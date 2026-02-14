Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Никогда не позволю игроку ставить себя выше клуба. В противном случае все кончено»
Тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на высказывание Усмана Дембеле после матча Лиги 1 с «Ренном» (1:3).
Вингер парижан заявил, что «если каждый будет сам за себя, трофеи не завоевать».
«Я не играю в такие игры. Когда матч заканчивается, игроки обсуждают результат, будучи еще переполненными эмоциями. Я не позволяю ни одному игроку ставить свою личную ситуацию выше интересов клуба. И я могу это гарантировать. Мы идем своим путем.
Это нормально — расстраиваться после матча. Я сосредоточен на том, чтобы команда всегда была превыше отдельных игроков, и в этом нет никаких сомнений. В противном случае, в тот момент, когда это меняется – все кончено.
Я не оцениваю комментарии игроков после матча и не собираюсь отвечать на них. Я никогда не позволю игроку ставить себя выше клуба. Это ясно и понятно. Я несу ответственность за команду и никогда не позволю игроку думать, что он важнее клуба. Ни я, ни спортивный директор, ни президент. Эти заявления ничего не стоят. Они вызваны разочарованием от только что закончившегося матча», – сказал Энрике.
То есть это касается всех комментарий после матча всех игроков клуба .
Он же наоборот сказал, что надо обьединиться вокруг клуба.
Уверен на 99%, он сказал правду