«МЮ» и «Челси» интересовались Клоппом после его ухода из «Ливерпуля», рассказал агент: «Юрген четко заявлял, что не будет тренировать другие клубы в АПЛ. Он очень доволен своей ролью в Red Bull»

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересовались Юргеном Клоппом.

Марк Косицке, агент Юргена Клоппа , ответил на вопрос о возвращении немецкого специалиста к тренерской работе.

Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля» летом 2024 года. Сейчас он занимает должность глобального руководителя футбольного направления в Red Bull.

– Клопп в свои 58 лет испытал почти все в профессиональном футболе и на сегодняшний день не может представить, что снова будет работать тренером. Вы действительно в это верите?

– Хороший вопрос. На данный момент я не думаю, что это произойдет, потому что он очень доволен своей новой ролью и своим окружением. Он также нашел родственную душу в лице Марио Гомеса (экс-форвард «Баварии» работает техническим директором футбольного направления Red Bull – Спортс’’). Марио ненавидел Юргена за то, что тот украл у него два чемпионских титула и Кубок Германии. А Юрген, в свою очередь, был бы рад видеть Марио в своей команде. Сегодня у них отличная пара. Марио считает, что Юрген часто говорит то, что думает сам.

– Значит, Клопп больше не будет работать тренером?

– Возможно, когда-нибудь он снова скажет, что ему нужно снова почувствовать запах раздевалки. Но сейчас, как я уже сказал, он очень, очень доволен своей ролью.

– Сколько запросов Клопп получил в последнее время?

– До прихода в Red Bull Юрген мог бы тренировать сборную США или Англии. Возможно, и Германию тоже, если бы там не было Юлиана Нагельсманна. Запросы делали даже «Челси » и «Манчестер Юнайтед », хотя Юрген четко заявлял, что не будет тренировать ни один другой клуб в Англии. Эти запросы не прекращаются, – сказал Косицке.