«Олимпиакос» уступил «Байеру» – 0:2. Шик сделал дубль в течение четырех минут

«Байер» победил «Олимпиакос».

«Байер» в гостях обыграл «Олимпиакос» (2:0) в первом стыковом матче ЛЧ.

Матч проходил на стадионе «Георгиос Караискакис».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мехди Тареми забил на 45-й минуте, но его гол отменили из-за офсайда. Патрик Шик сделал дубль, забив на 60-й и 63-й.

Лига чемпионов. Стыковые матчи
18 февраля 20:00, Георгиос Караискакис
Логотип домашней команды
Олимпиакос
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Байер
Матч окончен
87’
Шик   Кофан
86’
Алеиш Гарсия   Фернандес
Ортега   Оньемаечи
82’
Эссе   Шипиони
82’
77’
Васкес   Артур
76’
Поку   Терье
64’
Маза   Тилльман
Тареми   Шикинью
64’
Поденсе   Луис
64’
63’
  Шик
60’
  Шик
Пирола   Бьянкон
46’
2тайм
Перерыв
42’
Алеиш Гарсия
Эль-Кааби
13’
Олимпиакос
Цолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Родиней, Эссе, Музакитис, Желсон Мартинш, Поденсе, Тареми, Эль-Кааби
Запасные: Калогеропулос, Оньемаечи, Шипиони, Дани Гарсия, Шикинью, Ботис, Диогу Насименту, Клейтон, Луис, Пасхалакис, Бьянкон, Коштинья
1тайм
Байер:
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Поку, Маза, Гримальдо, Васкес, Алеиш Гарсия, Паласиос, Шик
Запасные: Калбрет, Тап, Терье, Ломб, Баде, Эрманн, Омлин, Артур, Фернандес, Хофманн, Тилльман, Кофан
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс''
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
PATRIK SCHICK IS THE BEST PLAYER IN THE WORLD ❤️
Байер: Шик, блеск, красота
отменили гол Kaabi, вобщето
