Мбаппе – Винисиусу: «Танцуй и никогда не останавливайся. Они не будут диктовать нам, что мы должны или не должны делать ✊🏽»
Килиан Мбаппе поддержал Винисиуса Жуниора, столкнувшегося с оскорблениями во время игры «Реала» против «Бенфики» (1:0) в Лиге чемпионов.
«Танцуй, Винисиус, и, пожалуйста, никогда не останавливайся.
Они никогда не будут диктовать нам, что мы должны или не должны делать», – написал форвард «Мадрида», добавив эмодзи с поднятым вверх кулаком.
«Обезьяна» или «педики»: что на самом деле сказали Винисиусу?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Килиана Мбаппе
Прикинь на секунду, что Вини так же станцевал с фоткой твоей Мамы или Семьи между ног. Или там с гербом твоей страны. Какие ощущения это вызывает?
Я не говорю, что правильно обзываться на почве расовой принадлежности, но и та сторона должна иметь нормы поведения. Это не должна быть игра в одну сторону.
Попробовал бы такое сказать человек с белым цветом кожи. - " Делай что хочешь, потому что ты белый".
Просто стыд)
Причем так сильно, что нытье уже второй день продолжается.
Хотя, чего далеко ходить: Карвахаль специально спустился с трибун в перерыве 1/4 ЛЧ против Арсенала чтобы рассказать Сака что тот должен уважать Реал и не должен был быть пенальти паненкой )
https://www.sports.ru/football/blogs/3316709.html?ysclid=mlsa3d194e796665166