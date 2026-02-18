  • Спортс
Лапорта о судействе: «Когда у «Барсы» спад, нас пытаются раздавить, а другим помогают. В этих командах блестяще ныряют»

Жоан Лапорта: судьи давят «Барсу», когда у нас спад, а другим помогают.

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об испанском судействе. 

«Когда у нас спад, нас пытаются раздавить, а когда у других спад, им помогают. Там [в этих командах] научились плавать, блестяще ныряют.

Есть определенные судьи – и это уже становится постоянным явлением – которые, когда судят наши матчи, портят нам игру. И это, простите за выражение, так и есть, это реальность. Мы могли бы назвать каждого из них, потому что это случилось не один раз», – сказал Лапорта. 

Лапорта о судьях: «На поле и за его пределами есть люди, которые не хотят, чтобы «Барса» выиграла Ла Лигу, но мы победим. Некоторые пользуются нашим спадом, чтобы сломить нас»

Жоан Лапорта: «Решения судей вредят «Барсе», и это трудно понять с учетом технологий, но мы уже привыкли. Эти сферы власти… Мы всегда должны быть начеку»

Лучшие ныряльщики в истории футбола: Суарес и Альба. Теперь есть у них Ламин Ныряль
Ответ Green grass
Лучшие ныряльщики в истории футбола: Суарес и Альба. Теперь есть у них Ламин Ныряль
Комментарий скрыт
Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
пруфы будут? или очередные влажные фантазии?
Президент Барселоны уж точно отлично разбирается в блестящих нырках xD
Напомните, а где жёлтая Ямалю за нырок в матче с Атлетико?
Ответ Groznyi2024
Напомните, а где жёлтая Ямалю за нырок в матче с Атлетико?
это другое
Ответ Groznyi2024
Напомните, а где жёлтая Ямалю за нырок в матче с Атлетико?
да там совсем другое 🤣🤣🤣
Ведь еще совсем недавно кукарекали «судья тоже человек, может ошибаться, мы судейство не обсуждаем». Клоуны))
Ответ h2855y4sbb
Ведь еще совсем недавно кукарекали «судья тоже человек, может ошибаться, мы судейство не обсуждаем». Клоуны))
Комментарий скрыт
Ответ Глор_Барсы!
Комментарий скрыт
Самому не смешно?)
Перефразируем... Где Негрейра? Надо заплатить. Так поддержать надо когда всё хотят изменить другие клубы, сделать по другому. Чтож вы сидите то в этих случаях с языком в прозвище клуба
Никогда не слышал от Переса такого жалкого скулежа, здесь же один уровень что Лапорта, что ригоберка)
У этого старика в голове есть еще что-то кроме Реала и Переса? Ну почему они все такие?
Видели мы как Крахмаль ныряет
А почему они говорят о судействе целым президентом?) Они же не говорят...((( это 1:6 в последних матчах так в голову ударило? Так все самое грустное еще впереди, "победители ЛЧ 2026" самоназванные;)
Ответ Ккк_1116498071
А почему они говорят о судействе целым президентом?) Они же не говорят...((( это 1:6 в последних матчах так в голову ударило? Так все самое грустное еще впереди, "победители ЛЧ 2026" самоназванные;)
Тоесть то что судью Реал-Сосьедат отстранили,судью вар вматча Барса-Жирона отстранили тебя не смущает?
Ответ Ккк_1116498071
А почему они говорят о судействе целым президентом?) Они же не говорят...((( это 1:6 в последних матчах так в голову ударило? Так все самое грустное еще впереди, "победители ЛЧ 2026" самоназванные;)
Самоназванные «вот купим мбаппе и требл наш» и «вот придет Алонсо и вся Европа на коленях» уже 2 года грустят (((
Если бы все каталанцы сгорали от стыда после всякого нырка своих игроков,
то пепел окутал бы нашу планету и солнца было бы не видно
