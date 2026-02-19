Матч окончен
«Арсенал» упустил победу над «Вулвс» – 2:2! Калафьори забил в свои ворота на 94-й
«Арсенал» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном».
«Арсенал» в гостях упустил победу над «Вулверхэмптоном» (2:2) в вынесенном матче 31-го тура.
Матч проходил на стадионе «Молинью».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Букайо Сака открыл счет на 5-й минуте. Пьеро Инкапиэ забил на 56-й. Уго Буэно отыграл один мяч на 61-й. Риккардо Калафьори забил в свои ворота на 94-й.
Вынесенный матч 31-го тура
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
212 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
ну а адекватным фанам сочувствую
Удачи Арсеналу ✊🏿❤️🤍