Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Никогда не позволю игроку ставить себя выше клуба. В противном случае все кончено»

Энрике о Дембеле: никогда не позволю игроку ставить себя выше клуба.

Тренер «ПСЖ » Луис Энрике отреагировал на высказывание Усмана Дембеле после матча Лиги 1 с «Ренном » (1:3).

Вингер парижан заявил , что «если каждый будет сам за себя, трофеи не завоевать».

«Я не играю в такие игры. Когда матч заканчивается, игроки обсуждают результат, будучи еще переполненными эмоциями. Я не позволяю ни одному игроку ставить свою личную ситуацию выше интересов клуба. И я могу это гарантировать. Мы идем своим путем.

Это нормально — расстраиваться после матча. Я сосредоточен на том, чтобы команда всегда была превыше отдельных игроков, и в этом нет никаких сомнений. В противном случае, в тот момент, когда это меняется – все кончено.

Я не оцениваю комментарии игроков после матча и не собираюсь отвечать на них. Я никогда не позволю игроку ставить себя выше клуба. Это ясно и понятно. Я несу ответственность за команду и никогда не позволю игроку думать, что он важнее клуба. Ни я, ни спортивный директор, ни президент. Эти заявления ничего не стоят. Они вызваны разочарованием от только что закончившегося матча», – сказал Энрике.