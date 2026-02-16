  • Спортс
  • Жозе Моуринью: «Я один из немногих тренеров, которые покинули «Реал» сами, а не были уволены. Мне сказали, что я ухожу, когда начинаются хорошие времена»
19

Жозе Моуринью: «Я один из немногих тренеров, которые покинули «Реал» сами, а не были уволены. Мне сказали, что я ухожу, когда начинаются хорошие времена»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью накануне матча с «Реалом» вспомнил о своем уходе из мадридского клуба. 

Команды встретятся в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

«В последний раз мы [с Флорентино Пересом] разговаривали, когда я подписал контракт с «Бенфикой», и он поздравил меня. Я надеюсь, что он придет завтра. У нас отличная дружба, не нужно этого скрывать.

Когда я уходил, президент и [гендиректор] Хосе Анхель сказали, что я ухожу, когда начинаются хорошие, легкие времена, и что я уже проделал тяжелую работу. Но я подумал, что пришло время, потому что моя семья на первом месте. Поначалу было непросто, но то, что произошло потом, – заслуга тех, кто был рядом, а вовсе не моя. 

Я, должно быть, один из немногих тренеров, которые покинули «Мадрид» сами, а не были уволены. Если вы уходите по собственному желанию, вы уходите с чистой совестью», – сказал Моуринью.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кстати, вот в чем ньюанс уверен дай ему время в Мю и ТТх все было бы достаточно неплохо для этих клубов
Ответ Дядя ТУРА
Кстати, вот в чем ньюанс уверен дай ему время в Мю и ТТх все было бы достаточно неплохо для этих клубов
Да о чем Вы?)) В Тоттенхэме ему даже финал сыграть не дали, которые Жозе как орехи щелкал.
Ответ Тюменец
Да о чем Вы?)) В Тоттенхэме ему даже финал сыграть не дали, которые Жозе как орехи щелкал.
А прикинь, ТТХ бы финал тот выиграл? Как говорится, «у нас так не принято»
(Да, позже и еврочашку зацепили, но там уже деваться некуда было😁)
Там по обоюдному согласию было всë скорее всего. С Жозе раздевалка разделилась на два фронта. Нужен был миротворец в лице Анчелотти.
При всем уважении к Моуру и его работе в Реале, но ушел он после того, как рассорил и разделил раздевалку, создав хаос в команде. Его Реал был очень сильным, но далеко не факт, что в следующем сезоне с такой химией не наступил бы провал. И Моуриньо изнутри мог оценить такую вероятность лучше всех
Из Реала тебя уволили не из-за хорошей жизни в Реале
Он же там Барсе сливал 0/5, Касильяса уничтожил, нарубил дров, как умеет только Жозе)
Ответ Header
Он же там Барсе сливал 0/5, Касильяса уничтожил, нарубил дров, как умеет только Жозе)
Реал под руководством Моура играл с Барсой 17 раз: 5 раз выиграли, 6 раз сыграли в ничью и 6 раз проиграли. Довольно неплохая статистика для игр с той Барсой. Не говоря уже о том, что классико тех времен были самыми огненными что я видел.
Ответ Header
Он же там Барсе сливал 0/5, Касильяса уничтожил, нарубил дров, как умеет только Жозе)
Так Касильяс уже откровенно не тянул. Объясни тогда, почему такого топаря после Реала не взял ни один топ клуб? Человек в Порту аж уехал, даже в не топ-5 лигу.
лукавит как всегда, единственный кто уходил сам Зизу
