Эн-Несири расторг контракт с «Фенербахче» и переходит в «Аль-Иттихад». Канте отправится в обратном направлении (Санти Ауна)
Эн-Несири расторг контракт с «Фенербахче».
Юссеф Эн-Несири расторг контракт с «Фенербахче». Форвард подпишет соглашение с «Аль-Иттихадом», сообщает журналист Санти Ауна.
В обратном направлении, если ничего не изменится, отправится Нголо Канте. Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» согласился расторгнуть контракт с французом.
«Фенербахче» обвинил «Аль-Иттихад» в срыве трансферов Канте и Эн-Несири: «Из-за некорректной информации сделка не могла быть оформлена. Клуб не завершил процесс, не предоставив объяснений»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Санти Ауны в Х
