Андрей Мостовой о машинах в «Зените»: «Банальные у всех, никто не выделяется. В моменте насчитал девять «Гелендвагенов»

Андрей Мостовой о машинах в «Зените»: в моменте насчитал 9 «Гелендвагенов».

Хавбек «Зенита » Андрей Мостовой рассказал, какие автомобили предпочитают игроки петербургского клуба.

– Можешь кого-то похвалить за выбор или посмеяться над выбором?

– Все банальные. Я пожалел… «Гелендвагенов» у нас много в команде. Я посчитал, у нас в моменте девять штук было, а мне он никогда не нравился. Реально никогда не нравился, но тут решил, нужно попробовать тоже взять. Банальные машины у всех, никто не выделяется, — сказал Мостовой в эфире ютуб-канала «Зенита».