  У «Барселоны» 16 побед в 17 последних матчах, поражение – от «Сосьедада» Захаряна. Сегодня – 2:1 с «Альбасете»
35

У «Барселоны» 16 побед в 17 последних матчах, поражение – от «Сосьедада» Захаряна. Сегодня – 2:1 с «Альбасете»

«Барселона» выиграла 16 из 17 последних матчей.

«Барселона» выиграла пятый матч подряд.

Сегодня команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Альбасете» со счетом 2:1 в 1/4 финала Кубка Испании.

Это 16-я победа каталонцев за 17 последних матчей во всех турнирах. Единственное поражение на этом отрезке они потерпели в игре с «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в Ла Лиге (1:2). 

7 февраля «блауграна» встретится с «Мальоркой» в чемпионате Испании. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С Сосьедадом чистый гол Ямала отменили, как и гол Левы в прошлом сезоне, знают когда очки у Барсы воровать.
В каждом матче 2 и более мяча забито, с такими 9ми это просто фантастика:))
Ответ rigobersong
В каждом матче 2 и более мяча забито, с такими 9ми это просто фантастика:))
вот именно. лева в силу возраста сдал сильно, но вот ферран... даже мяч нормально отработать не может, дерево блин
Нервишки потрепали - это чтобы болельщики не расслаблялись )

Ямаль забивает в 4-м матче подряд и совершает в 6-м матче подряд голевое действие - надо продолжать в том же духе )
Араухо с таким важным голом и вполне достойный матч провел сегодня.

Надо продолжать дальше в том же духе, от матча к матчу )
Ответ Кирилл
Если б ещё реализовывали хотя бы половину того, что создаём. Тогда б и валидольных концовок не было.
И тем не менее всех с победой.
Ответ Evgen Vynokurov
Ну он же не Месси да и пацану 18 лет всего и когда прибавит в реализации будет вообще машина
Ферран Торрес как залез в оффсайд? Ты находишься за двумя защитниками а не перед ними, видишь что Мартин даёт пас, ну спрячутся за ними емое!
Ответ Nurbol Nuraliyev
Тайминг не сдержал, в этом плане нереально шикарно открывался и убегал Суарез. Но между ними пропасть в уровне:)
Ответ PUYOL5
Да, пока его колени не начали подводить, там, помимо всех основных трюков, были чумовые открывания. Суарес всегда забегал по дуге, задолбаешься ловить такого в офсайд)
Хорошо, в первом тайме повели, а не как часто бывало. В целом, собранно. Всы сыграли на своем уровне, Барса держит уровень. Ещё добавить Педри и вообще было бы круто.
Ответ cashew
Педри, Гави, Рафинья,. будет огонь
Барсу с победой и выходом дальше! Болельщикам сливочных опять засыпать в слезах - не срослось)
Ответ Alex.K71
Вы с среалом разве играли, конечно глоры стоят друг друга
Сегодня играли два хозяина реала
Барселона>Альбасете>Реал
Ответ Си Эм Панк
Не, Барса>Реал Мадрид>Альбасете
У Барселоны 17 побед подряд ! С Сосьедадом была тоже победа ! Весь мир помнит тот жутчаший беспредел ВАР, украли нагло чистейший гол у Барселоны и засчитали гол с явным нарушением правил. И никто до сих пор ничего не может с этим поделать. У Реала 14 ! левейших пенальти в сезоне, 6 голов с нарушениями, 15 чистейших пенальти в их ворота не поставили, 30 раз не удалили их игроков, уже просто нет слов на всю эту шизофреническую 🤡 фантасмагорическую вакханалию в грязной лиге судейской Реалки... В адекватном мире после того, как дико профнепригодно либо проплаченно сработал ВАР в том матче, в дело вмешивался бы мировой третейский судья футбола, например я, и был бы засчитан чистый гол Барселоны, и отменён гол Сосьедада с очевидным нарушением правил, и самое главное и важное, последовало бы моментальное увольнение всех судеек и ВАР в прямом эфире навсегда.
Ответ Человек1991
как тут один человек постоянно пишет, я повторюсь его слова * реал это судейский проект, это преступная команда *
ПРОШУ НЕ ДОБАВИТЬ РЕАЛ СОСЬЕДАД ЗАХАРЯНА КАКОЙТА ҚЫРТЫМ СЫРТЫМ
Ответ Галым Алмаганбетов
ты прав
