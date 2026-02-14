Байрамян о лучших российских игроках в XXI веке: «Однозначно Аршавин. На втором месте Жирков, можно еще Акинфеева назвать. Всегда нравилась техника Дзагоева»
Байрамян назвал Аршавина лучшим российским футболистом в XXI веке.
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал лучших российских футболистов в XXI веке.
— Недавно в одном из изданий проходило голосование. Выбирали лучшего футболиста-россиянина в 21-м веке. Победил Аршавин. А кого бы выбрал ты?
— Однозначно Аршавина. Я считаю, он номер один. На втором месте, наверное, Юрий Жирков, а на третьем даже не знаю.
— Дзюба?
— Он тоже достойный игрок. Можно еще Акинфеева назвать. Вообще много кого. Например, мне всегда нравилась техника игры Дзагоева, – сказал Байрамян.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Смертин обязан быть в десятке лучших, когда уходил из Локо - уровень запредельный был, мегауниверсальный футболист
Помню в Локомотиве играли Лоськов и Измайлов и в какой-то момент к ним пришёл Хохлов, вот это была тройка
