«Буде-Глимт» победил «Интер» – 3:1. Хег забил и ассистировал Фету и Хеуге

«Интер» проиграл «Буде-Глимт» – 1:3.

«Интер» проиграл «Буде-Глимт» в гостях в первом стыковом матче Лиги чемпионов – 1:3.

Матч проходил на стадионе «Аспмюра».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сондре Фет забил на 20-й минуте. Франческо Эспозито сравнял на 30-й. Йенс Хеуге вновь вывел хозяев вперед на 61-й. На 64-й забил Каспер Хег, ассистировавший партнерам на первые два гола «Буде-Глимт».

Лига чемпионов. Стыковые матчи
18 февраля 20:00, Аспмюра
Логотип домашней команды
Буде-Глимт
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Интер
Матч окончен
Гундерсен   Алеэсами
89’
89’
Барелла   Диуф
Фет   Дубвик Мяятя
89’
Бломберг   Эукленд
78’
Хег   Хельмерсен
78’
Бломберг
77’
76’
Мхитарян   Зелиньски
76’
Эспозито   Бонни
75’
Дармиан   Луис Энрике
  Хег
64’
  Хеуге
61’
61’
Мартинес   М. Тюрам
2тайм
Перерыв
45’
Эспозито
30’
  Эспозито
  Фет
20’
Буде-Глимт
Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эвьен, Хеуге, Бломберг, Хег
Запасные: Дубвик Мяятя, Нильсен, Шонг, Алеэсами, Клюнге, Салтнес, Лунд, Эукленд, Рииснес, Басси, Хельмерсен, Миккельсен
1тайм
Интер:
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Карлос Аугусто, Дармиан, Мхитарян, Барелла, Сучич, Мартинес, Эспозито
Запасные: Димарко, де Врей, М. Тюрам, Жозеп Мартинес, Биссек, Бово, Бонни, Луис Энрике, Ди Дженнаро, Диуф, Зелиньски
123 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
И это у норвежцев ещё нет Клебо и Йоханнеса Бо
Ответ Алексей Иванов
И это у норвежцев ещё нет Клебо и Йоханнеса Бо
Закрывайте комментарии, лучше уже не будет)
Ответ Алексей Иванов
И это у норвежцев ещё нет Клебо и Йоханнеса Бо
Коммент на главную!!
Афанасий красавчик
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Афанасий красавчик
наш слон афанасич
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Афанасий красавчик
Тальков со своим 1+2 тоже хорош
Сериал решил позориться прямо всеми командами в ЛЧ.
Ответ Беннадий Гукин ака БГ
Сериал решил позориться прямо всеми командами в ЛЧ.
Увы, таков нынешний его уровень
Как же надоел этот мешок Буде, громит всяких еле сводящих концы с концами,Атлетико, Сити да Интер!
Молодец! Ждём от Тютчева теперь
Шо там фанаты картонного принтера писали после игры с Сараем, напомните пж?)))))
Че там секта бастони вчера смеялась я помню, сами как сегодня выступили?
Как же вчера болельщики Интера радовались поражению Ювентуса. Ну как? Сильно радостно сейчас?
Ответ WestSide05
Как же вчера болельщики Интера радовались поражению Ювентуса. Ну как? Сильно радостно сейчас?
Неочень. Карма та еще сволочь...
ну всё понятно, у Интера хронически проблемы с топ-соперниками, вот опять

а вообще Буде шикарно играет, эстетическое удовольствие невероятное
Ответ revodrok
ну всё понятно, у Интера хронически проблемы с топ-соперниками, вот опять а вообще Буде шикарно играет, эстетическое удовольствие невероятное
До этого Боррусию в Дортмунде обыграли 2-0... Какие проблемы?
Ответ Romano de Roma
До этого Боррусию в Дортмунде обыграли 2-0... Какие проблемы?
Ну как, Атлетико, Ливерпуль, Арсенал — поражения, с Наполи ничья и поражение, с Миланом поражение, победили Ювентус еле-еле в большинстве после фейкового удаления — никаких проблем
Поздравляю Будё-Глимт с победой! И ведь почти всеми своими играют, только два иностранца в этом матче у них играли. Как бы в ответке не сложилось, уже прекрасно провели турнир. А у нас так и будут дальше лимиты винить вместо того, чтобы растить своих.
