🎥 Папа Лео. Милая реакция Месси на гол сына за молодежку «Интер Майами»

Малыши из академии «Интер Майами» живут мечтой: за их матчами с бровки следит сам Лионель Месси.

Болельщики запечатлели момент, когда чемпион мира превратился в обычного отца. 11-летний Матео Месси забил гол и помчался бурно праздновать взятие ворот с товарищами по команде. Лео, стоя на бровке в футболке своего клуба, улыбнулся от такой картины.

Соцсети активно сравнивают Матео с папой. Все дети легенды идут по стопам отца, Матео Лионель описывал так: «Он в большей степени нападающий, он любит забивать голы, он умен».

За футболом малышня следит внимательно, рассказывает Лео: «Они много и часто говорят о Мбаппе, Винисиусе, Холанде, Левандовском, Ламине. Они знают всех, кто сейчас находится на вершине».

Растут сменщики?