  • «Балтика» рассматривает защитника «Крыльев» Рассказова как замену Саусю («Чемпионат»)
11

Калининградцы видят в 28-летнем игроке замену ушедшему в «Спартак» Владиславу Саусю, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В 16 матчах текущего сезона РПЛ на счету Рассказова 4 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoНиколай Рассказов
logoКрылья Советов
возможные трансферы
logoВладислав Саусь
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
11 комментариев
Достойная замена и поведение отличное! Коля хороший мальчик который никого не убивал и не предавал 🤣
Талалаев решил из футольного, бойцовский клуб сделать?
Талалаев решил из футольного, бойцовский клуб сделать?
Хоккейный, как минимум...
Видимо недавно увидели, что у парня поставленный удар
Зная характеры обоих, они с Талалаевым выстегнут друг друга уже через неделю
Неужели бойцовские качества(в прямом смысле) впечатлили.
отличное решение, удивительно, что Спартак при его игре за КС не рассмотрел вариант возвращения...
отличное решение, удивительно, что Спартак при его игре за КС не рассмотрел вариант возвращения...
Удивительно что Краснодар его подписал, у Спартака итак есть кому косячить, да и лавка тоже не пустует
Со сломанной рукой с кем будет играть, если с воспитанником Реала то будет интересно.
Ну, почему бы и нет.
Если у Балтики с Уткиным не срослось, то куда им Рассказов. О чём там думает этот товарищ Маргарян?

Уткин по сравнению с Рассказовым белый и пушистый. Приведут Рассказова, и атмосфера накроется медным тазом. Добродушный Хиль будет скучать, злиться про себя и летом покинет Балтику. Оффор тоже будет нервничать. Рассказову не нравятся такие игроки...

Вся раздевалка превратится в гладиаторские бои...
