1 мин.

🎥 Веселый Винисиус после скандала с Престианни. Болтал с партнером и смеялся

98

«Обезьяна» или «педик» – общественность гадает, какое из двух слов Джанлука Престианни бросил в адрес Винисиуса во время матча «Бенфики» с «Мадридом» в плей-офф ЛЧ. Бразилец настаивает на расовом оскорбление, аргентинец уверяет, что до такого не опускался.  

В соответствии с протоколом борьбы с расизмом встреча была остановлена, вингер «Мадрида» все же решил продолжить матч спустя примерно 10 минут. Гол Вини так и остался единственным. 

После игры бразилец в соцсетях выложил эмоциональный пост о борьбе с расизмом. В столицу Испании Жуниор прибыл уже в приподнятом настроении. Весело о чем-то переговаривался с Браимом Диасом.

Похоже, обошлось без душевных травм Вини. 

logoДжанлука Престианни
logoВинисиус Жуниор
Клубы
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБенфика
logoБраим Диас