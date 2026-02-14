  • Спортс
5

Росеньор после 4:0 с «Халлом»: «Быстро понимаю, что в «Челси» не просто хорошие игроки, а выдающиеся профессионалы»

Тренер «Челси» Лиэм Росеньор оценил победу над «Халлом» (4:0) в 4-м раунде Кубка Англии.

«Думаю, позитивным моментом в целом стала командная работа. Мне понравился наш прессинг, интенсивность, работоспособность, и Педру [Нету] это прекрасно продемонстрировал. Именно поэтому он забивает такие голы. 

Мне очень повезло c такими талантливыми игроками. Я быстро понимаю, что они не просто хорошие игроки, а выдающиеся профессионалы. Я считаю, что сегодня команда показала поистине профессиональную игру против очень сильной команды, которая борется за выход в Премьер-лигу. Это непростой матч.

Некоторые эпизоды нашей игры были именно такими, какими я хотел бы их видеть, но прежде всего меня как тренера сегодня порадовали проявленные командой достоинства», – сказал Росеньор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football.london
5 комментариев
Если бы Нету почаще поднимал голову, цены бы ему не было.
Ответ Azykbaev Zhanar
Если бы Нету почаще поднимал голову, цены бы ему не было.
В точку
Ответ Azykbaev Zhanar
Если бы Нету почаще поднимал голову, цены бы ему не было.
если бы он еще делал хотя бы 10 ложных замахов вместо 20 перед подачей…
Ну блин прям профессионалы, а с Лидсом были профессорами.
