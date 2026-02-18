  • Спортс
  Клаттенбург извинился за комментарий об инциденте с Винисиусом: «Ничто не оправдывает расизм ни в спорте, ни в жизни. Мои слова были неуклюжими и неправильными»
17

Клаттенбург извинился за комментарий об инциденте с Винисиусом: «Ничто не оправдывает расизм ни в спорте, ни в жизни. Мои слова были неуклюжими и неправильными»

Марк Клаттенбург извинился за слова про Винисиуса Жуниора.

Бывший судья Марк Клаттенбург принес извинения за свои слова о расистском скандале с участием Винисиуса Жуниора.

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Клаттенбург комментировал этот эпизод после игры: «Винисиус сам себе навредил и сильно усложнил задачу арбитру. Надо было отпраздновать гол и вернуться назад».

«Ничто не оправдывает расизм ни в спорте, ни в жизни. Я благодарен, что у меня есть возможность прояснить сказанное вчера. Я допустил ошибку и прошу прощения.

Это был прямой эфир, моя работа – реагировать в моменте, и слова, которые я использовал, были неуклюжими и неправильными. Я уже извлекаю уроки из этого и благодарен своим коллегам , которые достойно освещали эту ситуацию», – заявил экс-арбитр. 

Трындец. Раньше над извинениями у нас ржали. Тут же вся Европа теперь такая 🤷🏻
Клаттенбург лучше бы за свое судейство извинился
Ответ Мент-Кент
Клаттенбург лучше бы за свое судейство извинился
После Эвребе )
Ответ Мент-Кент
Клаттенбург лучше бы за свое судейство извинился
легенда сливок
Отказ от своего высказывания не красит любого человека. Быстро он перелогинился, дал задний ход.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Отказ от своего высказывания не красит любого человека. Быстро он перелогинился, дал задний ход.
Задний или В задний?
БЛМ просто прогибает всех и вся.
Клатенбург незачем извиняться перед Реалом и его игроками. Он им пару чашек ЛЧ подарил в свое время
Ау, какой расизм? Что за формулировки?
Ответ вкус крабовых чипсов
Ау, какой расизм? Что за формулировки?
Тут ПРИМАТСИЗМ. Обезьяну сравнили с этим мерзким типом. Нужно извиниться перед обезьянами
Ответ Lestuk
Тут ПРИМАТСИЗМ. Обезьяну сравнили с этим мерзким типом. Нужно извиниться перед обезьянами
За своих переживаешь?
Расизм еще не доказан. Но извиняться даже за такие слова уже заставляют.
пацаны не извиняются
как сюда ... прорвались ( из-за Трубина 💯☝️)
