«Милан» после ошибки Меньяна пропустил от «Комо». Пас перехватил передачу вратаря у штрафной
На 32-й минуте перенесенного матча 24-го тура Серии А голкипер «россонери» отдал неточную передачу через центр, и находившийся в нескольких метрах от него полузащитник «Комо» Нико Пас перехватил мяч, после чего точно пробил по воротам.
Гости повели в счете – 1:0.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Пас перехватил пас. ))
