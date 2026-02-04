У «Барселоны» 16 побед в 17 последних матчах, поражение – от «Сосьедада» Захаряна. Сегодня – 2:1 с «Альбасете»
«Барселона» выиграла 16 из 17 последних матчей.
«Барселона» выиграла пятый матч подряд.
Сегодня команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Альбасете» со счетом 2:1 в 1/4 финала Кубка Испании.
Это 16-я победа каталонцев за 17 последних матчей во всех турнирах. Единственное поражение на этом отрезке они потерпели в игре с «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в Ла Лиге (1:2).
7 февраля «блауграна» встретится с «Мальоркой» в чемпионате Испании.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Ямаль забивает в 4-м матче подряд и совершает в 6-м матче подряд голевое действие - надо продолжать в том же духе )
Араухо с таким важным голом и вполне достойный матч провел сегодня.
Надо продолжать дальше в том же духе, от матча к матчу )
И тем не менее всех с победой.