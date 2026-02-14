«Манчестер Сити» обыграл «Солфорд Сити» – 2:0. Доррингтон забил в свои ворота, у Гехи первый гол за «горожан»

«Манчестер Сити» победил «Солфорд Сити».

«Манчестер Сити » дома обыграл «Солфорд Сити » (2:0) из 4-го дивизиона в 4-м раунде Кубка Англии.

Матч проходил на стадионе «Этихад».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 6-й минуте счет открыл нападающий хозяев Омар Мармуш , позже мяч записали как автогол защитника Алфи Доррингтона. На 81-й минуте защитник Марк Гехи забил свой первый гол за «горожан».

Статистика Кубка Англии