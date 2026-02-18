  • Спортс
  • Мбаппе – Винисиусу: «Танцуй и никогда не останавливайся. Они не будут диктовать нам, что мы должны или не должны делать ✊🏽»
Мбаппе – Винисиусу: «Танцуй и никогда не останавливайся. Они не будут диктовать нам, что мы должны или не должны делать ✊🏽»

Килиан Мбаппе поддержал Винисиуса Жуниора, столкнувшегося с оскорблениями во время игры «Реала» против «Бенфики» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Танцуй, Винисиус, и, пожалуйста, никогда не останавливайся.

Они никогда не будут диктовать нам, что мы должны или не должны делать», – написал форвард «Мадрида», добавив эмодзи с поднятым вверх кулаком.

«Обезьяна» или «педики»: что на самом деле сказали Винисиусу?

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Килиана Мбаппе
Реал Негрид
Комментарий скрыт
Реал Негрид
Ответ Питчеру (он блокирует ответы ему)
Прикинь на секунду, что Вини так же станцевал с фоткой твоей Мамы или Семьи между ног. Или там с гербом твоей страны. Какие ощущения это вызывает?
Я не говорю, что правильно обзываться на почве расовой принадлежности, но и та сторона должна иметь нормы поведения. Это не должна быть игра в одну сторону.
Ответ XavIniesta2008-2015
Биба и Боба
Нырёлик и Пеналик
Ответ XavIniesta2008-2015
Биба и Боба
"Униженные и оскорблённые", часть вторая. 🤣
Такие истории не красят Королевский клуб, надо избавляться от этих «нытиков». В позорище превратили: постоянное нытье клубного ТВ, пенальти, расистские скандалы, скандалы с судьями…
Ответ Aidos9419
Такие истории не красят Королевский клуб, надо избавляться от этих «нытиков». В позорище превратили: постоянное нытье клубного ТВ, пенальти, расистские скандалы, скандалы с судьями…
Клубное ТВ еще фиг с ним. А вот игроки нытики явно не соответствуют королевскому клубу. И Реалу нужно с этим что-то делать.
Ответ Aidos9419
Такие истории не красят Королевский клуб, надо избавляться от этих «нытиков». В позорище превратили: постоянное нытье клубного ТВ, пенальти, расистские скандалы, скандалы с судьями…
Все верно
Делай что хочешь, потому что ты тëмнокожий.
Попробовал бы такое сказать человек с белым цветом кожи. - " Делай что хочешь, потому что ты белый".
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Делай что хочешь, потому что ты тëмнокожий. Попробовал бы такое сказать человек с белым цветом кожи. - " Делай что хочешь, потому что ты белый".
Комментарий скрыт
напоминаю что вчера эта черепаха заливала что "мы подаем пример детям", то есть совокупляйтесь дети со флажками и не останавливайтесь
Ответ Тюменский медвежонок
напоминаю что вчера эта черепаха заливала что "мы подаем пример детям", то есть совокупляйтесь дети со флажками и не останавливайтесь
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/wysiwyg/d/d1/89c34cdc74a95a00d57ceb78b16d4.png?f=webp&q=90&s=2x&w=730
Просто стыд)
Ответ Андрей. С
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/wysiwyg/d/d1/89c34cdc74a95a00d57ceb78b16d4.png?f=webp&q=90&s=2x&w=730 Просто стыд)
Во, во, в паре сантиметров от него эмблема Бенфики, которую он конечно не видел, и в какой раз не отвечает за свои поступки, и бежит к судье, нет на него Данилы Колбасенко.
А пафоса-то, пафоса...
Ответ Jesse Boy
А пафоса-то, пафоса...
С таким Пафосом ему надо ехать на Кипр и играть в одноименном клубе)
Вас забайтил 1,5 метровый аргентинский школьник, лмао.

Причем так сильно, что нытье уже второй день продолжается.
Интересно, если темнокожего игрока Кинг Конгом назвать во время матча, это будет похвала, оскорбление или просто до конца матча виндоус зависнет...
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Интересно, если темнокожего игрока Кинг Конгом назвать во время матча, это будет похвала, оскорбление или просто до конца матча виндоус зависнет...
Комментарий скрыт
Ответ Дима
Комментарий скрыт
Если б мне платили за это 20 лямов уёв в год, да хоть глиномесом бы называли, переживу) хоть от соперника, хоть от обычного болелы ноунейма на трибуне)
Трахать флажки....
Честно говоря, я бы хотел посмотреть на реакцию игроков Реала и болельщиков на Сантьяго Бернабеу, если любой игрок забьет гол и побежит к угловому флагу с эмблемой Реала танцевать так, как это сделал Винисиус.

Хотя, чего далеко ходить: Карвахаль специально спустился с трибун в перерыве 1/4 ЛЧ против Арсенала чтобы рассказать Сака что тот должен уважать Реал и не должен был быть пенальти паненкой )
Ответ Кирилл
Честно говоря, я бы хотел посмотреть на реакцию игроков Реала и болельщиков на Сантьяго Бернабеу, если любой игрок забьет гол и побежит к угловому флагу с эмблемой Реала танцевать так, как это сделал Винисиус. Хотя, чего далеко ходить: Карвахаль специально спустился с трибун в перерыве 1/4 ЛЧ против Арсенала чтобы рассказать Сака что тот должен уважать Реал и не должен был быть пенальти паненкой )
Это другое)
https://www.sports.ru/football/blogs/3316709.html?ysclid=mlsa3d194e796665166
Ответ Кирилл
Честно говоря, я бы хотел посмотреть на реакцию игроков Реала и болельщиков на Сантьяго Бернабеу, если любой игрок забьет гол и побежит к угловому флагу с эмблемой Реала танцевать так, как это сделал Винисиус. Хотя, чего далеко ходить: Карвахаль специально спустился с трибун в перерыве 1/4 ЛЧ против Арсенала чтобы рассказать Сака что тот должен уважать Реал и не должен был быть пенальти паненкой )
Я на днях собираюсь найти эмблему Реала и поддержать Мбаппе. Он же дело говорит! Восстановлю свой твиттер, поддержу инициативу Мбаппе "танцуй, никто не запретит нам танцевать" и в коротком видео трахну флаг Реала.
