  • Орлов о Захаряне: «Его привозили в «Зенит». Выяснилось, что опорно-двигательный аппарат неподготовлен к большим нагрузкам. Все время травмируется, не надо было за границу ехать»
Орлов о Захаряне: «Его привозили в «Зенит». Выяснилось, что опорно-двигательный аппарат неподготовлен к большим нагрузкам. Все время травмируется, не надо было за границу ехать»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о травматичности полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна. 

Как вы можете объяснить историю Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»?

– Захаряна привозили в «Зенит», отец его привозил. В итоге выяснилось, что его мышечный опорно-двигательный аппарат неподготовлен к большим нагрузкам. Он же все время травмируется.

Поэтому ему не надо было за границу ехать. Но кто подскажет… Желание было. Но самое печальное, что время-то идет. Но нет подготовленного аппарата мышечного, – сказал Геннадий Орлов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Радио «Зенит»
45 комментариев
А в чем, собственно, причина наездов на Орлова?

То, что Захарян мог быть на просмотре в "Зените" - вполне вероятно (вроде даже действительно был). То, при этом нашли потенциальные проблемы со здоровьем - тоже вполне вероятно (в конце концов сейчас уже можно утверждать наверняка, что они у него есть). То, что соответствующая информация засекречивается и причины отказа не разглашаются - стандартная практика, агенты нередко даже официально такое обязательство у клубов выбивают. То, что об этом кто-то из сотрудников "Зенита" мог рассказать Орлову, когда ситуация уже стала общеизвестной и секретить стало нечего - вполне вероятно.

И что тут не так, кроме хейта?
Ответ Фантом
не мог быть, а был: это известный факт, даже в википедии написано)

а на Орлова тут наезжают, потому что он якобы связан с Зенитом. это сразу черная метка, ведь всем известно, что хорошие комментаторы болеют за Спартак, ЦСКА или Динамо))
Ответ Анатолий Дмитриевич
Ну уж кому, как не вам знать, что сегодня ’’хорошие комментаторы’’ болеют исключительно за ’’Краснодар’’.
Месси привозили во все клубы РПЛ, с бабушкой ездил
Ржу)))) Очень понравилась эта картина)
Миша, ты даже не соображаешь, какой ты гений!
Мы их взяли, Миша! Бабушка приехала. Слышишь?!
А как так вышло, что у нас на топовый уровень (РПЛ, как никак) выходят люди с мышечными аппаратами, не готовыми к большим нагрузкам?🙃
Примерно так же, скажем, как баг Соболева, у которого лишь слепой не увидит проблем с техникой бега и это абсолютно не волнует последовательно тренеров и врачей на протяжении всей его карьеры у череды не самых последних клубов и сборных разных возрастов.
Игорь Денисов в своих интервью рассказывает как так выходит.
В 13 лет его привозили вам. Как в таком возрасте что то можно сказать про мышечный опорно-двигательный аппарат и большие нагрузки на него. Проворонили игрока и теперь оправдываются
что там за мышцы такие, если даже в зенит не взяли, у которого все воспитанники это заморыши с порванными к 20годам связками? а вообще не такая уж это и новость: Миранчуков с той же формулировкой отчисляли из академии спартака, Батраков был на грани отчисления из Локо, Головина не взяли в Спартак потому что был физически слабый. Можно долго перечислять фамилии.
ответ прост! некомпетентность сотрудников клуба и коррупция
Похоже у дяди Гены тот же таинственный травматолог-инсайдер, что и у Кости Генича))
Вполне похоже.
В России играл постоянно, в первом сезоне в Испании тоже больше 30 игр. Вряд ли слабый мышечный аппарат столько мог выдерживать. Потом пошли повторяющиеся травмы при неправильном лечении/восстановлении...
Заметь, Орлов не сказал "слабый", он сказал "не подготовлен к большим нагрузкам". Тут есть большая разница. Ну а то, что по сравнению с Испанией в России он играл (хотя и тогда мышечные травмы были) практически постоянно вполне логично объясняется тем, что уровень интенсивности в Испанском чемпионате выше, о чём говорят многие и видно даже невооружённым глазом.
В плане его травмы - для того, чтобы говорить о неправильном лечении/ восстановлении, у нас недостаточно данных. Вполне возможно, что в ситуации с травмой сухожилия так и было, однако за последние пару лет травм сухожилий было две - травма подколенного и икроножного, плюс последние травмы чисто мышечные (опять икра, задняя поверхность, год назад - четырёхглавая).
Вижу, что тут многие потешаются над Орловым. Понимаю почему, но в то же время, он вполне может быть прав. Я специально посмотрел в открытых источниках историю его травм (Flashscore, Transfermarkt, Metaratings). Там есть расхождения, но в целом картина похожая: очень много мышечных травм (они ещё в России начались) - последними были икра и задняя поверхность бедра; и какая-то хроническая проблема с сухожилиями - из-за этого он за два сезона пропустил аж 221 день. Собственно, и мышечные травмы, и тем более травмы сухожилий чаще всего происходят от чрезмерной нагрузки.
Захарян был в Зените . Как подгорело то !
А накинулись на Орлова , пишите и разбирайтесь с Захой
Интересно, как же они проводили данную диагностику? Есть какие-то документы и доказательства? Или только бред стариковский? Как же Захарян без травм выступал за Динамо в РПЛ интересно? Только дальновидный персонал зенитушки смог на глаз определить проблемы, которые вскрылись через столько лет! Браво!
