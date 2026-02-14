  • Спортс
4

Байрамян о лучших российских игроках в XXI веке: «Однозначно Аршавин. На втором месте Жирков, можно еще Акинфеева назвать. Всегда нравилась техника Дзагоева»

Байрамян назвал Аршавина лучшим российским футболистом в XXI веке.

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал лучших российских футболистов в XXI веке.

— Недавно в одном из изданий проходило голосование. Выбирали лучшего футболиста-россиянина в 21-м веке. Победил Аршавин. А кого бы выбрал ты?

— Однозначно Аршавина. Я считаю, он номер один. На втором месте, наверное, Юрий Жирков, а на третьем даже не знаю.

— Дзюба?

— Он тоже достойный игрок. Можно еще Акинфеева назвать. Вообще много кого. Например, мне всегда нравилась техника игры Дзагоева, – сказал Байрамян.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Смертин обязан быть в десятке лучших, когда уходил из Локо - уровень запредельный был, мегауниверсальный футболист
Помню в Локомотиве играли Лоськов и Измайлов и в какой-то момент к ним пришёл Хохлов, вот это была тройка
Рекомендуем