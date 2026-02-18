  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Престианни об инциденте с Винисиусом: «Если я якобы оскорбил его, почему никто не отреагировал? Все знают, что футболисты прикрывают рот футболкой, когда говорят – не нужно ничего выдумывать»
136

Престианни об инциденте с Винисиусом: «Если я якобы оскорбил его, почему никто не отреагировал? Все знают, что футболисты прикрывают рот футболкой, когда говорят – не нужно ничего выдумывать»

Престианни: если я якобы оскорбил Винисиуса, почему ничто не отреагировал?.

Форвард «Бенфики» Джанлука Престианни назвал ложью обвинения в расизме в свой адрес.

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу над «Бенфикой» со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

После матча «Бенфика» выложила видео эпизода: «Игроки «Реала» не могли слышать то, о чем они говорят, учитывая расстояние». Престианни прокомментировал его.

«Если так много говорят о том, что я якобы сделал расистский комментарий в адрес Винисиуса Жуниора, почему никто не отреагировал? Обвинять кого-то в чем-то серьезном – это неправильно, тем более если это неправда.

И все указывают на меня, потому что я прикрывался футболкой, зная, что все футболисты прикрывают рты, когда говорят. Не пытайтесь больше ничего выдумывать», – написал Престианни.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Джанлуки Престианни
logoДжанлука Престианни
logoвысшая лига Португалия
logoВинисиус Жуниор
logoБенфика
соцсети
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
дискриминация
136 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Больше всего поражает реакция Мбаппе, который заигнорировал "расизм" в моменте и подключился к истерике только после того, как Винисиус сообщил судье, походу матча несколько раз называл Престианни мерзким расистом, а после матча оклеветал его и наврал про то что Престианни сказал слово "обезьяна" аж 5 раз, но только этого больше никто не слышал
И огромное количество людей поверили этому лжецу
Ответ Влад Безруков
Больше всего поражает реакция Мбаппе, который заигнорировал "расизм" в моменте и подключился к истерике только после того, как Винисиус сообщил судье, походу матча несколько раз называл Престианни мерзким расистом, а после матча оклеветал его и наврал про то что Престианни сказал слово "обезьяна" аж 5 раз, но только этого больше никто не слышал И огромное количество людей поверили этому лжецу
Комментарий скрыт
Ответ Влад Безруков
Больше всего поражает реакция Мбаппе, который заигнорировал "расизм" в моменте и подключился к истерике только после того, как Винисиус сообщил судье, походу матча несколько раз называл Престианни мерзким расистом, а после матча оклеветал его и наврал про то что Престианни сказал слово "обезьяна" аж 5 раз, но только этого больше никто не слышал И огромное количество людей поверили этому лжецу
Комментарий скрыт
"Все футболисты прикрывают рот футболкой, когда общаются с обезьянами" - cказал Престианни
Ответ Melnica
"Все футболисты прикрывают рот футболкой, когда общаются с обезьянами" - cказал Престианни
Пхаха
Раз уж Винисиусу теперь верят чисто на слово, ждём розыгрыш козырной карты например в финале лч. Ну а что, раз сказал что его обозвали, значит обозвали. Винисиус ведь никогда не был замечен в попытках обмануть арбитра...
Ответ slavik12345
Раз уж Винисиусу теперь верят чисто на слово, ждём розыгрыш козырной карты например в финале лч. Ну а что, раз сказал что его обозвали, значит обозвали. Винисиус ведь никогда не был замечен в попытках обмануть арбитра...
Какой козырной карты? Престианни карточку не получил, игру продолжили, никто из этого не извлек преимущества.
Ответ slavik12345
Раз уж Винисиусу теперь верят чисто на слово, ждём розыгрыш козырной карты например в финале лч. Ну а что, раз сказал что его обозвали, значит обозвали. Винисиус ведь никогда не был замечен в попытках обмануть арбитра...
Реал выигрывает, играет на 3 головы выше, Вини получил карту, идет уже играть дальше и чет ругается с этим аргом

