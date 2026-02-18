  • Спортс
«Марсель» назначит Хабиба Бейе. Контракт с отстраненным «Ренном» тренером – до 2027-го (Фабрис Хокинс)

«Марсель» назначит Хабиба Бейе на место Де Дзерби.

«Марсель» договорился с Хабибом Бейе о назначении на пост главного тренера, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

Контракт с сенегальским специалистом рассчитан до июня 2027 года.

За свою тренерскую карьеру Бейе возглавлял «Ред Стар» и «Ренн». Ранее «Марсель» объявил об уходе Роберто Де Дзерби с поста главного тренера.

В феврале Бейе и его помощники были отстранены от работы в «Ренне» после четырех поражений команды подряд.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабриса Хокинса в Х
Человек Ренн почти утопил, теперь пусть добивает Марсель, гениально
Ответ Pucheslav
Человек Ренн почти утопил, теперь пусть добивает Марсель, гениально
6 место - это разве утопил?)
Ответ modesto
6 место - это разве утопил?)
С ресурсом который есть у Ренна, да
Я смотрю, Маккорт по уровню компетентности на уровне Маринакиса, который тоже любитель тасовать физруков.
А жаль, так-то команда в Марселе неплохая была
Самая непоследовательная команда
Наконец своим коренным начали доверять, а то приглашают из-за рубежа каких-то иностранцев
