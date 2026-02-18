🎥 Веселый Винисиус после скандала с Престианни. Болтал с партнером и смеялся

«Обезьяна» или «педик» – общественность гадает, какое из двух слов Джанлука Престианни бросил в адрес Винисиуса во время матча «Бенфики» с «Мадридом» в плей-офф ЛЧ. Бразилец настаивает на расовом оскорбление, аргентинец уверяет , что до такого не опускался.

В соответствии с протоколом борьбы с расизмом встреча была остановлена, вингер «Мадрида» все же решил продолжить матч спустя примерно 10 минут. Гол Вини так и остался единственным.

После игры бразилец в соцсетях выложил эмоциональный пост о борьбе с расизмом. В столицу Испании Жуниор прибыл уже в приподнятом настроении. Весело о чем-то переговаривался с Браимом Диасом.

Похоже, обошлось без душевных травм Вини.