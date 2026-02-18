Винисиус сказал Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой
Матч «Бенфики» с «Реалом» в Лиге чемпионов останавливали из-за жалобы Винисиуса Жуниора на Джанлуку Престианни.
Бразилец открыл счет в матче Лиги чемпионов на 50-й минуте и отпраздновал гол танцем у углового флага. Это вызвало возмущение игроков «Бенфики», а главный судья Франсуа Летексье показал Винисиусу желтую карточку. У Винисиуса возник конфликт с Джанлукой Престианни в центре поля, они обменялись репликами, после чего вингер «Реала» пожаловался арбитру на оскорбления. Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.
Как сообщает As, Винисиус сообщил Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной». При этом нападающий «Бенфики» прикрыл рот футболкой, что сделало невозможным чтение его слов по губам.
- Да назвал.
- Это расизм. Так нельзя.
- Но ты черный и ты ведешь себя как обезьяна, Вини. Это факты. Ему вообще наплевать какой ты расы.
- Что с того, что я черный? Это значит, что я обезьяна?
- Он не имел ввиду, что все черные обезьяны, он сказал, что ты ведешь себя как обезьяна, Вини. Это никак не связано.
