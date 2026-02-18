Чемпионат Испании. Перенесенный матч 16-го тура. «Вильярреал» обыграл «Леванте»

«Вильярреал» победил «Леванте» в перенесенном матче 16-го тура Ла Лиги.

18 февраля прошел перенесенный матч 16-го тура чемпионата Испании.

«Вильярреал » на выезде обыграл «Леванте » (1:0). Первоначально они должны были встретиться в декабре , но из-за сильных дождей было принято решение о переносе.

