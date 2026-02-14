  • Спортс
  • Силкин о Луневе: «Не хватает стабильности. «Динамо» может найти вратаря и посильнее»
14

Силкин о Луневе: «Не хватает стабильности. «Динамо» может найти вратаря и посильнее»

Силкин о Луневе: «Динамо» может найти вратаря и посильнее.

Сергей Силкин считает, что «Динамо» нужен более надежный вратарь, чем Андрей Лунев.

Сообщалось, что бело-голубые хотят продлить контракт с голкипером.

«Конечно, ошибки вратарей сразу бросаются в глазу. Если они часто происходят, то это влияет не только на голкипера, но и на игроков обороны. Появляется нервозность. 

Луневу не хватает стабильности, хотелось бы, чтобы он прибавил в этом. Есть ошибки, которые заставляют усомниться в его нужности, но руководству виднее. Есть кому смотреть на эту позицию, думаю, можно найти и посильнее, но советовать не хотелось бы. 

Могу сказать, что от Лунева ждали большего, а он стал только больше ошибаться. Ждали, что он будет выручать, а команда будет лучше выступать. Время покажет. Решение по нему примут после 12 оставшихся матчей. Может, он на тренировках хорошо себя проявляет, а в играх какой-то мандраж присутствует», — сказал бывший тренер «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
14 комментариев
Ларец открывается просто. В Динамо нет тренера вратарей. Изотова давно пора убирать, с ним они (вратари) деградируют, неужели это не понятно.
Ответ Kvakin
Ларец открывается просто. В Динамо нет тренера вратарей. Изотова давно пора убирать, с ним они (вратари) деградируют, неужели это не понятно.
У Стауче, например, и Шунин повысил уровень и выдал самый стабильный отрезок карьеры. Очень не хватает тренера вратарей такого уровня в команде. Я не понимаю, за какие заслуги держат Изотова. Как это может быть не видно руководству?
Лунев норм вратарь, особенно на фоне предыдущих.
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Лунев норм вратарь, особенно на фоне предыдущих.
Ну да?! Яшин, Гонтарь, Пильгуй...
Ответ Александр Громов
Ну да?! Яшин, Гонтарь, Пильгуй...
Еще Сметанин, Габулов, например...
Но имелись ввиду два других великих вратаря последних 10 лет
Прежде чем говорить что-то про Лунёва, надо помнить какой дырявый у них центр защиты
Ответ alexey102rus
Прежде чем говорить что-то про Лунёва, надо помнить какой дырявый у них центр защиты
Да и опорка не очень была по осени
Ответ Сергей Зотов
Да и опорка не очень была по осени
И Лещуку пожрать не дают
Когда у каждого тренера свои требования, начнет ошибаться любой вратарь. Дайте играть нормально.
Динамо уже на лавке у себя нашли вратаря,просто он игнорирует свой лишний вес))
