«Балтика» рассматривает защитника «Крыльев» Рассказова как замену Саусю («Чемпионат»)
«Балтика» рассматривает Рассказова как замену Саусю.
«Балтика» интересуется защитником «Крыльев Советов» Николаем Рассказовым.
Калининградцы видят в 28-летнем игроке замену ушедшему в «Спартак» Владиславу Саусю, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В 16 матчах текущего сезона РПЛ на счету Рассказова 4 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Уткин по сравнению с Рассказовым белый и пушистый. Приведут Рассказова, и атмосфера накроется медным тазом. Добродушный Хиль будет скучать, злиться про себя и летом покинет Балтику. Оффор тоже будет нервничать. Рассказову не нравятся такие игроки...
Вся раздевалка превратится в гладиаторские бои...