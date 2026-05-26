«Рубин» о разбитом «Спартаком» Кубке России: «Ночью приснился страшный сон. Проверили свои трофеи – все целые»
«Рубин» пошутил по поводу того, что «Спартак» разбил Кубок России.
«Рубин» пошутил по поводу того, что трофей Фонбет Кубка России разбился после победы «Спартака» над «Краснодаром» (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале.
После игры, когда полузащитник красно-белых Пабло Солари поднял кубок над головой, с трофея слетела крышка, разбившись вдребезги, а также отвалилась нижняя часть. Позже стало известно, что для красно-белых изготовят новый кубок.
«Сегодня ночью приснился страшный сон. Проверили свои трофеи – все целые», – говорится в сообщении «Рубина» в соцсети, к которому приложено фото.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: страница «Рубина» в VK
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии