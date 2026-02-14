Матч окончен
«Манчестер Сити» обыграл «Солфорд Сити» – 2:0. Доррингтон забил в свои ворота, у Гехи первый гол за «горожан»
«Манчестер Сити» победил «Солфорд Сити».
«Манчестер Сити» дома обыграл «Солфорд Сити» (2:0) из 4-го дивизиона в 4-м раунде Кубка Англии.
Матч проходил на стадионе «Этихад».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 6-й минуте счет открыл нападающий хозяев Омар Мармуш, позже мяч записали как автогол защитника Алфи Доррингтона. На 81-й минуте защитник Марк Гехи забил свой первый гол за «горожан».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Возможно, наконец Стоунса увидим на поле. Джон, конечно же, мог бы ща выдать супер прайм на последок и Тухель на радостях вызвал бы его на ЧМ. Но более вероятно, что Джонни через неделю другую опять где нибудь на кожуре банана подскальзнется и уедет в госпиталь на несколько месяцев.
А жаль...как же он был хорош в финале ЛЧ да и вообще в отдельно взятые сезоны. Но травматичный, что ты будешь делать(