  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус сказал Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой
87

Винисиус сказал Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой

Джанлука Престианни оскорбил Винисиуса Жуниора во время матча ЛЧ.

Матч «Бенфики» с «Реалом» в Лиге чемпионов останавливали из-за жалобы Винисиуса Жуниора на Джанлуку Престианни.

Бразилец открыл счет в матче Лиги чемпионов на 50-й минуте и отпраздновал гол танцем у углового флага. Это вызвало возмущение игроков «Бенфики», а главный судья Франсуа Летексье показал Винисиусу желтую карточку. У Винисиуса возник конфликт с Джанлукой Престианни в центре поля, они обменялись репликами, после чего вингер «Реала» пожаловался арбитру на оскорбления. Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

Как сообщает As, Винисиус сообщил Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной». При этом нападающий «Бенфики» прикрыл рот футболкой, что сделало невозможным чтение его слов по губам.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoБенфика
дискриминация
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoДжанлука Престианни
Франсуа Летексье
logoсудьи
logoВинисиус Жуниор
logoвысшая лига Португалия
87 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как Винисиус смешно побежал к судье, показывая на Престиани пальцем. Я последний раз такое видел, когда в детском саду был.
Ответ Алексей Чарушин
Как Винисиус смешно побежал к судье, показывая на Престиани пальцем. Я последний раз такое видел, когда в детском саду был.
Так он и есть 3-летний по уровню развития. Ему б в U-4
Ответ Алексей Чарушин
Как Винисиус смешно побежал к судье, показывая на Престиани пальцем. Я последний раз такое видел, когда в детском саду был.
Комментарий скрыт
это как говно говном назвать
Ответ Thursday31
это как говно говном назвать
Комментарий скрыт
Ответ Fikret Belozoglu
Комментарий скрыт
за слова "мой хозяин" бан не прилетит)) защищать винни, значит быть ему подобным
Так и в чем же он не прав
Ответ Камо Мелкумян
Так и в чем же он не прав
а вы о ком товарищ Берия
Ответ Камо Мелкумян
Так и в чем же он не прав
Да простят меня все толерантники (если есть такое слово), но если ты ведешь себя как 🐒, то и…
- Товарищ судья он назвал меня черной обезьяной!
- Да назвал.
- Это расизм. Так нельзя.
- Но ты черный и ты ведешь себя как обезьяна, Вини. Это факты. Ему вообще наплевать какой ты расы.
- Что с того, что я черный? Это значит, что я обезьяна?
- Он не имел ввиду, что все черные обезьяны, он сказал, что ты ведешь себя как обезьяна, Вини. Это никак не связано.
Ответ Andy666
- Товарищ судья он назвал меня черной обезьяной! - Да назвал. - Это расизм. Так нельзя. - Но ты черный и ты ведешь себя как обезьяна, Вини. Это факты. Ему вообще наплевать какой ты расы. - Что с того, что я черный? Это значит, что я обезьяна? - Он не имел ввиду, что все черные обезьяны, он сказал, что ты ведешь себя как обезьяна, Вини. Это никак не связано.
Жаль, что судья не родственник Ричи))
выбрал язык фактов
вычный нытик, мелкий стукачок... там от мужика совсем ничего
Здесь могла быть цитата из фильма Джентельмены
Арг....че с него взять.
Ответ nurikkkk
Арг....че с него взять.
И бразил. Две мерзости сошлись в одной точке
Ответ nurikkkk
Арг....че с него взять.
Но ведь он прав. Он назвал Винисиуса обезьяной явно не из-за цвета кожи
Да не может быть , аргентинцы известны своей толерантностью ! Врет опять Винисиус)
А вообще идиот конечно , ну забил красоту, ну отпразднуй просто кулачками потряси, вместо этого пошел трястись как будто на пляже в Рио) можно человека из фавел вытащить, но фавелы из человека нет
"и еще земляным червяком"
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Реала» 9 ударов за 1-й тайм при счете 0:0, у «Бенфики» – 6
17 февраля, 21:09
Арбелоа перед «Бенфикой»: «Реалу» придется терпеть, бороться и атаковать – всем вместе»
17 февраля, 20:25
Рекомендуем
Главные новости
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
15 минут назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Товарищеские матчи. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» играет с «Барсом»
50 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
30 минут назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
30 минут назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
32 минуты назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
44 минуты назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
44 минуты назад
Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»
47 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
5 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
47 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
49 минут назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
50 минут назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Аленичев о «Спартаке»: «Надо делать ставку на чемпионство в следующем сезоне. Через 5-6 туров будет понятно, чего ждать о Карседо»
сегодня, 13:52
Рекомендуем