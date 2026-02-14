  • Спортс
29

«Локо» хочет выкупить Пруцева у «Спартака» и продлить контракты с Карпукасом, Воробьевым и Монтесом, сообщил Генич

«Локо» хочет выкупить Пруцева и продлить контракты с Карпукасом, Воробьевым и Монтесом.

Константин Генич рассказал, с какими игроками планирует продлить контракты «Локомотив».

«Насколько я знаю, «Локомотив» вступил в переговоры с Карпукасом, Воробьевым, Монтесом, хотя было хорошее предложение от «Бешикташа», но его в Турцию не отпустили, с другими футболистами [о продлении контракта].

Пруцева очень хотят выкупить у «Спартака». Есть вопрос по Пиняеву, он актив серьезный, поэтому желание его сохранить имеется», — сказал комментатор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Пруцева надо вернуть в Спартак . Дать ему шанс , игрок он добротный , трудяга , да и лимит не за горами .
Локо правильно делает,вдобавок у него получше многих и со своими воспитанниками
Ответ Леонид Вилькин
Локо правильно делает,вдобавок у него получше многих и со своими воспитанниками
Даже не получше а лучше всех. Много воспитанников Локо, причем очень толковые ребята что для нашего футбола плюс. Ну и еще конечно ребята оказываются у Галактионова и прогрессируют, импонирует этот тренер главное чтобы не убрали, вряд ли Локо будет бороться за первое место ну и ниже своего уровня команда не падает при этом тренере
Геныч такой Геныч.
У Монтеса контракт - до лета 2029.
Ну самое время думать о продлении.

Надеюсь, он просто Монтеса с Фассоном перепутал, Фассона давно пора продлевать.
Отличная новость, Монтеса точно надо продлить, без него оборона будет сплошной, проходной двор, да и цену набить, если Мексика выйдет из группы и дойдёт примерно до 1/4 (и это по силам), и сам Монтес зарекомендует себя, то Локо сможет ещё дороже его продать, чем предлагали недавно турки хитрые, Карпукас возвращает былую форму, что очень радует, нельзя продавать, а то хитрый Крас следит за развитием событий, Воробьёв отлично смотрится впереди, тоже надо продлевать, должен дальше продолжать доказывать что не с проста носит номер Легенды, ну и Пруцев, мне он понравился, хорошо смотрелся как перебрался в Локо, полезный игрок, маленький, шустрый, с хорошим пасом, цепкий, молодец он, буду рад если его выкупят
Ответ XEVER
Отличная новость, Монтеса точно надо продлить, без него оборона будет сплошной, проходной двор, да и цену набить, если Мексика выйдет из группы и дойдёт примерно до 1/4 (и это по силам), и сам Монтес зарекомендует себя, то Локо сможет ещё дороже его продать, чем предлагали недавно турки хитрые, Карпукас возвращает былую форму, что очень радует, нельзя продавать, а то хитрый Крас следит за развитием событий, Воробьёв отлично смотрится впереди, тоже надо продлевать, должен дальше продолжать доказывать что не с проста носит номер Легенды, ну и Пруцев, мне он понравился, хорошо смотрелся как перебрался в Локо, полезный игрок, маленький, шустрый, с хорошим пасом, цепкий, молодец он, буду рад если его выкупят
У Монтеса контракт до лета 2029, куда ещё продлевать-то?
Либо он с нами надолго, либо после ЧМ будет искать варианты уйти.
К Станковичу Пруцев скорее всего бы не вернулся, у Карседо вполне мог бы получить шанс, поэтому не факт далеко, что Пруцев останется в Локо, хотя понятно, что они хотят его сохранить, опять же, какая там сумма отступных прописана, с учётом того, что контракт продлили перед арендой.
Пруцев не хотел возвращаться в Спартак из за Станковиче, причины он сам озвучил. А вот если новый тренер видет его в составе , то он вернётся. Да и сам Спартак его просто напросто не продаст
Ответ РЕАл
Пруцев не хотел возвращаться в Спартак из за Станковиче, причины он сам озвучил. А вот если новый тренер видет его в составе , то он вернётся. Да и сам Спартак его просто напросто не продаст
Где гарантии, что Карседо его впишит в игру команды? Галактионов вписал уже в игру Локо и здесь он железно основной. На счёт продажи. У него прописаны отступные. Если Локо заплатит, а сам Егор даст согласие, Спартак ничего не сможет поделать, как Локо в ситуации с Глушенковым
Ответ тот самый Кадрус
Где гарантии, что Карседо его впишит в игру команды? Галактионов вписал уже в игру Локо и здесь он железно основной. На счёт продажи. У него прописаны отступные. Если Локо заплатит, а сам Егор даст согласие, Спартак ничего не сможет поделать, как Локо в ситуации с Глушенковым
Что за чушь ты тут несёшь... В этой аренде не было функции обязательного выкупа. Так что только Спартак тут решает продавать или нет. Надеюсь руководство Спартака оставит Пруцева с учётом надвигаущегося лимита. Ну, по крайней мере, Спартаку в любом случае нужно посмотреть на Пруцева при Карседо. А там уже будет ясно... Продавать или нет
