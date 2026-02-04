41

«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»

«Арсенал» стал первым финалистом Кубка лиги.

Определился первый финалист Кубка английской лиги.

«Арсенал» получил право сыграть в решающем матче турнира, выбив «Челси» по итогам двух полуфинальных матчей (3:2, 1:0). 

В финале «канониры» встретятся с «Манчестер Сити» или «Ньюкаслом» (первая игра – 2:0) – их соперник станет известен в среду. Матч, по итогам которого определится обладатель трофея, пройдет 22 марта. 

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12937 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoНьюкасл
logoАрсенал
logoКубок английской лиги
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
9 матчей сыграл арсенал в январе, теперь игра с Челси где просто на ничью нужно сыграть экономить силы. Болельщики Челси: арсенал поставил автобус🤯🤯🤯 о чем люди думаю когда такое пишут?! Для чего пыхтеть команде… интересно настанет момент когда буду читать что-то внятное вообще, одну чепуху читаю постоянно к сожалению
Арсенал играл по счету и в режиме экономии. Это проблема Челси что они ничего не смогли создать.
Остался финальный босс в лице Сити.
Скорее всего.
Ух,тяжёлый матч.
Всех с победой 😊😎
Ответ Доминатор3000
Остался финальный босс в лице Сити. Скорее всего. Ух,тяжёлый матч. Всех с победой 😊😎
Да, Сити финальный, но их сила в этом сезоне полный рандом, могут выйти и порвать, а могут выйти и сами порваться ))
Ответ A.B.W.
Да, Сити финальный, но их сила в этом сезоне полный рандом, могут выйти и порвать, а могут выйти и сами порваться ))
Есть такое
Поражаюсь вам, слезы застилают экран, но ценный комментарий все равно нужно оставить..
Ну пора уже отпустить и ложиться спать
Зато обыграли Барсу:)🤣🤣🤣
Ответ rigobersong
Зато обыграли Барсу:)🤣🤣🤣
Как там писал лукомский сразу после матча Челси и Барсы - Мареска недооцененный гений больших матчей😹
сколько нытья в ветке, душу греет😌
Делап Хато Гюсто Гарначо это все футболисты уровня Чемпионшипа, я в шоке как еще с такими футболистами мы не свалились за пределы топ10 таблицы АПЛ очень жаль
Ну соперником на 90% станет Сити, если Пеп не перемудрит завтра
Комментарий удален модератором
Ответ Саша Курьян
Комментарий удален модератором
Какой какой Арсенал?:)

Который играл тренировочный матч? Которому не надо было забивать?
Который не дал создать ни одного момента?

Вам бы это, разбираться в футболе начать по чуть-чуть:)
Ответ Mykytka
Какой какой Арсенал?:) Который играл тренировочный матч? Которому не надо было забивать? Который не дал создать ни одного момента? Вам бы это, разбираться в футболе начать по чуть-чуть:)
Комментарий скрыт
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
сегодня, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем