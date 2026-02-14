Росеньор после 4:0 с «Халлом»: «Быстро понимаю, что в «Челси» не просто хорошие игроки, а выдающиеся профессионалы»
Тренер «Челси» Лиэм Росеньор оценил победу над «Халлом» (4:0) в 4-м раунде Кубка Англии.
«Думаю, позитивным моментом в целом стала командная работа. Мне понравился наш прессинг, интенсивность, работоспособность, и Педру [Нету] это прекрасно продемонстрировал. Именно поэтому он забивает такие голы.
Мне очень повезло c такими талантливыми игроками. Я быстро понимаю, что они не просто хорошие игроки, а выдающиеся профессионалы. Я считаю, что сегодня команда показала поистине профессиональную игру против очень сильной команды, которая борется за выход в Премьер-лигу. Это непростой матч.
Некоторые эпизоды нашей игры были именно такими, какими я хотел бы их видеть, но прежде всего меня как тренера сегодня порадовали проявленные командой достоинства», – сказал Росеньор.