Горетцка заинтересован в переходе в «Арсенал» летом (Bayern Insider)
Горетцка заинтересован в переходе в «Арсенал» летом.
Хавбек «Баварии» Леон Горетцка, который по окончании сезона станет свободным агентом, заинтересован в переходе в «Арсенал», сообщает Bayern Insider.
Ранее стало известно, что лондонцы хотели приобрести 31-летнего немца еще в январе, а теперь планируют подписать его в июне.
В минувшее трансферное окно Горетцка также отклонил предложение «Атлетико».
В 18 матчах текущего сезона Бундеслиги на счету полузащитника 1 гол.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern Insider
17 комментариев
Горецка же сдал сильно в последние годы и дальше будет лишь деградировать.