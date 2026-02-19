Матч окончен
«Буде-Глимт» победил «Интер» – 3:1. Хег забил и ассистировал Фету и Хеуге
«Интер» проиграл «Буде-Глимт» – 1:3.
«Интер» проиграл «Буде-Глимт» в гостях в первом стыковом матче Лиги чемпионов – 1:3.
Матч проходил на стадионе «Аспмюра».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сондре Фет забил на 20-й минуте. Франческо Эспозито сравнял на 30-й. Йенс Хеуге вновь вывел хозяев вперед на 61-й. На 64-й забил Каспер Хег, ассистировавший партнерам на первые два гола «Буде-Глимт».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
123 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
а вообще Буде шикарно играет, эстетическое удовольствие невероятное