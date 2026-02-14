«Балтика» рассматривает защитника «Крыльев» Рассказова как замену Саусю («Чемпионат»)

«Балтика» рассматривает Рассказова как замену Саусю.

«Балтика » интересуется защитником «Крыльев Советов » Николаем Рассказовым .

Калининградцы видят в 28-летнем игроке замену ушедшему в «Спартак» Владиславу Саусю, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В 16 матчах текущего сезона РПЛ на счету Рассказова 4 ассиста.