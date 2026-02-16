РФС может использовать возможность перехода в Азию для давления на УЕФА с целью возвращения России («РБ Спорт»)

РФС может использовать возможность перехода в Азию для давления на УЕФА.

Возможное решение Совета ФИФА о снятии ограничений с российского футбола не гарантирует быстрого возвращения клубов и сборных в европейские турниры из-за более жесткой позиции УЕФА, пишет «РБ Спорт».

По информации источников, РФС может вновь использовать фактор перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию как инструмент давления на УЕФА.

Если УЕФА не сможет найти техническое решение для допуска юношеской сборной, вряд ли ситуация для первой команды будет другой. При этом утверждается, что в Азии против России могут выступить максимум 5 членов из 47.

Использовать потенциальный фактор перехода в Азию как способ давления на УЕФА – возможный вариант для РФС . Кроме того, свою роль может сыграть вопрос статуса Олимпийского комитета России.

Источники «РБ Спорт» говорят о том, что весной Олимпийский комитет России может быть восстановлен в своем прежнем статусе, и в рамках этого решения вероятен допуск к отборам на летнюю Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 2028 году. Для ФИФА и УЕФА это будет означать необходимость допуска сборной России U23 к отборочному турниру.