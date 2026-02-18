Игорь Лещук: «Деньги на вкладах – самая бестолковая вещь. Это финансовая безграмотность людей: думают, заработают 20-25%, но реальная инфляция больше. Есть облигации, фонд ликвидности»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, где держит основную часть своих средств.
– В недвижимости. Не вижу себя человеком, который будет зарабатывать много миллионов рублей в месяц. Хочу зарабатывать достойные деньги, но не сходить с ума. Брендовых вещей у меня нет, на частном самолете летать не хочу. Пассивного дохода и небольшого бизнеса будет достаточно для комфортной жизни.
– Во что бы никому не советовал вкладываться?
– Держать деньги на вкладах – самая бестолковая вещь. Ни один вклад не даст тебе заработать денег, это финансовая безграмотность людей. Они думают, что заработают 20-25%, но реальная инфляция больше. Банк не будет просто так отдавать деньги.
Есть облигации, чтобы уходить в ноль или чуть-чуть зарабатывать. Есть фонд ликвидности, например, который выгоднее вкладов и привязан к ключевой ставке. Если на вкладе какое-то время не можешь снять деньги, то на фонде ликвидности можешь в любой момент, – сказал Лещук.
