Матч окончен
Чемпионат Испании. Перенесенный матч 16-го тура. «Вильярреал» обыграл «Леванте»
«Вильярреал» победил «Леванте» в перенесенном матче 16-го тура Ла Лиги.
18 февраля прошел перенесенный матч 16-го тура чемпионата Испании.
«Вильярреал» на выезде обыграл «Леванте» (1:0). Первоначально они должны были встретиться в декабре, но из-за сильных дождей было принято решение о переносе.
Перенесенный матч 16-го тура
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