Какая выгода то?)
Повесточку винисиус хорошо отрабатывает. Без этого кому он сдался, его в Реале то свои фанаты не жалуют. А тут сел на любимого конька и поехал. Осталось каминг аут сделать что бы весь "прогрессивный" мир с ума сошел в поддержке бразила)
На поле из за цвета кожи оскорбляли всех, это не норма, но никто из этого не делает шоу , только винисиус.
Ответ Domian
Повесточку винисиус хорошо отрабатывает. Без этого кому он сдался, его в Реале то свои фанаты не жалуют. А тут сел на любимого конька и поехал. Осталось каминг аут сделать что бы весь "прогрессивный" мир с ума сошел в поддержке бразила) На поле из за цвета кожи оскорбляли всех, это не норма, но никто из этого не делает шоу , только винисиус.
Кому нужен автор победного гола, действительно)
Хейтеры Вини совсем рассудок потеряли))
Ответ Domian
Повесточку винисиус хорошо отрабатывает. Без этого кому он сдался, его в Реале то свои фанаты не жалуют. А тут сел на любимого конька и поехал. Осталось каминг аут сделать что бы весь "прогрессивный" мир с ума сошел в поддержке бразила) На поле из за цвета кожи оскорбляли всех, это не норма, но никто из этого не делает шоу , только винисиус.
Комментарий удален модератором
При этом, он не сказал "я такого не говорил"
Какие-то избирательные расисты пошли в футболе в последнее время.
В мире чернокожих футболистов тьма, а все одного Вини оскорбляют.
А может здесь расизм не причём, а виноват сам Вини, который своим поведением заставляет людей его оскорблять?
Я не защищаю тех кто оскорбляет и тем более на почве расизма, но здесь Вини сам главный провокатор
Ответ Брулин
Какие-то избирательные расисты пошли в футболе в последнее время. В мире чернокожих футболистов тьма, а все одного Вини оскорбляют. А может здесь расизм не причём, а виноват сам Вини, который своим поведением заставляет людей его оскорблять? Я не защищаю тех кто оскорбляет и тем более на почве расизма, но здесь Вини сам главный провокатор
Это очевидно. Но глорам Мадрида бесполезно что-либо объяснять
Ответ Брулин
Какие-то избирательные расисты пошли в футболе в последнее время. В мире чернокожих футболистов тьма, а все одного Вини оскорбляют. А может здесь расизм не причём, а виноват сам Вини, который своим поведением заставляет людей его оскорблять? Я не защищаю тех кто оскорбляет и тем более на почве расизма, но здесь Вини сам главный провокатор
Спровоцировал голом?
Вся эта тема может быть решена довольно просто: наказание должно быть не только за оскорбление, но и за клевету, если оскорбления не было. Тогда вини думал бы, прежде чем бездоказательно шуметь, и держу пари, число жалоб снизилось бы процентов на 80 минимум.
Ответ Санитар-волк
Вся эта тема может быть решена довольно просто: наказание должно быть не только за оскорбление, но и за клевету, если оскорбления не было. Тогда вини думал бы, прежде чем бездоказательно шуметь, и держу пари, число жалоб снизилось бы процентов на 80 минимум.
наказание должно быть не только за оскорбление, но и за цвет кожи))
По мимике аргентинца так и видно, что он прикрыв рот молитвы читает о здоровье Винни
Ответ amdrive79
По мимике аргентинца так и видно, что он прикрыв рот молитвы читает о здоровье Винни
Ну может он сказал - сударь, ты такой некрасивый и бездарный в сборной.
Ответ Domian
Ну может он сказал - сударь, ты такой некрасивый и бездарный в сборной.
То ли дело престиани) целых 9 минут к 25 годам😂
Когда Виннисиус побежал к арбитру пальцем указывая на страшного расиста, сразу вспомнилось как у нас в детском саду дети бегали к воспитателю" Мари Ванна, а Сидоров обзывается, он меня мартышкой назвал........🔥
В смысле не отреагировал?) тебя отпинать должны были или что
Ответ Дядя ТУРА
В смысле не отреагировал?) тебя отпинать должны были или что
Не все плакали как Винисиус
Ответ Дядя ТУРА
В смысле не отреагировал?) тебя отпинать должны были или что
Нет, он возможно имел в виду что там самым близким после Винисиуса был Камавинга, но тот не отреагировал, тем более что он тоже темнокожиий, но никак не отреагировал, или не услышал. Но как тогда услышал Мбаппе если он дальше был? И тем более 5 раз он говорит что слышал. И как вообще игрок Бенфики успел 5 раз за такое короткое время сказать?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
4 минуты назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
5 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
24 минуты назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
39 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
39 минут назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
41 минуту назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
49 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
53 минуты назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
53 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
7 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
14 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
56 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
58 минут назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
59 минут назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем