  • Дивеев считает, что мог бы выступать в Серии А: «Если в «Милане» играет Павлович, то я думаю… Да, он работоспособный, мощный, но с мячом не так уж»
93

Дивеев считает, что мог бы выступать в Серии А: «Если в «Милане» играет Павлович, то я думаю… Да, он работоспособный, мощный, но с мячом не так уж»

Дивеев о Европе: мог бы перейти в Серию А, раз в «Милане» играет Павлович.

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев в клубном подкасте высказался на тему возможного перехода в европейский клуб.

Андрей Аршавин: Слышал ли ты о том, что «Арсенал» тобой интересуется?

Игорь Дивеев: Я это слышал, как и все. Все писали, что мной интересуются, но каких-то разговоров… Правда это или неправда, было это или не было, я не знаю.

Андрей Аршавин: А сам ты считаешь, что готов для перехода в европейский клуб? Я не беру шлакобетонные, а в нормальный европейский клуб.

Игорь Дивеев: Ну, думаю, в итальянский. В итальянскую лигу то есть. Думаю, да.

Андрей Аршавин: Но не в какой-нибудь «Торино»?

Игорь Дивеев: Нет.

Андрей Аршавин: Не интересно? А если взять «Милан», «Наполи» и так далее?

Игорь Дивеев: Если в «Милане» играет Павлович, то я думаю…

Андрей Аршавин: А он тебе не нравится?

Игорь Дивеев: Я с ним играл в молодежной сборной. Я помню, когда нам Галактионов сказал: «Атакуем через этого защитника». Да, он работоспособный, мощный, но просто с мячом он, как я знаю, не так уж [хорош].

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Зенита»
93 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сразу вспоминается легендарное изречение Дивеева после 0:3 от бельгийцев: "Бельгия нас ничем не удивила".....
Ответ vaslover
Сразу вспоминается легендарное изречение Дивеева после 0:3 от бельгийцев: "Бельгия нас ничем не удивила".....
Лукаку его не удивил.
Ответ vaslover
Сразу вспоминается легендарное изречение Дивеева после 0:3 от бельгийцев: "Бельгия нас ничем не удивила".....
Комментарий скрыт
Будешь до пенсии сидеть рядом с Аршавиным и размышлять о "Павловичах"
Ответ JuVero
Будешь до пенсии сидеть рядом с Аршавиным и размышлять о "Павловичах"
Но, не в какой-нибудь Торино?
Нет! 😂
Ответ Evgen Vynokurov
Но, не в какой-нибудь Торино? Нет! 😂
Казалось бы, можно уехать в Торино, показать свой суперкласс, и через 1-2 сезона пойти на повышение. Но нет, будем до 40 лет ждать Милан и Юве.
Сидит мешок Дивеев и над Ачерби угорает, мол даже он в Интере играет. Во-первых он рак поборол и в основе топ-клуба играет, а во-вторых, ты Игорёк в его годы, будешь в медиалиге народ смешить.
Ответ Super Bock
Сидит мешок Дивеев и над Ачерби угорает, мол даже он в Интере играет. Во-первых он рак поборол и в основе топ-клуба играет, а во-вторых, ты Игорёк в его годы, будешь в медиалиге народ смешить.
Комментарий скрыт
Ответ Super Bock
Сидит мешок Дивеев и над Ачерби угорает, мол даже он в Интере играет. Во-первых он рак поборол и в основе топ-клуба играет, а во-вторых, ты Игорёк в его годы, будешь в медиалиге народ смешить.
Ну видимо хотел угарнуть,что Италия это пенсионерская лига. В целом,так и есть,но тем не менее это сильная лига,гораздо сильнее РПЛ. Поэтому возникает вопрос,почему у нас нет таких пенсионеров как Ачерби в топ клубах)
Видели мы в матче с Чили, как Дивеев может с мячом
Ответ Третий фанат ФК Торпедо Москва
И этот ничем не удивил.
Чтобы чему то удивиться нужен интеллект и способность к анализу).
В Торино ещё попасть тебе надо
Ответ Spaten
В Торино ещё попасть тебе надо
Ну Саба Сазонов попал и банку полирует.
Ответ Степан Плотников
Ну Саба Сазонов попал и банку полирует.
На него травмы сильно повлияли, это тоже стоит учитывать.
Арсенал им интересовался ещё в Уфе))). До сих пор качает этот газизовский фейк .
Ответ agentkuper
Арсенал им интересовался ещё в Уфе))). До сих пор качает этот газизовский фейк .
Речь про тульский)
Ответ agentkuper
Арсенал им интересовался ещё в Уфе))). До сих пор качает этот газизовский фейк .
В белорусской лиге есть Арсенал из города Дзержинск. Уверен, Дивеев с Аршавиным про него говорили.
Ну да кто такой павлович
Который поиграл в трех евро лигах, не самых бедных
И хрустальный Игорь, перейдя в максимальный по деньгам клуб рпл без еврокубков
Дивеев туповат. Он и с Лукаку подобное ляпнул, и сейчас. Будет лет через 20, как Глушаков, молчать, когда его будут спрашивать, кто лучше него. По факту хороший для России игрок, но в Италии уровень того же Торино, не более
Ответ Сергей Зотов
Дивеев туповат. Он и с Лукаку подобное ляпнул, и сейчас. Будет лет через 20, как Глушаков, молчать, когда его будут спрашивать, кто лучше него. По факту хороший для России игрок, но в Италии уровень того же Торино, не более
ну если Сережа так решил, то тогда точно так и есть.
Ответ Сергей Зотов
Дивеев туповат. Он и с Лукаку подобное ляпнул, и сейчас. Будет лет через 20, как Глушаков, молчать, когда его будут спрашивать, кто лучше него. По факту хороший для России игрок, но в Италии уровень того же Торино, не более
А чем тебя удивил Лукаку?
Это Павлович то слаб на мяче?
Видимо каждый ЦЗ ростом под 190 умеет внезапные проходы к штрафной выдавать на метров 50 (при этом крайне эффективные), вот только от Дивеева я такого не припомню)
