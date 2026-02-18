Орлов о Захаряне: «Его привозили в «Зенит». Выяснилось, что опорно-двигательный аппарат неподготовлен к большим нагрузкам. Все время травмируется, не надо было за границу ехать»

Орлов о Захаряне: его мышечный аппарат неподготовлен к большим нагрузкам.

Комментатор Геннадий Орлов высказался о травматичности полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

– Как вы можете объяснить историю Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»?

– Захаряна привозили в «Зенит », отец его привозил. В итоге выяснилось, что его мышечный опорно-двигательный аппарат неподготовлен к большим нагрузкам. Он же все время травмируется.

Поэтому ему не надо было за границу ехать. Но кто подскажет… Желание было. Но самое печальное, что время-то идет. Но нет подготовленного аппарата мышечного, – сказал Геннадий Орлов.