Андрей Мостовой о машинах в «Зените»: «Банальные у всех, никто не выделяется. В моменте насчитал девять «Гелендвагенов»
Андрей Мостовой о машинах в «Зените»: в моменте насчитал 9 «Гелендвагенов».
Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, какие автомобили предпочитают игроки петербургского клуба.
– Можешь кого-то похвалить за выбор или посмеяться над выбором?
– Все банальные. Я пожалел… «Гелендвагенов» у нас много в команде. Я посчитал, у нас в моменте девять штук было, а мне он никогда не нравился. Реально никогда не нравился, но тут решил, нужно попробовать тоже взять. Банальные машины у всех, никто не выделяется, — сказал Мостовой в эфире ютуб-канала «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
То ли дело бедные - постоянно какой-то экспромт и выдумка..
Вот выхожу чистить его от снега — и на работу!
Потому что я ещё и на улице паркуюсь, а не в крытом паркинге, чтобы не было банально по утру!
Вам предложат з/п миллион, но вы гордо откажетесь: Не хочу быть зажравшимся скотом и начнёте работать за 20 000. Так что-ли?
Хорошо сынок, купи автобус...
1. Обычный с банальным геликом
2. Фантазер с Солярисом
3. Псих - Альтруист на общественном транспорте , метро