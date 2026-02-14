  • Спортс
  «Манчестер Сити» обыграл «Солфорд Сити» – 2:0. Доррингтон забил в свои ворота, у Гехи первый гол за «горожан»
2

«Манчестер Сити» обыграл «Солфорд Сити» – 2:0. Доррингтон забил в свои ворота, у Гехи первый гол за «горожан»

«Манчестер Сити» победил «Солфорд Сити».

«Манчестер Сити» дома обыграл «Солфорд Сити» (2:0) из 4-го дивизиона в 4-м раунде Кубка Англии.

Матч проходил на стадионе «Этихад».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 6-й минуте счет открыл нападающий хозяев Омар Мармуш, позже мяч записали как автогол защитника Алфи Доррингтона. На 81-й минуте защитник Марк Гехи забил свой первый гол за «горожан».

Кубок Англии. 4-й раунд
14 февраля 15:00, Этихад
Логотип домашней команды
Манчестер Сити
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Солфорд Сити
Матч окончен
86’
Грэйдон   Princewill Omonefe Ehibhatiomhan
  Гехи
81’
80’
Лонгело-Мбуле
79’
Аве   Тертон
79’
Вудберн   Бутчер
Нико Гонсалес   Родри Эрнандес
75’
70’
Грант   Ashley
70’
Н`Маи   Удо
Фоден   Семеньо
65’
Стоунз   Гехи
65’
Аит-Нури   О`Райли
64’
2тайм
Перерыв
Аллейн   Макайду
22’
  Доррингтон
6’
3’
Н`Маи
Манчестер Сити
Траффорд, Аит-Нури, Стоунз, Хусанов, Аллейн, Льюис, Нико Гонсалес, Рейндерс, Шерки, Фоден, Мармуш
Запасные: Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, Семеньо, Гехи, Макайду, Рубен Диаш, О`Райли, Floyd Samba, Доннарумма
1тайм
Солфорд Сити:
Янг, Аве, Купер, Доррингтон, Гарбатт, Остерфилд, Грант, Вудберн, Лонгело-Мбуле, Н`Маи, Грэйдон
Запасные: Борини, Siri Cagno, Ховард, Ashley, Princewill Omonefe Ehibhatiomhan, Удо, Тертон, Бутчер, Стоктон
Подробнее

Статистика Кубка Англии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Сити
logoКубок Англии
Солфорд Сити
онлайны
logoОмар Мармуш
logoАлфи Доррингтон
logoМарк Гехи
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодня Мармуш должен настрелять, нужно же свою зп оправдывать.
Возможно, наконец Стоунса увидим на поле. Джон, конечно же, мог бы ща выдать супер прайм на последок и Тухель на радостях вызвал бы его на ЧМ. Но более вероятно, что Джонни через неделю другую опять где нибудь на кожуре банана подскальзнется и уедет в госпиталь на несколько месяцев.
А жаль...как же он был хорош в финале ЛЧ да и вообще в отдельно взятые сезоны. Но травматичный, что ты будешь делать(
Рекомендуем