  • Луис Диас: «Олисе просто уничтожает один в один, он невероятно техничный. На поле он очень коммуникабельный, может сказать: «Эй, давайте защищаться так-то или так»
Луис Диас: «Олисе просто уничтожает один в один, он невероятно техничный. На поле он очень коммуникабельный, может сказать: «Эй, давайте защищаться так-то или так»

Вингер «Баварии» Луис Диас похвалил своего партнера по команде Майкла Олисе

«Майкл просто уничтожает соперников один в один. Он невероятно техничный и способен решать исход матчей.

Он спокойный парень. На поле он очень коммуникабельный. Он много подсказывает, обращает внимание на множество деталей и может сказать: «Эй, давайте защищаться так-то или так».

Это те детали, которые помогают тебе расти как футболисту и чувствовать себя комфортно. Повторю еще раз: играть с такими футболистами – это невероятно», – сказал Диас. 

ну все таки не настолько коммуникабельный как Ямаль.
и пиара такого нет у него, о чем говорил сам Олисе
В этом году Баварии нужно побеждать в ЛЧ и тогда вся тройка будет в топ 3 на ЗМ возможно, невероятный сезон, сравнимый с МСН в Барселоне в их лучший год
Левандовски не дали в год, когда рядом не было конкурентов. В этом, думаю, опять будут смотреть под лупой испаноговорящих языков, а Олисе и Кейн в нем не сильны. Может, Диас?
Диас и Олисе разрывают в этом сезоне, конечно. Ещё бы крайков обороны посильнее...Дэйвису набрать форму и купить правого защитника. Будет топ
Олисе и в Пелас был крут то частенько травмы получал.
Олисе в огне🔥 как минимум в 3-ке будет за зм
Диаз, Олисе и Кейн и мечта любого тренера
