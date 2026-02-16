🎥 Мак Аллистер снял великое видео. Пытался выговорить фамилии игроков – превратил Холанда в Салаха

В перерывах между матчами Алексис Мак Аллистер может повалять дурака в соцсетях. Игрок снял великое видео, в котором пытается победить маску в «ТикТоке». У аргентинца была простая задача – называть фамилии футболистов, появляющихся на экране.

Своих коллег Алексис, конечно, узнал, но злую шутку с ним сыграли языковые трудности. Фамилии Месси и Мбаппе у полузащитника проблем не вызвали, а вот Холанд оказался для мерсисайдца настоящим испытанием.

В какой-то момент приложение подумало, что вместо «Холанд» Алексис произнес «Салах». С 13-й попытки он наконец произнес фамилию норвежца верно, в конце у Мак Аллистера выпал Мохамед, которого аргентинец назвал «Сала» – успех!

Алексис частенько веселит болельщиков в соцсетях. Например, составил рейтинг любимых аргентинских блюд. Если кому-то интересно, на первое место поставил Asado de costilla – говяжьи ребрышки.

Блогер!