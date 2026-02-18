«Милан» после ошибки Меньяна пропустил от «Комо». Пас перехватил передачу вратаря у штрафной

Из-за ошибки Меньяна «Милан» пропустил гол от «Комо».

Неосторожность Майка Меньяна привела к голу в ворота «Милана ».

На 32-й минуте перенесенного матча 24-го тура Серии А голкипер «россонери» отдал неточную передачу через центр, и находившийся в нескольких метрах от него полузащитник «Комо » Нико Пас перехватил мяч, после чего точно пробил по воротам.

Гости повели в счете – 1:0.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»