  • Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Никогда не позволю игроку ставить себя выше клуба. В противном случае все кончено»
Тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на высказывание Усмана Дембеле после матча Лиги 1 с «Ренном» (1:3).

Вингер парижан заявил, что «если каждый будет сам за себя, трофеи не завоевать».

«Я не играю в такие игры. Когда матч заканчивается, игроки обсуждают результат, будучи еще переполненными эмоциями. Я не позволяю ни одному игроку ставить свою личную ситуацию выше интересов клуба. И я могу это гарантировать. Мы идем своим путем.

Это нормально — расстраиваться после матча. Я сосредоточен на том, чтобы команда всегда была превыше отдельных игроков, и в этом нет никаких сомнений. В противном случае, в тот момент, когда это меняется – все кончено.

Я не оцениваю комментарии игроков после матча и не собираюсь отвечать на них. Я никогда не позволю игроку ставить себя выше клуба. Это ясно и понятно. Я несу ответственность за команду и никогда не позволю игроку думать, что он важнее клуба. Ни я, ни спортивный директор, ни президент. Эти заявления ничего не стоят. Они вызваны разочарованием от только что закончившегося матча», – сказал Энрике.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
Дембеле не сказал ничего, идущего вразрез клубу.
Дембеле не сказал ничего, идущего вразрез клубу.
Он же не про Дембеле, а про его высказывание. Дембеле говорит, что есть личности, которые ставят себя выше в клуба, а Энрике говорит, что такого не позволит
Он же не про Дембеле, а про его высказывание. Дембеле говорит, что есть личности, которые ставят себя выше в клуба, а Энрике говорит, что такого не позволит
Так это Дембеле и есть. Ведь его высказывание подразумевает, что вот ОН Д’Артаньян. А остальные нет. Это называется "перетягивать одеяло для себя".
Чето я не понял, чё энрике сказал то. Дембеле вроде ничего криминального не говорил.
Чето я не понял, чё энрике сказал то. Дембеле вроде ничего криминального не говорил.
Трамп 2.0
Чето я не понял, чё энрике сказал то. Дембеле вроде ничего криминального не говорил.
Журналист попросил дать комментарий к высказыванию Дембеле, на что Энрике ответил, цитирую его - "Я не оцениваю комментарии игроков после матча и не собираюсь отвечать на них."

То есть это касается всех комментарий после матча всех игроков клуба .
Не понял, что такого сказал Дембеле???
Он же наоборот сказал, что надо обьединиться вокруг клуба.
Будет прикольно, если крайним выставят Дембеле, а не любителей индивидуальной игры, из-за которых потерян баланс в этом сезоне. В том числе по вине Энрике, не желающего вправить мозги команде. Дембеле его работу вынужден делать вообще-то.
Возможно, Луис Энрике посчитал, что Дембеле хочет обелить себя и обвинить партнеров по команде.
Возможно, Луис Энрике посчитал, что Дембеле хочет обелить себя и обвинить партнеров по команде.
Полюбому так и есть. Сто раз таких видел и всегда они уходили со скандалом.
Ничего не понял, в чем претензия к Дембеле?
Уверен на 99%, он сказал правду
Да там скорее всего Дембеле сказал эти слова вместо Энрике хотя это была его речь или вообще вклинился в разговор
Не понял что хотел сказать энрике ....
