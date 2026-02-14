«Локо» хочет выкупить Пруцева у «Спартака» и продлить контракты с Карпукасом, Воробьевым и Монтесом, сообщил Генич

«Локо» хочет выкупить Пруцева и продлить контракты с Карпукасом, Воробьевым и Монтесом.

Константин Генич рассказал, с какими игроками планирует продлить контракты «Локомотив ».

«Насколько я знаю, «Локомотив » вступил в переговоры с Карпукасом , Воробьевым , Монтесом , хотя было хорошее предложение от «Бешикташа», но его в Турцию не отпустили, с другими футболистами [о продлении контракта].

Пруцева очень хотят выкупить у «Спартака ». Есть вопрос по Пиняеву, он актив серьезный, поэтому желание его сохранить имеется», — сказал комментатор.