«Олимпиакос» уступил «Байеру» – 0:2. Шик сделал дубль в течение четырех минут

«Байер» победил «Олимпиакос».

«Байер » в гостях обыграл «Олимпиакос » (2:0) в первом стыковом матче ЛЧ.

Матч проходил на стадионе «Георгиос Караискакис».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мехди Тареми забил на 45-й минуте, но его гол отменили из-за офсайда. Патрик Шик сделал дубль, забив на 60-й и 63-й.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов