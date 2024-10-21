📹Просчитался, но где? Попугай экс-арбитра Ла Лиги в прямом эфире исполнил гимн «Мадрида» 🙈

75-летний экс-арбитр Ла Лиги Хосе Луис Пахарес Пас вышел в прямой эфир El Chiringuito из дома. Во время обсуждения какой-то темы испанец внезапно стал смотреть за пределы кадра и шикать.

Собеседники Пахареса замолчали и тогда на фоне стало отчетливо слышно, что попугай насвистывает гимн «Мадрида». Экс-арбитр пытался как-то повлиять на птицу, чтобы она замолчала, но у него ничего не получалось. Все это вызвало смех в студии.

Неизвестно, что за попугай у Хосе Луиса Пахареса, но обычно они повторяют то, что часто слышат. Можно сделать вывод, что гимн «сливочных» нередко звучит в доме бывшего судьи. Издавая различные звуки эти птицы привлекают к себе внимание или выражают недовольство.

За время судейской карьеры Хосе Луис Пахарес отработал на 89 матчах Ла Лиги. И, конечно же, он судил матчи «Барселоны» и «Мадрида» − 10 раз каталонцев (6 побед, 3 ничьи и 1 поражение при 18 желтых карточках, 3 красных и шести пенальти − больше всех) и 8 раз мадридцев (7 побед и 1 ничья при 9 жк, 1 кк и 2 пенальти).

При этом Пахарес судил матч сезона-1992/93 между «Атлетико» и «Барселоной». Тогда судья удалил троих игроков у каталонцев и одного у мадридского клуба, а игра завершилась вничью 1:1. Вице-президентом судейского департамента Ла Лиги тогда был Негрейра.

При этом он ни разу не назначался на класико. Неужели уже тогда в руководстве знали о его клубных пристрастиях?