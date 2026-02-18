Орлов о Захаряне: «Его привозили в «Зенит». Выяснилось, что опорно-двигательный аппарат неподготовлен к большим нагрузкам. Все время травмируется, не надо было за границу ехать»
Орлов о Захаряне: его мышечный аппарат неподготовлен к большим нагрузкам.
Комментатор Геннадий Орлов высказался о травматичности полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
– Как вы можете объяснить историю Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»?
– Захаряна привозили в «Зенит», отец его привозил. В итоге выяснилось, что его мышечный опорно-двигательный аппарат неподготовлен к большим нагрузкам. Он же все время травмируется.
Поэтому ему не надо было за границу ехать. Но кто подскажет… Желание было. Но самое печальное, что время-то идет. Но нет подготовленного аппарата мышечного, – сказал Геннадий Орлов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Радио «Зенит»
То, что Захарян мог быть на просмотре в "Зените" - вполне вероятно (вроде даже действительно был). То, при этом нашли потенциальные проблемы со здоровьем - тоже вполне вероятно (в конце концов сейчас уже можно утверждать наверняка, что они у него есть). То, что соответствующая информация засекречивается и причины отказа не разглашаются - стандартная практика, агенты нередко даже официально такое обязательство у клубов выбивают. То, что об этом кто-то из сотрудников "Зенита" мог рассказать Орлову, когда ситуация уже стала общеизвестной и секретить стало нечего - вполне вероятно.
И что тут не так, кроме хейта?
а на Орлова тут наезжают, потому что он якобы связан с Зенитом. это сразу черная метка, ведь всем известно, что хорошие комментаторы болеют за Спартак, ЦСКА или Динамо))
Мы их взяли, Миша! Бабушка приехала. Слышишь?!
В плане его травмы - для того, чтобы говорить о неправильном лечении/ восстановлении, у нас недостаточно данных. Вполне возможно, что в ситуации с травмой сухожилия так и было, однако за последние пару лет травм сухожилий было две - травма подколенного и икроножного, плюс последние травмы чисто мышечные (опять икра, задняя поверхность, год назад - четырёхглавая).
А накинулись на Орлова , пишите и разбирайтесь с Захой