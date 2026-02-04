«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»

«Арсенал» стал первым финалистом Кубка лиги.

Определился первый финалист Кубка английской лиги.

«Арсенал » получил право сыграть в решающем матче турнира, выбив «Челси» по итогам двух полуфинальных матчей (3:2, 1:0).

В финале «канониры» встретятся с «Манчестер Сити » или «Ньюкаслом » (первая игра – 2:0) – их соперник станет известен в среду. Матч, по итогам которого определится обладатель трофея, пройдет 22 марта.