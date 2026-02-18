  • Спортс
  Игорь Лещук: «Деньги на вкладах – самая бестолковая вещь. Это финансовая безграмотность людей: думают, заработают 20-25%, но реальная инфляция больше. Есть облигации, фонд ликвидности»
Игорь Лещук: «Деньги на вкладах – самая бестолковая вещь. Это финансовая безграмотность людей: думают, заработают 20-25%, но реальная инфляция больше. Есть облигации, фонд ликвидности»

Лещук о вложениях: держать деньги на вкладах – самая бестолковая вещь.

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, где держит основную часть своих средств.

– В недвижимости. Не вижу себя человеком, который будет зарабатывать много миллионов рублей в месяц. Хочу зарабатывать достойные деньги, но не сходить с ума. Брендовых вещей у меня нет, на частном самолете летать не хочу. Пассивного дохода и небольшого бизнеса будет достаточно для комфортной жизни.

Во что бы никому не советовал вкладываться?

– Держать деньги на вкладах – самая бестолковая вещь. Ни один вклад не даст тебе заработать денег, это финансовая безграмотность людей. Они думают, что заработают 20-25%, но реальная инфляция больше. Банк не будет просто так отдавать деньги.

Есть облигации, чтобы уходить в ноль или чуть-чуть зарабатывать. Есть фонд ликвидности, например, который выгоднее вкладов и привязан к ключевой ставке. Если на вкладе какое-то время не можешь снять деньги, то на фонде ликвидности можешь в любой момент, – сказал Лещук. 

А ещё можно в НПЗ под Воронежем вложиться. Беспроигрышный вариант.
Ответ Борнео
А ещё можно в НПЗ под Воронежем вложиться. Беспроигрышный вариант.
Саня Кержаков подскажет, если что, человек опытный
Ответ luu
Саня Кержаков подскажет, если что, человек опытный
Да-да, дивиденды до сих пор лаптёй хлебает.
Это ж под какими веществами интервьюеру надо было быть, чтоб об вкладах спрашивать у... Лещука...
У него максимум про недвижимость надо интересоваться)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Это ж под какими веществами интервьюеру надо было быть, чтоб об вкладах спрашивать у... Лещука... У него максимум про недвижимость надо интересоваться)
Вложение в скамейку
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Это ж под какими веществами интервьюеру надо было быть, чтоб об вкладах спрашивать у... Лещука... У него максимум про недвижимость надо интересоваться)
Это - недвижимость - это он в воротах
Облигации могут уйти в ноль или заработать, а вклад может уйти в ноль ? Облигаций значит инфляция не коснется ?
Ответ madaev
Облигации могут уйти в ноль или заработать, а вклад может уйти в ноль ? Облигаций значит инфляция не коснется ?
5 классов образования. Что ты от него хочешь? 😁
Ответ Amalfitano
5 классов образования. Что ты от него хочешь? 😁
Не, просто его ребята "друзья" разводят грамотно на бабки, а этот дурачок наслушался умных фраз и из себя строит теперь специалиста. Но по правде, если денег много, то держать их на вкладе - это такое себе.
я один тут от зарплаты до зарплаты тяну
Ответ Владимир Осипов
я один тут от зарплаты до зарплаты тяну
Комментарий скрыт
Ответ Владимир Осипов
я один тут от зарплаты до зарплаты тяну
Как минимум нас двое!!!
Самый верняк вкладывать в марафон желаний или переводить деньги на безопасный счёт. 😂

Ох уж эти мамкины трейдеры. 🤦
95% из них на самом деле деньги теряют, но думают, что зарабатывают. 😁
Ответ Amalfitano
Самый верняк вкладывать в марафон желаний или переводить деньги на безопасный счёт. 😂 Ох уж эти мамкины трейдеры. 🤦 95% из них на самом деле деньги теряют, но думают, что зарабатывают. 😁
Свмый верняк это бывшая жена Сафонова
На облигациях 25% точно не заработаешь. Ну или риск сумасшедший на 3 эшелон с вероятным дефолтом
Ответ T-72
На облигациях 25% точно не заработаешь. Ну или риск сумасшедший на 3 эшелон с вероятным дефолтом
При снижении ключевой ставки тело облигации дорожает. Так что переоценка облигации плюс купоны. Вполне можно и 25% получить.
Ответ T-72
На облигациях 25% точно не заработаешь. Ну или риск сумасшедший на 3 эшелон с вероятным дефолтом
Ошибаетесь, например Самолет (гусары не смеяться), по своим облигациям дает 28,46% при этом имеет рейтинг А.
Аналогично Каршеринг Руссия.
А 3-й эшелон на грани дефолта с учетом цены дает по 50-60%
То, что говорит Лещук, это все, что он запомнил после похода к персональному менеджеру ВТБ. Последний дико кайфует, что у него есть такой Лещук, которого можно крутить как душе угодно и выполнять свои планы продаж. Хоть кто-то получает свою выгоду.
Лещук - финансовый коуч ?)
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Лещук - финансовый коуч ?)
Записывайся на его курсы)
Если кто-то успел зафиксировать долгосрочный вклад по 18-20 процентов, то почему нет? Многие акции в прошлом году упали в цене, многие без дивидендов. Как раз депозитчики и те кто покупал облигации в бОльшем выигрыше. Но так не всегда бывает конечно.
Бойтесь футболистов, финансовые советы дающих
