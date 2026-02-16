Дивеев считает, что мог бы выступать в Серии А: «Если в «Милане» играет Павлович, то я думаю… Да, он работоспособный, мощный, но с мячом не так уж»

Дивеев о Европе: мог бы перейти в Серию А, раз в «Милане» играет Павлович.

Защитник «Зенита » Игорь Дивеев в клубном подкасте высказался на тему возможного перехода в европейский клуб.

Андрей Аршавин: Слышал ли ты о том, что «Арсенал » тобой интересуется?

Игорь Дивеев : Я это слышал, как и все. Все писали, что мной интересуются, но каких-то разговоров… Правда это или неправда, было это или не было, я не знаю.

Андрей Аршавин: А сам ты считаешь, что готов для перехода в европейский клуб? Я не беру шлакобетонные, а в нормальный европейский клуб.

Игорь Дивеев: Ну, думаю, в итальянский. В итальянскую лигу то есть. Думаю, да.

Андрей Аршавин: Но не в какой-нибудь «Торино »?

Игорь Дивеев: Нет.

Андрей Аршавин: Не интересно? А если взять «Милан», «Наполи » и так далее?

Игорь Дивеев: Если в «Милане » играет Павлович, то я думаю…

Андрей Аршавин: А он тебе не нравится?

Игорь Дивеев: Я с ним играл в молодежной сборной. Я помню, когда нам Галактионов сказал: «Атакуем через этого защитника». Да, он работоспособный, мощный, но просто с мячом он, как я знаю, не так уж [хорош].