Матч окончен
«Олимпиакос» уступил «Байеру» – 0:2. Шик сделал дубль в течение четырех минут
«Байер» победил «Олимпиакос».
«Байер» в гостях обыграл «Олимпиакос» (2:0) в первом стыковом матче ЛЧ.
Матч проходил на стадионе «Георгиос Караискакис».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мехди Тареми забил на 45-й минуте, но его гол отменили из-за офсайда. Патрик Шик сделал дубль, забив на 60-й и 63-й.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
PATRIK SCHICK IS THE BEST PLAYER IN THE WORLD ❤️
Байер: Шик, блеск, красота
отменили гол Kaabi, вобщето
