  • Мостовой о трансферах: «Спартак», может, и хотел бы укрепиться, но не обладает возможностями «Зенита». Петербуржцы и ЦСКА лучше всех провели зимнюю кампанию»
39

Мостовой о трансферах: «Спартак», может, и хотел бы укрепиться, но не обладает возможностями «Зенита». Петербуржцы и ЦСКА лучше всех провели зимнюю кампанию»

Александр Мостовой: у «Спартака» нет возможностей «Зенита».

Александр Мостовой оценил приобретения команд Мир РПЛ этой зимой.

«На мой взгляд, ЦСКА и «Зенит» лучше всех клубов РПЛ провели зимнюю трансферную кампанию. Но я считаю, что тому же «Краснодару» не нужно было особо усиливаться, потому что обойма хорошая, много игроков.

Тот же «Спартак», может, и хотел бы укрепить состав, но не обладает такими возможностями, как петербургский клуб. Понятно, что никто не откажется от сильных игроков, но это тоже непросто.

А на вопрос, почему никто из российских игроков снова не уехал в Европу, у меня всегда один встречный вопрос: зачем нам туда, когда нас и здесь неплохо кормят? Это раз. А второе: возможно, это связано с работой агентов, у которых свои интересы», – сказал бывший хавбек сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
39 комментариев
Вряд ли у ЦСКА меньше финансовых возможностей. Вариант, что менеджмент отработал сильнее, чем у Спартака, не?
Ответ Khronick
Вряд ли у ЦСКА меньше финансовых возможностей. Вариант, что менеджмент отработал сильнее, чем у Спартака, не?
Да нет, не может быть. Когда такое было то? 😂
Ответ Khronick
Вряд ли у ЦСКА меньше финансовых возможностей. Вариант, что менеджмент отработал сильнее, чем у Спартака, не?
Вряд ли у ЦСКА больше финансовых возможностей*?
Интересно, бюджет Спартака более чем вдвое превышает бюджет ЦСКА, однако ЦСКА делает хорошие трансферы и усиливается, и уверен что будет в итоге выше в таблице чем Спартак. Так что разруха не в клозетах, а в головах.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Интересно, бюджет Спартака более чем вдвое превышает бюджет ЦСКА, однако ЦСКА делает хорошие трансферы и усиливается, и уверен что будет в итоге выше в таблице чем Спартак. Так что разруха не в клозетах, а в головах.
Ну, на счёт усилений-неуселений цска, покажет время... А вот на счёт безграмотной политики руководства Спартака, я с тобой соглашусь.
Руководство почему-то поверило в Карседо, и дало ему разобраться с нынешним составом, не усиливась никем, как будто у Спартака во всех линиях нет никаких проблем. Дибелизм, да и только, увы
Ответ Иван Иванов
Ну, на счёт усилений-неуселений цска, покажет время... А вот на счёт безграмотной политики руководства Спартака, я с тобой соглашусь. Руководство почему-то поверило в Карседо, и дало ему разобраться с нынешним составом, не усиливась никем, как будто у Спартака во всех линиях нет никаких проблем. Дибелизм, да и только, увы
Зато тренера взяли хорошего, танцует, всем хочет всем понравится, недолго похоже танцевать ему думаю.
Что за пургу он несёт?
Ответ Django Joker
Что за пургу он несёт?
Все как всегда у представителей этого клуба. Виноваты кто угодно но не они сами.
Спартак может и рад бы, но не умеет
Кстати, а Спартак зимой купил кого-нибудь? А то я как-то упустил из виду сей момент.
Ответ Amalfitano
Кстати, а Спартак зимой купил кого-нибудь? А то я как-то упустил из виду сей момент.
Саусь
Ответ Amalfitano
Кстати, а Спартак зимой купил кого-нибудь? А то я как-то упустил из виду сей момент.
Если не считать Сауся, то никого. И, увы, вроде как не собирается. По ходу они решили, что у нас и без того "сильнейший состав". Дурдом, и только!
НакаркаЯт же гад!
Во-первых, зачем Спартаку сейчас покупать усиление, когда только пришёл новый тренер, а сезон, честно говоря, потерян. Можно побороться, наверное, за тройку, но уверенности в этом нет. Все усиления логично провести летом.
Во-вторых, доходы Лукойла падают из-за военных действий. Раньше-то Лукойл тягаться с Газпромом не мог, а теперь и подавно. Поэтому, надеяться на дорогие покупки летом тоже не приходится. Усиление будет, но уже не на те суммы, что прошлой зимой и летом.
Спартак самая богатая команда в лиге после Зенита. Уж на бедность можно было бы не жаловаться
Ответ Иван Егурнов
Спартак самая богатая команда в лиге после Зенита. Уж на бедность можно было бы не жаловаться
Что значит самая богатая ? Вы как это измерили , сравнили капитал Газпрома и Лукойла ? Тогда у нас все богатые клубы , только есть одно НО... Кому-то позволено дербанить госкорпорацию , а другого за яйца схватят. Неужели вы не видите , что все не в равных условиях ? ЦСКА безденежьем страдал 3-4 года назад , а теперь на трансферном рынке лидер, "откуда деньги ,Зин ?", министр Орешкин курирует, наследство наверно получил. Периферийные клубы в долгах погрязли , а в Москве и Питере процветают, всё ништяк.
Ответ Алексей З.
Что значит самая богатая ? Вы как это измерили , сравнили капитал Газпрома и Лукойла ? Тогда у нас все богатые клубы , только есть одно НО... Кому-то позволено дербанить госкорпорацию , а другого за яйца схватят. Неужели вы не видите , что все не в равных условиях ? ЦСКА безденежьем страдал 3-4 года назад , а теперь на трансферном рынке лидер, "откуда деньги ,Зин ?", министр Орешкин курирует, наследство наверно получил. Периферийные клубы в долгах погрязли , а в Москве и Питере процветают, всё ништяк.
Очень просто. За календарный 2025 год Спартак ухлопал на трансферы около 70 лямов. Столько же, сколько Зенит

Кто ещё в лиге может себе такое позволить?? Никто!
