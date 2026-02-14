Горетцка заинтересован в переходе в «Арсенал» летом (Bayern Insider)

Горетцка заинтересован в переходе в «Арсенал» летом.

Хавбек «Баварии» Леон Горетцка , который по окончании сезона станет свободным агентом, заинтересован в переходе в «Арсенал », сообщает Bayern Insider.

Ранее стало известно, что лондонцы хотели приобрести 31-летнего немца еще в январе, а теперь планируют подписать его в июне.

В минувшее трансферное окно Горетцка также отклонил предложение «Атлетико».

В 18 матчах текущего сезона Бундеслиги на счету полузащитника 1 гол.