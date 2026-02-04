Эн-Несири расторг контракт с «Фенербахче» и переходит в «Аль-Иттихад». Канте отправится в обратном направлении (Санти Ауна)

Эн-Несири расторг контракт с «Фенербахче».

Юссеф Эн-Несири расторг контракт с «Фенербахче ». Форвард подпишет соглашение с «Аль-Иттихадом », сообщает журналист Санти Ауна.

В обратном направлении, если ничего не изменится, отправится Нголо Канте . Ранее сообщалось , что «Аль-Иттихад» согласился расторгнуть контракт с французом.

«Фенербахче» обвинил «Аль-Иттихад» в срыве трансферов Канте и Эн-Несири: «Из-за некорректной информации сделка не могла быть оформлена. Клуб не завершил процесс, не предоставив объяснений»