«Арсенал» упустил победу над «Вулвс» – 2:2! Калафьори забил в свои ворота на 94-й

«Арсенал» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном».

«Арсенал» в гостях упустил победу над «Вулверхэмптоном» (2:2) в вынесенном матче 31-го тура.

Матч проходил на стадионе «Молинью».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Букайо Сака открыл счет на 5-й минуте. Пьеро Инкапиэ забил на 56-й. Уго Буэно отыграл один мяч на 61-й. Риккардо Калафьори забил в свои ворота на 94-й.

Чемпионат Англии

Вынесенный матч 31-го тура

Премьер-лига Англия (АПЛ). 31 тур
18 февраля 20:00, Молинью
Логотип домашней команды
Вулверхэмптон
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
90’
+9’
Габриэл Жезус
  Эдози
90’
+4’
90’
+3’
Троссард   Калафьори
Белльгард   Эдози
84’
73’
Сака   Троссард
Белльгард
71’
Тшатшуа   Гомеш
70’
65’
Мадуэке   Эзе
65’
Дьокереш   Габриэл Жезус
  Уго Буэно
61’
56’
  Инкапиэ
2тайм
Перерыв
С. Буэно
45’
+4’
Гомес   Арокодаре
22’
5’
  Сака
Вулверхэмптон
Жозе Са, Крейчи, С. Буэно, Москера, Мане, Белльгард, Уго Буэно, Тшатшуа, Андре, Гомес, Армстронг
Запасные: Доэрти, Меллер Вольф, Джонстон, Гомес, Эдози, Гомеш, Лима, Роулингс, Арокодаре
1тайм
Арсенал:
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Мартинелли, Сака, Мадуэке, Дьокереш
Запасные: Аррисабалага, Москера, Эзе, Уайт, Нергор, Калафьори, Льюис-Скелли, Троссард, Габриэл Жезус
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
онлайны
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoВулверхэмптон
logoБукайо Сака
logoПьеро Инкапиэ
logoУго Буэно
logoРиккардо Калафьори
212 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну что там болелы Арсенала, 12 очков не отыгрываются ?
Ответ Lavinka
Ну что там болелы Арсенала, 12 очков не отыгрываются ?
Они реально на 12 очков оторвались?
Ответ Lavinka
Ну что там болелы Арсенала, 12 очков не отыгрываются ?
Нормальные болелы Арсенала знают, что Артета бездарь и с ним ничего не выиграть....
Уже нет сил смотреть эту позорную игру каждый раз. И вот кто скажет, дело в установке артеты на удержание или в игроках. Чемпионат будет проигран, ибо нельзя терять все время очки в таких играх, да и к тому же календарь сити кажется полегче.
Ответ Том Сойев
Уже нет сил смотреть эту позорную игру каждый раз. И вот кто скажет, дело в установке артеты на удержание или в игроках. Чемпионат будет проигран, ибо нельзя терять все время очки в таких играх, да и к тому же календарь сити кажется полегче.
Если сольют чемпионат -- особо не удивлюсь. От такой игры подташнивает. А я ещё свой Ливер хаю!
Ответ Том Сойев
Уже нет сил смотреть эту позорную игру каждый раз. И вот кто скажет, дело в установке артеты на удержание или в игроках. Чемпионат будет проигран, ибо нельзя терять все время очки в таких играх, да и к тому же календарь сити кажется полегче.
все больше убеждаюсь в том что артета трус, вместо того чтобы атаковать, уже который раз он играет на удержание и теряет очки.
Самый позорный чемпион, который целый тайм в автобус играет против последней команды АПЛ
Ответ Александр Андреев
Самый позорный чемпион, который целый тайм в автобус играет против последней команды АПЛ
Что-то заранее записали их в чеипионы....Прям сглазили.
Ответ Александр Андреев
Самый позорный чемпион, который целый тайм в автобус играет против последней команды АПЛ
Комментарий скрыт
Классический Арсенал, играть в ничью с мертвецами, которые уже пару месяцев сидят в Чемпионшипе...
Ответ Krogan_
Классический Арсенал, играть в ничью с мертвецами, которые уже пару месяцев сидят в Чемпионшипе...
Эти мертвецы спокойно Спартак переедут и Зенит тоже
Ответ damncoderr
Эти мертвецы спокойно Спартак переедут и Зенит тоже
это не отменит того факта. что они мертвецы)))
Пеп берет золото и сваливает
Ответ Okaka
Пеп берет золото и сваливает
Артета сваливает тоже, .... в Сити
Ответ abrusevshii chechen
Артета сваливает тоже, .... в Сити
Смешно будет, если Артету после такого слива куда-то позовут в топ клуб. Так как в Арсенале ему уже не сделают
простите все адекватные фанаты Арсенала, но когда смотришь, как некоторые английские болелы ставят текущую команду в 3 лучших команд АПЛ, что Сака лучше Роналду 2008 года, то невольно радуешься, что чемпионство уходит из рук, иначе крышу таким фанам сорвет нереально.
ну а адекватным фанам сочувствую
Ответ M-t
простите все адекватные фанаты Арсенала, но когда смотришь, как некоторые английские болелы ставят текущую команду в 3 лучших команд АПЛ, что Сака лучше Роналду 2008 года, то невольно радуешься, что чемпионство уходит из рук, иначе крышу таким фанам сорвет нереально. ну а адекватным фанам сочувствую
Не знаю кто там сравнивает Сака с Роналду, это смешно) Потому что Сака даже не топ еще, где-то около. Да и вообще всегда говорю, игроки атаки Арсенала уступают футболистам из МС, Ливера и даже МЮ
Ответ Том Сойев
Не знаю кто там сравнивает Сака с Роналду, это смешно) Потому что Сака даже не топ еще, где-то около. Да и вообще всегда говорю, игроки атаки Арсенала уступают футболистам из МС, Ливера и даже МЮ
В Арсенале из нормальных игроков только Райс. С натяжкой Тимбер, Салиба и Габриэл. Остальные - уровень Вест Хэма....
М-да, какой позор. Потерять очки с худшей командой лиги. В этом матче чемпионство Арсенал проиграл .
Даже автоголу надоело тащить арсенал,в итоге свои же забил
Сити, родный, не подведи)
Еще один плюс увольнения и статуса «безработный» - могу посмотреть матч любимой команды 😅
Удачи Арсеналу ✊🏿❤️🤍
Ответ Eljza
Еще один плюс увольнения и статуса «безработный» - могу посмотреть матч любимой команды 😅 Удачи Арсеналу ✊🏿❤️🤍
понимаю) третью неделю в поиске
Ответ Eljza
Еще один плюс увольнения и статуса «безработный» - могу посмотреть матч любимой команды 😅 Удачи Арсеналу ✊🏿❤️🤍
После просмотра матча не могу сказать, что это «плюс».
