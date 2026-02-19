«Арсенал» упустил победу над «Вулвс» – 2:2! Калафьори забил в свои ворота на 94-й

«Арсенал» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном».

«Арсенал » в гостях упустил победу над «Вулверхэмптоном » (2:2) в вынесенном матче 31-го тура.

Матч проходил на стадионе «Молинью».

Букайо Сака открыл счет на 5-й минуте. Пьеро Инкапиэ забил на 56-й. Уго Буэно отыграл один мяч на 61-й. Риккардо Калафьори забил в свои ворота на 94-й.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

