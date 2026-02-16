Винисиус звал Мбаппе в «Реал»: «Я каждое лето писал ему: «Когда ты придешь?» То же самое я делал с Беллингемом. Хочу играть с лучшими»

  • Спортс
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор вспомнил, как звал Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Каждое лето я писал ему: «Когда ты придешь?» Я действовал как агент. То же самое я делал с Беллингемом. Я хочу играть с лучшими, чтобы иметь больше шансов на победу».

О дружбе с Мбаппе, Камавинга и Менди

«Мы проводим вместе больше времени, чем с нашими семьями. У нас должны быть хорошие отношения», – сказал Винисиус стримеру Ибаю Льяносу.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
А еще я писал Алонсо, чтобы не приезжал, но он все равно приперся физрук...
вот и собрал фк Африка.
Винисиус: каждое лето звал Мбаппе в Реал, то же самое в своё время писал Беллингему, Родриго, Чуамени, Камавинге, Алабе, Менди, Рюдигеру. Исходя из этого всё очевидно, я хочу играть с лучшими ... с лучшими чернокожими )) осталась только одна позиция, и я уже 3 года прошу моего дедушку Флорентинушку купить Меньяна или Онану. ))
А белых в Реал Винисиус почему не звал?)
Так, 2 ЛЧ клубу принёс.
Мбаппе с Беллингемом (это же как минимум) в клуб привёл.
Ещё чуть-чуть и окажется, что Вини основал Реал и сам построил Сантьяго Бернабеу.
Ответ drow elf
Так, 2 ЛЧ клубу принёс. Мбаппе с Беллингемом (это же как минимум) в клуб привёл. Ещё чуть-чуть и окажется, что Вини основал Реал и сам построил Сантьяго Бернабеу.
Сантьяго Винисиус, попрошу
Ответ Иван Лапин
Сантьяго Винисиус, попрошу
Ох блин, точно. Прошу простить великодушно, конечно же Сантьяго Винисиус.
Винисиус не только тренер, но и спортивный директор оказывается
Комментарий удален модератором
Ответ Максим Макс_1116879745
Комментарий удален модератором
Мне бы в такую плантацию
Вини хочет быть первой скрипкой в команде, но приход Мбапе этому помешал.
Ответ Lavinka
Вини хочет быть первой скрипкой в команде, но приход Мбапе этому помешал.
Раз он сам звал Мбаппе, значит первой скрипкой быть не очень хочет. Ведь понимал, что Мбаппе, забивающий пачками уже почти 10 лет, будет примой покруче
Ответ Корреш
Раз он сам звал Мбаппе, значит первой скрипкой быть не очень хочет. Ведь понимал, что Мбаппе, забивающий пачками уже почти 10 лет, будет примой покруче
эго Вини все прекрасно знают
Письма Вини. Где они сейчас?
Потом окажется что Анчелотти он же в реал вернул.
Да и вообще он там за все отвечает: трансферы, менеджмент, штрафы, ужины, политику, тактику, состав
