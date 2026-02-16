  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • РФС может использовать возможность перехода в Азию для давления на УЕФА с целью возвращения России («РБ Спорт»)
132

РФС может использовать возможность перехода в Азию для давления на УЕФА с целью возвращения России («РБ Спорт»)

РФС может использовать возможность перехода в Азию для давления на УЕФА.

Возможное решение Совета ФИФА о снятии ограничений с российского футбола не гарантирует быстрого возвращения клубов и сборных в европейские турниры из-за более жесткой позиции УЕФА, пишет «РБ Спорт».

По информации источников, РФС может вновь использовать фактор перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию как инструмент давления на УЕФА.

Если УЕФА не сможет найти техническое решение для допуска юношеской сборной, вряд ли ситуация для первой команды будет другой. При этом утверждается, что в Азии против России могут выступить максимум 5 членов из 47.

Использовать потенциальный фактор перехода в Азию как способ давления на УЕФА – возможный вариант для РФС. Кроме того, свою роль может сыграть вопрос статуса Олимпийского комитета России.

Источники «РБ Спорт» говорят о том, что весной Олимпийский комитет России может быть восстановлен в своем прежнем статусе, и в рамках этого решения вероятен допуск к отборам на летнюю Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 2028 году. Для ФИФА и УЕФА это будет означать необходимость допуска сборной России U23 к отборочному турниру.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по футболу
logoУЕФА
Политика
logoАзиатская футбольная конфедерация
logoМОК
logoРФС
logoФИФА
logoолимпийская сборная России
132 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
BMW, если не вернёшься, мы повысим цены на Лады!
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
BMW, если не вернёшься, мы повысим цены на Лады!
Этот пункт уже выполнен так-то.
Ответ Stokes10
Этот пункт уже выполнен так-то.
Никогда не поздно повысить цены ещё раз.
Испугали ежа иголками
Ответ igls54
Испугали ежа иголками
Голой попой же
Нам каждый раз руководители Газпрома из одного политпроекта рассказывают, что осталось еще немного подождать и вернут во все турниры)
Ответ Liver0910
Нам каждый раз руководители Газпрома из одного политпроекта рассказывают, что осталось еще немного подождать и вернут во все турниры)
Спасибо что верите 🥃
Ответ Liver0910
Нам каждый раз руководители Газпрома из одного политпроекта рассказывают, что осталось еще немного подождать и вернут во все турниры)
И что ж им еще делать. Давай напрямик, затеяли всю катавасию не футбольные "власти". Вернуть нас в турниры стараются, хотя со всех сторон много политического давления. Сдадутся и не станут ничего делать - первый завопишь, про бездельников из "газпрома". Будут разгонять зраду и сеять смуту в умах, быстро встретят отпор от тех, что поглавнее. Замолчат - все будут писать, что никаких новостей, а значит пункт один. Шантаж ассоциации один из немногих инструментов; все-таки допускать выход членов это путь прецедентный, сначала крепко подумают. Как футбольный рынок Россия не сверхдержава, но для Европы он крупный.
Я может быть чего-то не понимаю, но потом возвращение в Европу потребует согласие всех членов . Те Украины , Прибалтики , Польши. Можно не продолжать . Что я еще не понимаю, почему РФС не попробует договориться об участии сборной в Южноамериканском кубке. Там постоянно участвуют приглаженные сборные : Мексика , сша , Япония даже была . В чем трудность , хотя бы попробовать туда заявится?
Ответ kvint(ksk)
Я может быть чего-то не понимаю, но потом возвращение в Европу потребует согласие всех членов . Те Украины , Прибалтики , Польши. Можно не продолжать . Что я еще не понимаю, почему РФС не попробует договориться об участии сборной в Южноамериканском кубке. Там постоянно участвуют приглаженные сборные : Мексика , сша , Япония даже была . В чем трудность , хотя бы попробовать туда заявится?
Комментарий скрыт
Ответ Дмитрий Калашников
Комментарий скрыт
Да с кем там они прямо так уж безнадежно испорчены? Большинство этих стран и так Россию недолюбливали. Ничего безнадежного нет.
для давления
)) да они перекрестятся и бантиком завяжут
Стратеги от бога, чего уж там.
В УЕФА скажут: скатертью дорога!
Так надо было сразу заниматься этим, четыре года назад. Столько времени потеряли. А сейчас, мне кажется, уже смысла нет.
Ответ Pertinax Gandi
Так надо было сразу заниматься этим, четыре года назад. Столько времени потеряли. А сейчас, мне кажется, уже смысла нет.
Думаете при пееходе в Азию в 2022 году, уже играли бы на ЧМ ив азиякубках. Хорошо, что позиция ФИФА не влияет на отбор на ЧМ)))
Ответ Pertinax Gandi
Так надо было сразу заниматься этим, четыре года назад. Столько времени потеряли. А сейчас, мне кажется, уже смысла нет.
В этом смысл один: если перейдем в Азию, в Европу не вернемся, возможно, никогда. Сейчас выступление — невыступление зависит от УЕФА, захотят они завтра — и допустят. А при переходе надо устраивать голосование всех стран Европы, и вот в этом случае мы никогда не вернемся. Да и в Азии нас тоже не ждут, в целом там есть 5 стран-против, а остальным вообще фиолетово на нас, никакого приглашения нет.
Да, отказаться от 30-40 млн за игру в группе ЛЧ, и меньше, но все равно прилично за игру в других еврокубках это способ давлениие )
еще и УЕФА 5-20 млн в год подкидывала (и подкидывает) в зависимости от того, играла ли сборная в сам РФС )
Ответ NoN
Да, отказаться от 30-40 млн за игру в группе ЛЧ, и меньше, но все равно прилично за игру в других еврокубках это способ давлениие ) еще и УЕФА 5-20 млн в год подкидывала (и подкидывает) в зависимости от того, играла ли сборная в сам РФС )
Ну группа ЛЧ нам с убитым рейтингом теперь вряд ли светит, даже Зениту с бразилами. Там 4 квала надо будет играть.
Опять старую шарманку завели
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В УЕФА резко против возвращения России – Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Германия и еще 8 стран, за – Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан (Sport24)
13 февраля, 19:38
Шевченко попросил Инфантино не смягчать бан для России. Глава УАФ встретился с президентом ФИФА и еврокомиссаром по вопросам спорта Микалефом
12 февраля, 15:52
Дегтярев о возвращении России: «Готовится несколько турниров. Уверен, будет разрешение этого долгосрочного отстранения самым положительным образом. Бойкотами делу не поможешь»
10 февраля, 20:39
«Пока СВО не закончится, ничего не изменится». Колосков не верит, что УЕФА рассмотрит рекомендации МОК по россиянам
1 февраля, 09:42
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
14 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
37 минут назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
49 минут назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
сегодня, 02:22
Рекомендуем