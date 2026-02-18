Луис Диас: «Олисе просто уничтожает один в один, он невероятно техничный. На поле он очень коммуникабельный, может сказать: «Эй, давайте защищаться так-то или так»

Диас об Олисе: Майкл просто уничтожает тебя один в один.

Вингер «Баварии» Луис Диас похвалил своего партнера по команде Майкла Олисе .

«Майкл просто уничтожает соперников один в один. Он невероятно техничный и способен решать исход матчей.

Он спокойный парень. На поле он очень коммуникабельный. Он много подсказывает, обращает внимание на множество деталей и может сказать: «Эй, давайте защищаться так-то или так».

Это те детали, которые помогают тебе расти как футболисту и чувствовать себя комфортно. Повторю еще раз: играть с такими футболистами – это невероятно», – сказал Диас.