Мостовой о трансферах: «Спартак», может, и хотел бы укрепиться, но не обладает возможностями «Зенита». Петербуржцы и ЦСКА лучше всех провели зимнюю кампанию»
Александр Мостовой: у «Спартака» нет возможностей «Зенита».
Александр Мостовой оценил приобретения команд Мир РПЛ этой зимой.
«На мой взгляд, ЦСКА и «Зенит» лучше всех клубов РПЛ провели зимнюю трансферную кампанию. Но я считаю, что тому же «Краснодару» не нужно было особо усиливаться, потому что обойма хорошая, много игроков.
Тот же «Спартак», может, и хотел бы укрепить состав, но не обладает такими возможностями, как петербургский клуб. Понятно, что никто не откажется от сильных игроков, но это тоже непросто.
А на вопрос, почему никто из российских игроков снова не уехал в Европу, у меня всегда один встречный вопрос: зачем нам туда, когда нас и здесь неплохо кормят? Это раз. А второе: возможно, это связано с работой агентов, у которых свои интересы», – сказал бывший хавбек сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Руководство почему-то поверило в Карседо, и дало ему разобраться с нынешним составом, не усиливась никем, как будто у Спартака во всех линиях нет никаких проблем. Дибелизм, да и только, увы
Во-вторых, доходы Лукойла падают из-за военных действий. Раньше-то Лукойл тягаться с Газпромом не мог, а теперь и подавно. Поэтому, надеяться на дорогие покупки летом тоже не приходится. Усиление будет, но уже не на те суммы, что прошлой зимой и летом.
Кто ещё в лиге может себе такое позволить?? Никто!