«Марсель» назначит Хабиба Бейе. Контракт с отстраненным «Ренном» тренером – до 2027-го (Фабрис Хокинс)

«Марсель» назначит Хабиба Бейе на место Де Дзерби.

«Марсель» договорился с Хабибом Бейе о назначении на пост главного тренера, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

Контракт с сенегальским специалистом рассчитан до июня 2027 года.

За свою тренерскую карьеру Бейе возглавлял «Ред Стар» и «Ренн ». Ранее «Марсель » объявил об уходе Роберто Де Дзерби с поста главного тренера.

В феврале Бейе и его помощники были отстранены от работы в «Ренне» после четырех поражений команды подряд.