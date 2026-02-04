«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
«Арсенал» стал первым финалистом Кубка лиги.
Определился первый финалист Кубка английской лиги.
«Арсенал» получил право сыграть в решающем матче турнира, выбив «Челси» по итогам двух полуфинальных матчей (3:2, 1:0).
В финале «канониры» встретятся с «Манчестер Сити» или «Ньюкаслом» (первая игра – 2:0) – их соперник станет известен в среду. Матч, по итогам которого определится обладатель трофея, пройдет 22 марта.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12937 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Скорее всего.
Ух,тяжёлый матч.
Всех с победой 😊😎
Ну пора уже отпустить и ложиться спать
Который играл тренировочный матч? Которому не надо было забивать?
Который не дал создать ни одного момента?
Вам бы это, разбираться в футболе начать по чуть-чуть:)