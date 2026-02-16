Винисиус звал Мбаппе в «Реал»: «Я каждое лето писал ему: «Когда ты придешь?» То же самое я делал с Беллингемом. Хочу играть с лучшими»

Винисиус Жуниор: я каждое лето писал Мбаппе: «Когда ты придешь в «Реал»?».

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор вспомнил, как звал Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Каждое лето я писал ему: «Когда ты придешь?» Я действовал как агент. То же самое я делал с Беллингемом . Я хочу играть с лучшими, чтобы иметь больше шансов на победу».

О дружбе с Мбаппе, Камавинга и Менди

«Мы проводим вместе больше времени, чем с нашими семьями. У нас должны быть хорошие отношения», – сказал Винисиус стримеру Ибаю Льяносу.