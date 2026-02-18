Лапорта о судействе: «Когда у «Барсы» спад, нас пытаются раздавить, а другим помогают. В этих командах блестяще ныряют»

Жоан Лапорта: судьи давят «Барсу», когда у нас спад, а другим помогают.

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об испанском судействе.

«Когда у нас спад, нас пытаются раздавить, а когда у других спад, им помогают. Там [в этих командах] научились плавать, блестяще ныряют.

Есть определенные судьи – и это уже становится постоянным явлением – которые, когда судят наши матчи, портят нам игру. И это, простите за выражение, так и есть, это реальность. Мы могли бы назвать каждого из них, потому что это случилось не один раз», – сказал Лапорта.

Лапорта о судьях: «На поле и за его пределами есть люди, которые не хотят, чтобы «Барса» выиграла Ла Лигу, но мы победим. Некоторые пользуются нашим спадом, чтобы сломить нас»

Жоан Лапорта: «Решения судей вредят «Барсе», и это трудно понять с учетом технологий, но мы уже привыкли. Эти сферы власти… Мы всегда должны быть начеку»