Мбаппе – Винисиусу: «Танцуй и никогда не останавливайся. Они не будут диктовать нам, что мы должны или не должны делать ✊🏽»

Мбаппе – Винисиусу: танцуй и никогда не останавливайся.

Килиан Мбаппе поддержал Винисиуса Жуниора , столкнувшегося с оскорблениями во время игры «Реала » против «Бенфики» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Танцуй, Винисиус, и, пожалуйста, никогда не останавливайся.

Они никогда не будут диктовать нам, что мы должны или не должны делать», – написал форвард «Мадрида», добавив эмодзи с поднятым вверх кулаком.

