2

Чемпионат Испании. Перенесенный матч 16-го тура. «Вильярреал» обыграл «Леванте»

«Вильярреал» победил «Леванте» в перенесенном матче 16-го тура Ла Лиги.

18 февраля прошел перенесенный матч 16-го тура чемпионата Испании.

«Вильярреал» на выезде обыграл «Леванте» (1:0). Первоначально они должны были встретиться в декабре, но из-за сильных дождей было принято решение о переносе.

Чемпионат Испании

Перенесенный матч 16-го тура

Ла Лига Испания. 16 тур
18 февраля 19:00, Сьюдад де Валенсия
Логотип домашней команды
Леванте
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Вильярреал
Матч окончен
90’
+4’
Пепе
90’
Комесанья
89’
Микаутадзе   Олувасейи
Кортес   Тунде
89’
88’
Молейро   Фриман
Толян
85’
79’
Марин   Вейга
79’
Гуйе   Парти
Лосада   Карлос Альварес
74’
72’
Гуйе
71’
Айосе Перес   Педраса
Виктор Гарсия   Маттурро
65’
Морено   Этта-Эйонг
65’
Рагубер   Венседор
65’
60’
Айосе Перес
57’
  Микаутадзе
2тайм
Перерыв
Лосада
43’
Эспи
31’
Леванте
Райан, Пампин, Морено, Адри, Толян, Лосада, Рагубер, Оласагасти, Виктор Гарсия, Кортес, Эспи
Запасные: Куньят, Примо, Ману Санчес, Карлос Альварес, Маттурро, Моралес, Ромеро, Тунде, Венседор, Абед, Перес, Этта-Эйонг
1тайм
Вильярреал:
Жуниор, С. Кардона, Марин, Наварро, Моуриньо, Молейро, Гуйе, Комесанья, Пепе, Микаутадзе, Айосе Перес
Запасные: Фриман, Диатта, Педраса, Вейга, Парти, Бьюкенен, Олувасейи, Лопес Кортес, Тенас
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoВильярреал
logoЛа Лига
результаты
logoЛеванте
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вильярреалу нужно побеждать и гарантировать себе 3-е место
Жоржи, не просто футболёр а диамант, опять забил.
Вперёд бомбардир!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
9 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
10 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
29 минут назад
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
44 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
44 минуты назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
46 минут назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
54 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
58 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
58 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
12 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
19 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:55Live
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем