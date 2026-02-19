«Буде-Глимт» победил «Интер» – 3:1. Хег забил и ассистировал Фету и Хеуге

«Интер» проиграл «Буде-Глимт» – 1:3.

«Интер » проиграл «Буде-Глимт » в гостях в первом стыковом матче Лиги чемпионов – 1:3.

Матч проходил на стадионе «Аспмюра».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сондре Фет забил на 20-й минуте. Франческо Эспозито сравнял на 30-й. Йенс Хеуге вновь вывел хозяев вперед на 61-й. На 64-й забил Каспер Хег, ассистировавший партнерам на первые два гола «Буде-Глимт».

Лига чемпионов. Стыковые матчи 18 февраля 20:00, Аспмюра Буде-Глимт Завершен 3 - 1 Интер Матч окончен Гундерсен Алеэсами 89’ 89’ Барелла Диуф Фет Дубвик Мяятя 89’ Бломберг Эукленд 78’ Хег Хельмерсен 78’ Бломберг 77’ 76’ Мхитарян Зелиньски 76’ Эспозито Бонни 75’ Дармиан Луис Энрике Хег

64’ Хеуге

61’ 61’ Мартинес М. Тюрам 2 тайм Перерыв 45’ Эспозито 30’ Эспозито

Фет

20’ Буде-Глимт Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эвьен, Хеуге, Бломберг, Хег Запасные: Дубвик Мяятя, Нильсен, Шонг, Алеэсами, Клюнге, Салтнес, Лунд, Эукленд, Рииснес, Басси, Хельмерсен, Миккельсен 1 тайм Интер: Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Карлос Аугусто, Дармиан, Мхитарян, Барелла, Сучич, Мартинес, Эспозито Запасные: Димарко, де Врей, М. Тюрам, Жозеп Мартинес, Биссек, Бово, Бонни, Луис Энрике, Ди Дженнаро, Диуф, Зелиньски

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов