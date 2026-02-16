10 минут и вот – причина, по которой Неймар вечно травмирован
Неймар вернулся на поле после двух месяцев пребывания в лазарете. И что вы думаете? Спустя 10 минут случилось это.
Если от этого вам будет легче, то бразилец доиграл матч. И даже отметился результативной передачей.
А это просто напоминание для вашего друга - любителя хоккея.
поэтому и восстановление хуже и мышцы в недостаточном тонусе. а отсюда и больший риск получить травму в стыках.
ему с его историей надо сутками напролет сидеть в зале и у массажиста, разбивать спайки и делать функциональные упражнения. даже если он сейчас прилагает усилия, этого явно недостаточно: это как алкоголику со стажем пытаться восстанавливать печень.
Да, он много финтит и кривляется, что провоцирует более жёстко отбирать у него мяч.
Но, всё равно защитники перебарщивают с этим. Карьера загублена, особенно после перехода к французским дровосекам.