«Локо» хочет выкупить Пруцева у «Спартака» и продлить контракты с Карпукасом, Воробьевым и Монтесом, сообщил Генич
«Локо» хочет выкупить Пруцева и продлить контракты с Карпукасом, Воробьевым и Монтесом.
Константин Генич рассказал, с какими игроками планирует продлить контракты «Локомотив».
«Насколько я знаю, «Локомотив» вступил в переговоры с Карпукасом, Воробьевым, Монтесом, хотя было хорошее предложение от «Бешикташа», но его в Турцию не отпустили, с другими футболистами [о продлении контракта].
Пруцева очень хотят выкупить у «Спартака». Есть вопрос по Пиняеву, он актив серьезный, поэтому желание его сохранить имеется», — сказал комментатор.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
У Монтеса контракт - до лета 2029.
Ну самое время думать о продлении.
Надеюсь, он просто Монтеса с Фассоном перепутал, Фассона давно пора продлевать.
Либо он с нами надолго, либо после ЧМ будет искать варианты уйти.