Луис Диас: «Олисе просто уничтожает один в один, он невероятно техничный. На поле он очень коммуникабельный, может сказать: «Эй, давайте защищаться так-то или так»
Диас об Олисе: Майкл просто уничтожает тебя один в один.
Вингер «Баварии» Луис Диас похвалил своего партнера по команде Майкла Олисе.
«Майкл просто уничтожает соперников один в один. Он невероятно техничный и способен решать исход матчей.
Он спокойный парень. На поле он очень коммуникабельный. Он много подсказывает, обращает внимание на множество деталей и может сказать: «Эй, давайте защищаться так-то или так».
Это те детали, которые помогают тебе расти как футболисту и чувствовать себя комфортно. Повторю еще раз: играть с такими футболистами – это невероятно», – сказал Диас.
