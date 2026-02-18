«Марсель» назначит Хабиба Бейе. Контракт с отстраненным «Ренном» тренером – до 2027-го (Фабрис Хокинс)
«Марсель» назначит Хабиба Бейе на место Де Дзерби.
«Марсель» договорился с Хабибом Бейе о назначении на пост главного тренера, сообщает журналист Фабрис Хокинс.
Контракт с сенегальским специалистом рассчитан до июня 2027 года.
За свою тренерскую карьеру Бейе возглавлял «Ред Стар» и «Ренн». Ранее «Марсель» объявил об уходе Роберто Де Дзерби с поста главного тренера.
В феврале Бейе и его помощники были отстранены от работы в «Ренне» после четырех поражений команды подряд.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабриса Хокинса в Х
