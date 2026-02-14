17

Горетцка заинтересован в переходе в «Арсенал» летом (Bayern Insider)

Горетцка заинтересован в переходе в «Арсенал» летом.

Хавбек «Баварии» Леон Горетцка, который по окончании сезона станет свободным агентом, заинтересован в переходе в «Арсенал», сообщает Bayern Insider.

Ранее стало известно, что лондонцы хотели приобрести 31-летнего немца еще в январе, а теперь планируют подписать его в июне.

В минувшее трансферное окно Горетцка также отклонил предложение «Атлетико».

В 18 матчах текущего сезона Бундеслиги на счету полузащитника 1 гол.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern Insider
logoЛеон Горетцка
logoБавария
logoАрсенал
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В текущем модели Арсенала он может быть по сути заменой Райсу или, если брать времена Тухеля - Субименди. Не являясь однозначным апгрейдом ни одного из них, при этом будучи игроком с высокой личкой и самомнением, выглядит очень сомнительно - больше похоже на утку
Ответ Бюрофакс Барселоны
В текущем модели Арсенала он может быть по сути заменой Райсу или, если брать времена Тухеля - Субименди. Не являясь однозначным апгрейдом ни одного из них, при этом будучи игроком с высокой личкой и самомнением, выглядит очень сомнительно - больше похоже на утку
Если продавать Эдегора, то это совсем не утка. Скорее, начало очереди
Ответ Бюрофакс Барселоны
В текущем модели Арсенала он может быть по сути заменой Райсу или, если брать времена Тухеля - Субименди. Не являясь однозначным апгрейдом ни одного из них, при этом будучи игроком с высокой личкой и самомнением, выглядит очень сомнительно - больше похоже на утку
Небыл он при Тухеле "заменой Субименди". Все также играл аля Райс. А аля Субименди был или Киммих (в начале сезона), или Павлович.
Покупать нужно или игроков которые так же сильны как текущий выбор на их позицию , или потенциально даже сильнее.

Горецка же сдал сильно в последние годы и дальше будет лишь деградировать.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Горетцка не перейдет в «Атлетико» зимой. Хавбек хочет завершить сезон в «Баварии» и уйти летом. На свободного агента будут претендовать мадридцы, «Милан» и другие клубы
29 января, 22:19
«Атлетико» предложил 2-3 млн евро за Горетцку и готов покрыть зарплату хавбека за половину сезона. Игрок согласен на трансфер, «Бавария» довольна условиями
29 января, 13:02
Горетцка о критике Европы: «Слова Трампа заставляют нас чувствовать себя не только немцами, но и европейцами»
28 января, 17:22
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
39 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
48 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
59 минут назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
сегодня, 22:11Фото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
22 минуты назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем