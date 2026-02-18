  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов о 5 подряд попаданиях в старт «ПСЖ»: «Это не значит, что я буду играть в следующих матчах, нужно продолжать работать. Конкуренция касается всех, в том числе и вратарей»
7

Сафонов о 5 подряд попаданиях в старт «ПСЖ»: «Это не значит, что я буду играть в следующих матчах, нужно продолжать работать. Конкуренция касается всех, в том числе и вратарей»

Матвей Сафонов высказался о конкуренции за место в воротах «ПСЖ».

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о конкуренции за место в составе команды. 

Российский голкипер вышел в стартовом составе парижской команды 5 раз подряд. 

«Конечно, немного сложно играть в условиях конкуренции, которая касается всех, в том числе и вратарей. 

В последних матчах я играю больше, но это не значит, что я буду играть в следующих матчах. Я должен продолжать работать, чтобы выйти в стартовом составе в следующей игре», – сказал Сафонов после победы над «Монако» в Лиге чемпионов (3:2).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoЛига чемпионов УЕФА
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Позиции Матвея сильно ухудшились после 2 последних матчей. Да, все голы крайне сложные, но вратарь должен спасать. Наступил решающий отрезок сезона и игра ПСЖ во всех линиях вызывает вопросы. Это может сыграть в пользу Сафонова. Начинать менять вратарей в этот момент будет нелогично.
Ответ Василий Васильев
Позиции Матвея сильно ухудшились после 2 последних матчей. Да, все голы крайне сложные, но вратарь должен спасать. Наступил решающий отрезок сезона и игра ПСЖ во всех линиях вызывает вопросы. Это может сыграть в пользу Сафонова. Начинать менять вратарей в этот момент будет нелогично.
ведёшь себя, как училка тошная)
Ответ Василий Васильев
Позиции Матвея сильно ухудшились после 2 последних матчей. Да, все голы крайне сложные, но вратарь должен спасать. Наступил решающий отрезок сезона и игра ПСЖ во всех линиях вызывает вопросы. Это может сыграть в пользу Сафонова. Начинать менять вратарей в этот момент будет нелогично.
Как вратарь будет спасать, когда защита ушла пить кофе?
Оборона дырявая совсем, ещё до вратарей.
Защита мертвая, первый гол вина защитников, про второй можно поспорить, но затем были 2 сэйва, так что менять Сафонова на Шевалье вряд ли будут, посмотрим в субботу..😉
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
50 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лечче», «Ювентус» уступил «Комо»
5 минут назад
«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр
5 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Ланса», «ПСЖ» Сафонова против «Меца»
5 минут назадLive
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
7 минут назад
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
15 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
16 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
35 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
50 минут назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
52 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «Айнтрахт». 3:0 – Кейн сделал дубль, Павлович тоже забил. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
У «Ювентуса» 6 поражений в Серии А – больше, чем в двух предыдущих сезонах
3 минуты назад
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
18 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
25 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
Рекомендуем