Сафонов о 5 подряд попаданиях в старт «ПСЖ»: «Это не значит, что я буду играть в следующих матчах, нужно продолжать работать. Конкуренция касается всех, в том числе и вратарей»
Матвей Сафонов высказался о конкуренции за место в воротах «ПСЖ».
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о конкуренции за место в составе команды.
Российский голкипер вышел в стартовом составе парижской команды 5 раз подряд.
«Конечно, немного сложно играть в условиях конкуренции, которая касается всех, в том числе и вратарей.
В последних матчах я играю больше, но это не значит, что я буду играть в следующих матчах. Я должен продолжать работать, чтобы выйти в стартовом составе в следующей игре», – сказал Сафонов после победы над «Монако» в Лиге чемпионов (3:2).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
Позиции Матвея сильно ухудшились после 2 последних матчей. Да, все голы крайне сложные, но вратарь должен спасать. Наступил решающий отрезок сезона и игра ПСЖ во всех линиях вызывает вопросы. Это может сыграть в пользу Сафонова. Начинать менять вратарей в этот момент будет нелогично.
ведёшь себя, как училка тошная)
Как вратарь будет спасать, когда защита ушла пить кофе?
Просто Лев!
Оборона дырявая совсем, ещё до вратарей.
Защита мертвая, первый гол вина защитников, про второй можно поспорить, но затем были 2 сэйва, так что менять Сафонова на Шевалье вряд ли будут, посмотрим в субботу..😉
