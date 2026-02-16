Жозе Моуринью: «Я один из немногих тренеров, которые покинули «Реал» сами, а не были уволены. Мне сказали, что я ухожу, когда начинаются хорошие времена»

Жозе Моуринью: я один из немногих тренеров, которые ушли из «Реала» сами.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью накануне матча с «Реалом » вспомнил о своем уходе из мадридского клуба.

Команды встретятся в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В последний раз мы [с Флорентино Пересом ] разговаривали, когда я подписал контракт с «Бенфикой», и он поздравил меня. Я надеюсь, что он придет завтра. У нас отличная дружба, не нужно этого скрывать.

Когда я уходил, президент и [гендиректор] Хосе Анхель сказали, что я ухожу, когда начинаются хорошие, легкие времена, и что я уже проделал тяжелую работу. Но я подумал, что пришло время, потому что моя семья на первом месте. Поначалу было непросто, но то, что произошло потом, – заслуга тех, кто был рядом, а вовсе не моя.

Я, должно быть, один из немногих тренеров, которые покинули «Мадрид» сами, а не были уволены. Если вы уходите по собственному желанию, вы уходите с чистой совестью», – сказал Моуринью.