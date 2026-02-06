Кубок Испании. 1/4 финала. «Атлетико» забил 5 голов «Бетису»

В Кубке Испании проходят матчи 1/4 финала.
3 февраля «Альбасете» дома проиграл «Барселоне» (1:2) в 1/4 финала Кубка Испании.
4 февраля «Валенсия» уступила «Атлетику» (1:2), «Алавес» проиграл «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (2:3).
5 февраля «Атлетико» разгромил «Бетис» (5:0).
Кубок Испании
1/4 финала
Валенсия
Димитриевски, Хесус Васкес, Копете, Джемерт, Фулькье, Данджума, Пепелу, Угринич, Риоха, Бельтран, Садик
Запасные: Абриль, Гидо Родригес, Дуро, Ирансо, Гайя, Таррега, Герра, Рамазани, Андре Алмейда, Нуньес, Диего Лопес
Атлетик:
Падилья, Лекуэ, Лапорт, Монреаль, Горосабель, Весга, Хаурегисар, Наварро, Санчес, Серрано, Исета
Запасные: Гурусета, Н. Уильямс, И. Уильямс, Берчиче, Рего Мора, де Луис, Унаи Симон, Бойро, Гарсия, Унаи Гомес, Руис де Галаррета
Алавес
Р. Фернандес, Парада, Пачеко, Теналья, Кастро, Реббаш, Гевара, Денис Суарес, Калебе, Маньяс, Тони Мартинес
Запасные: Гарсес, Энрикес, Перес Идальго, Аленья, Бойе, Сивера, Гуриди, Свидерски, Антонио Бланко, Ибаньес
Реал Сосьедад:
Ремиро, Муньос, Чалета-Цар, Мартин, Арамбуру, Туррьентес, Солер, Браис Мендес, Гедеш, Серхио Гомес, Ойарсабаль
Запасные: Фрага, Субельдия, Одриосола, Диас, Сучич, Уэсли, Горрочатеги, Элустондо, Эррера, Марин, Оускарссон
Бетис
Адриан, Гомес, Льоренте, Бартра, Руибаль, Деосса, Рока, Эззальзули, Форнальс, Антони, Чими Авила
Запасные: Рикельме, Бакамбу, Лопес, Натан, Р. Родригес, Фирпо, Вальес, Гарсия, Ортис, Альтимира, Фидальго
Атлетико:
Муссо, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Алекс Баэна, Коке, Барриос, Симеоне, Лукман, Гризманн
Запасные: Эскивель, Хименес, Молина, Ле Норман, Мендоса, Варгас, Альмада, Лангле, Альварес, Облак, Н. Гонсалес
Левандовски Ферран Торрес
Альбасете
Лисоаин, Бернабеу, Агуадо, Нева, Морено, Вильяр, Пачеко, Мелендес, Мартинес Гонсалес, Медина, Пуэртас
Запасные: Гомес, Вальехо, Хефте, Вальверде, Ласо, Мариньо, Гамес, Велилья, Обенг
Барселона:
Гарсия, Мартин, Эрик Гарсия, Араухо, Жоау Канселу, Берналь, де Йонг, Рэшфорд, Ольмо, Ямаль, Левандовски
Запасные: Кочен, Ферран Торрес, Бардагжи, Шченсны, Бальде, Фермин Лопес, Касадо, Кубарси, Кунде, Маркес
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь Кубка Испании
Валенсия - Атлетик
Алавес - Сосьедад
Бетис - Атлетико
реал - мадрид
Вчера еле отскочили от Леванте. Сегодня громят в гостях Бетис.
Команда - "да хер его знает как я сегодня сыграю"
Вчера уверенно обыграли Реал.
Сегодня улетели без шансов Сарагосе.
Позавчера - дернули Барсу, завтра улетят от Буде-Глимт.
Норвежцы аж треской подавились от охреневания увиденного.
И так постоянно. Вообще не понятно, как команда будет играть следующий матч.
По одному матчу судить глупо. Надо смотреть по сезону. Так-то сливок тоже 6-2 обыграли. Однако на 9 очков отстают от них.
Пеллегрино Матарраццо, как команда поменялась при нём. И видно что игроки поверили тренеру, появился характер и он смог реанимировать и Турриентеса, Сучича, Одриассола и подпускпет молодежь из второй команда. На данный момент он топ