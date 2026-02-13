🎥 Арбелоа вернул колкость Флику. Тренера «Мадрида» спросили про 4:0 «Атлетико» с «Барсой»
Перед встречей с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании у Ханси Флика спрашивали, как он оценивает уровень предыдущих соперников «Барсы» по турниру: каталонцы не играли против команд из высшего дивизиона.
Немец тогда вспомнил «королевский клуб», который в Кубке не справился с «Альбасете»: «Спросите у «Мадрида».
В первом матче полуфинала против «Атлетико» «Барса» проиграла 0:4 – «матрасники» оформили разгром еще в первом тайме. О встрече на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги против «Сосьедада» пришлось говорить Альваро Арбелоа.
Журналист спросил, считает ли тренер «сливочных», что в полуфинале Кубка стало ясно: «Барса» более уязвима, чем кажется. Арбелоа вспомнил слова Ханса-Дитера:
«Мне нечего сказать. Спросите «Барселону» и Флика».
