Престианни об инциденте с Винисиусом: «Если я якобы оскорбил его, почему никто не отреагировал? Все знают, что футболисты прикрывают рот футболкой, когда говорят – не нужно ничего выдумывать»

Престианни: если я якобы оскорбил Винисиуса, почему ничто не отреагировал?.

Форвард «Бенфики» Джанлука Престианни назвал ложью обвинения в расизме в свой адрес.

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу над «Бенфикой» со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» . Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

После матча «Бенфика » выложила видео эпизода: «Игроки «Реала » не могли слышать то, о чем они говорят, учитывая расстояние». Престианни прокомментировал его.

«Если так много говорят о том, что я якобы сделал расистский комментарий в адрес Винисиуса Жуниора, почему никто не отреагировал? Обвинять кого-то в чем-то серьезном – это неправильно, тем более если это неправда.

И все указывают на меня, потому что я прикрывался футболкой, зная, что все футболисты прикрывают рты, когда говорят. Не пытайтесь больше ничего выдумывать», – написал Престианни.