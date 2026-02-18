Престианни об инциденте с Винисиусом: «Если я якобы оскорбил его, почему никто не отреагировал? Все знают, что футболисты прикрывают рот футболкой, когда говорят – не нужно ничего выдумывать»
Форвард «Бенфики» Джанлука Престианни назвал ложью обвинения в расизме в свой адрес.
В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу над «Бенфикой» со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
После матча «Бенфика» выложила видео эпизода: «Игроки «Реала» не могли слышать то, о чем они говорят, учитывая расстояние». Престианни прокомментировал его.
«Если так много говорят о том, что я якобы сделал расистский комментарий в адрес Винисиуса Жуниора, почему никто не отреагировал? Обвинять кого-то в чем-то серьезном – это неправильно, тем более если это неправда.
И все указывают на меня, потому что я прикрывался футболкой, зная, что все футболисты прикрывают рты, когда говорят. Не пытайтесь больше ничего выдумывать», – написал Престианни.
И огромное количество людей поверили этому лжецу
Какая выгода то?)
На поле из за цвета кожи оскорбляли всех, это не норма, но никто из этого не делает шоу , только винисиус.
Хейтеры Вини совсем рассудок потеряли))
В мире чернокожих футболистов тьма, а все одного Вини оскорбляют.
А может здесь расизм не причём, а виноват сам Вини, который своим поведением заставляет людей его оскорблять?
Я не защищаю тех кто оскорбляет и тем более на почве расизма, но здесь Вини сам главный провокатор