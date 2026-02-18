Сафонов о 5 подряд попаданиях в старт «ПСЖ»: «Это не значит, что я буду играть в следующих матчах, нужно продолжать работать. Конкуренция касается всех, в том числе и вратарей»

Матвей Сафонов высказался о конкуренции за место в воротах «ПСЖ».

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов высказался о конкуренции за место в составе команды.

Российский голкипер вышел в стартовом составе парижской команды 5 раз подряд.

«Конечно, немного сложно играть в условиях конкуренции, которая касается всех, в том числе и вратарей.

В последних матчах я играю больше, но это не значит, что я буду играть в следующих матчах. Я должен продолжать работать, чтобы выйти в стартовом составе в следующей игре», – сказал Сафонов после победы над «Монако » в Лиге чемпионов (3:2).