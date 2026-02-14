  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Мостовой о машинах в «Зените»: «Банальные у всех, никто не выделяется. В моменте насчитал девять «Гелендвагенов»
56

Андрей Мостовой о машинах в «Зените»: «Банальные у всех, никто не выделяется. В моменте насчитал девять «Гелендвагенов»

Андрей Мостовой о машинах в «Зените»: в моменте насчитал 9 «Гелендвагенов».

Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, какие автомобили предпочитают игроки петербургского клуба.

– Можешь кого-то похвалить за выбор или посмеяться над выбором?

– Все банальные. Я пожалел… «Гелендвагенов» у нас много в команде. Я посчитал, у нас в моменте девять штук было, а мне он никогда не нравился. Реально никогда не нравился, но тут решил, нужно попробовать тоже взять. Банальные машины у всех, никто не выделяется, — сказал Мостовой в эфире ютуб-канала «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoАндрей Мостовой
автомобили
logoпремьер-лига Россия
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У миллионеров всегда всë банально - дорогие тачки, прокаченные подружайки и отрыв, от реальности простых людей.
То ли дело бедные - постоянно какой-то экспромт и выдумка..
Ответ Михаил Ткаченко
У миллионеров всегда всë банально - дорогие тачки, прокаченные подружайки и отрыв, от реальности простых людей. То ли дело бедные - постоянно какой-то экспромт и выдумка..
Согласен, никак иначе кроме как выдумкой татуху на затылке не назвать
Ответ Михаил Ткаченко
У миллионеров всегда всë банально - дорогие тачки, прокаченные подружайки и отрыв, от реальности простых людей. То ли дело бедные - постоянно какой-то экспромт и выдумка..
Комментарий скрыт
Да, банально на Геликах гоняют, не то что я фантазер на Солярике 🤣
Ответ Predator777
Да, банально на Геликах гоняют, не то что я фантазер на Солярике 🤣
Я тоже выдумщик с Солярисом 2017 года.
Вот выхожу чистить его от снега — и на работу!
Потому что я ещё и на улице паркуюсь, а не в крытом паркинге, чтобы не было банально по утру!
Ответ andrew.p
Я тоже выдумщик с Солярисом 2017 года. Вот выхожу чистить его от снега — и на работу! Потому что я ещё и на улице паркуюсь, а не в крытом паркинге, чтобы не было банально по утру!
А у меня GAC GS8 2024 года. Реально крутая машина, за 1,5 года 53000 накатал.
Зажравшиеся скоты.
Ответ Lehuard
Зажравшиеся скоты.
А в чём он скот? Может это он украл Лукойл у гос-ва? Или ходит грабит с кистенем на большой дороге? Может младенцев ест на завтрак? Конкретно в чём? Он получает за свою работу ту з/п которую ему готовы платить.
Вам предложат з/п миллион, но вы гордо откажетесь: Не хочу быть зажравшимся скотом и начнёте работать за 20 000. Так что-ли?
Ответ тралмейстер
А в чём он скот? Может это он украл Лукойл у гос-ва? Или ходит грабит с кистенем на большой дороге? Может младенцев ест на завтрак? Конкретно в чём? Он получает за свою работу ту з/п которую ему готовы платить. Вам предложат з/п миллион, но вы гордо откажетесь: Не хочу быть зажравшимся скотом и начнёте работать за 20 000. Так что-ли?
Комментарий скрыт
у футболистов не только тачки, но и жены все одинаковые. На одно лицо, как гелики. Этакий футбольный стандарт: накачаны губы, скулы, буфера передние и задние. https://www.yaplakal.com/forum2/topic2796260.html
"Мне гелик никогда не нравился, но я тоже купил" - Стремится быть банальным 😁
Папа, я хочу как все ездить на автобусе.
Хорошо сынок, купи автобус...
Он купил тоже гелендваген, чтобы не выделяться
У Вендела, наверное, красный Бугатти со стразиками и крокодильей кожей. Второй Бугатти везёт десяток белоснежных шуб, чтобы переменять их в течение дня. И ещё прицеп с многочисленными негритянскими родственниками.
3 вида человека :
1. Обычный с банальным геликом
2. Фантазер с Солярисом
3. Псих - Альтруист на общественном транспорте , метро
Поражает желчь в комментах. Мне вот интересно, а если бы "пышущие праведным гневом" внезапно стали бы получать по миллиону в неделю, они бы не "отрывались от реальности"? Ну купили бы себе наверно малосемейку в хрущевке, приору "барабан эдишн", да? Есть у человека деньги на гелик, он покупает себе гелик, какие к нему вопросы?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Мостовой о вечеринке Кокорина и Мамаева с шампанским после Евро: «100% неправильно, но все равно исторически. Кокора – легенда, в любом случае молодец, пошумели здорово»
13 февраля, 21:55
Стрепетов о «Зените» после 0:3 от «Краснодара»: «Для Семака это был мастер-класс от Мусаева. Барриос отметился только прической, Мостовой – южным загаром. Латышонку надо к окулисту – шутка»
8 февраля, 03:15
«Андрей Мостовой. Просьба не путать☝🏼». «Зенит» о том, что Трушечкин в эфире назвал хавбека Александром
3 февраля, 14:04
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
38 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
47 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
58 минут назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
сегодня, 22:11Фото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
21 минуту назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем