33

Кубок Испании. 1/4 финала. «Атлетико» забил 5 голов «Бетису»

В Кубке Испании проходят матчи 1/4 финала.

3 февраля «Альбасете» дома проиграл «Барселоне» (1:2) в 1/4 финала Кубка Испании.

4 февраля «Валенсия» уступила «Атлетику» (1:2), «Алавес» проиграл «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (2:3).

5 февраля «Атлетико» разгромил «Бетис» (5:0).

Кубок Испании

1/4 финала

Кубок Испании. 1/4 финала
4 февраля 20:00, Месталья
Логотип домашней команды
Валенсия
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Атлетик
Матч окончен
Диего Лопес
90’
+7’
90’
+6’
  И. Уильямс
Угринич   Гидо Родригес
89’
88’
Вальверде
Корберан
88’
Копете
88’
Данджума   Диего Лопес
77’
Бельтран   Рамазани
77’
75’
Хаурегисар
70’
Санчес   Н. Уильямс
70’
Наварро   И. Уильямс
59’
Лапорт   Руис де Галаррета
59’
Исета   Гурусета
59’
Весга   Берчиче
Копете   Таррега
59’
Садик   Дуро
59’
2тайм
Перерыв
  Садик
35’
26’
  Садик
Валенсия
Димитриевски, Хесус Васкес, Копете, Джемерт, Фулькье, Данджума, Пепелу, Угринич, Риоха, Бельтран, Садик
Запасные: Абриль, Гидо Родригес, Дуро, Ирансо, Гайя, Таррега, Герра, Рамазани, Андре Алмейда, Нуньес, Диего Лопес
1тайм
Атлетик:
Падилья, Лекуэ, Лапорт, Монреаль, Горосабель, Весга, Хаурегисар, Наварро, Санчес, Серрано, Исета
Запасные: Гурусета, Н. Уильямс, И. Уильямс, Берчиче, Рего Мора, де Луис, Унаи Симон, Бойро, Гарсия, Унаи Гомес, Руис де Галаррета
Подробнее
Кубок Испании. 1/4 финала
4 февраля 20:00, Мендисорроса
Логотип домашней команды
Алавес
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Реал Сосьедад
Матч окончен
Ибаньес
90’
+8’
90’
+2’
Гедеш   Субельдия
Гевара   Гуриди
90’
+1’
Денис Суарес   Аленья
84’
Реббаш   Перес Идальго
84’
Бойе
83’
80’
  Оускарссон
76’
  Гедеш
Гевара
75’
74’
Муньос   Диас
74’
Браис Мендес   Оускарссон
Маньяс   Бойе
71’
Калебе   Ибаньес
71’
Тони Мартинес
67’
66’
Чалета-Цар
59’
Солер   Сучич
59’
Арамбуру   Одриосола
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Муньос
37’
Гедеш
  Тони Мартинес
29’
28’
Туррьентес
15’
  Ойарсабаль
  Реббаш
8’
Алавес
Р. Фернандес, Парада, Пачеко, Теналья, Кастро, Реббаш, Гевара, Денис Суарес, Калебе, Маньяс, Тони Мартинес
Запасные: Гарсес, Энрикес, Перес Идальго, Аленья, Бойе, Сивера, Гуриди, Свидерски, Антонио Бланко, Ибаньес
1тайм
Реал Сосьедад:
Ремиро, Муньос, Чалета-Цар, Мартин, Арамбуру, Туррьентес, Солер, Браис Мендес, Гедеш, Серхио Гомес, Ойарсабаль
Запасные: Фрага, Субельдия, Одриосола, Диас, Сучич, Уэсли, Горрочатеги, Элустондо, Эррера, Марин, Оускарссон
Подробнее
Кубок Испании. 1/4 финала
5 февраля 20:00, Ла Картуха
Логотип домашней команды
Бетис
Завершен
0 - 5
Логотип гостевой команды
Атлетико
Матч окончен
83’
  Альмада
Льоренте
81’
79’
Лукман   Варгас
Форнальс   Альтимира
74’
Антони   Рикельме
73’
67’
Льоренте   Мендоса
67’
Алекс Баэна   Альмада
66’
Симеоне   Молина
62’
  Гризманн
Натан
53’
50’
Барриос   Хименес
Чими Авила   Ортис
46’
Деосса   Фидальго
46’
Бартра   Натан
46’
2тайм
Перерыв
37’
  Лукман
30’
  Симеоне
12’
  Ганцко
Бетис
Адриан, Гомес, Льоренте, Бартра, Руибаль, Деосса, Рока, Эззальзули, Форнальс, Антони, Чими Авила
Запасные: Рикельме, Бакамбу, Лопес, Натан, Р. Родригес, Фирпо, Вальес, Гарсия, Ортис, Альтимира, Фидальго
1тайм
Атлетико:
Муссо, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Алекс Баэна, Коке, Барриос, Симеоне, Лукман, Гризманн
Запасные: Эскивель, Хименес, Молина, Ле Норман, Мендоса, Варгас, Альмада, Лангле, Альварес, Облак, Н. Гонсалес
Подробнее
Кубок Испании. 1/4 финала
3 февраля 20:00, Карлос Бельмонте
Логотип домашней команды
Альбасете
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Барселона
Матч окончен
  Морено
87’
78’
Араухо   Кунде
Мартинес Гонсалес   Ласо
73’
Агуадо   Гамес
73’
66’
Левандовски   Ферран Торрес
66’
Берналь   Касадо
66’
Рэшфорд   Фермин Лопес
Мелендес   Хефте
61’
Бернабеу   Гомес
60’
56’
  Араухо
46’
Жоау Канселу   Кубарси
2тайм
Перерыв
39’
  Ямаль
Нева   Вальехо
32’
Бернабеу
25’
15’
Жоау Канселу
Альбасете
Лисоаин, Бернабеу, Агуадо, Нева, Морено, Вильяр, Пачеко, Мелендес, Мартинес Гонсалес, Медина, Пуэртас
Запасные: Гомес, Вальехо, Хефте, Вальверде, Ласо, Мариньо, Гамес, Велилья, Обенг
1тайм
Барселона:
Гарсия, Мартин, Эрик Гарсия, Араухо, Жоау Канселу, Берналь, де Йонг, Рэшфорд, Ольмо, Ямаль, Левандовски
Запасные: Кочен, Ферран Торрес, Бардагжи, Шченсны, Бальде, Фермин Лопес, Касадо, Кубарси, Кунде, Маркес
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Испании

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12904 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoКубок Испании
результаты
logoБетис
logoАльбасете
logoБарселона
logoРеал Сосьедад
logoАлавес
logoАтлетик
logoВаленсия
logoАтлетико
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вперед Барса ! Отомстим за братьев наших меньших ...)))
Ответ cektor
Вперед Барса ! Отомстим за братьев наших меньших ...)))
ахахахах, хорош))
Альбасете - Барса
Валенсия - Атлетик
Алавес - Сосьедад
Бетис - Атлетико

реал - мадрид
Ответ FIORENTINA1926
Альбасете - Барса Валенсия - Атлетик Алавес - Сосьедад Бетис - Атлетико реал - мадрид
Шутки шутками, но не удивлюсь, если Реал будет в финале
Ответ Flavius
Шутки шутками, но не удивлюсь, если Реал будет в финале
Только в темных снах Винисиуса
Не могу понять феномен Симеоне и Атлетико.
Вчера еле отскочили от Леванте. Сегодня громят в гостях Бетис.
Команда - "да хер его знает как я сегодня сыграю"
Ответ mad butcher
Не могу понять феномен Симеоне и Атлетико. Вчера еле отскочили от Леванте. Сегодня громят в гостях Бетис. Команда - "да хер его знает как я сегодня сыграю"
Леванте всю дорогу мучает Атлетико, этому нет объяснения. А вот Хетафе за 14 лет обыграл Атлетико Симеоне 1 раз
Ответ Direct free kick
Леванте всю дорогу мучает Атлетико, этому нет объяснения. А вот Хетафе за 14 лет обыграл Атлетико Симеоне 1 раз
Дело не в Леванте. Это - вообще какая-то тенденция.
Вчера уверенно обыграли Реал.
Сегодня улетели без шансов Сарагосе.
Позавчера - дернули Барсу, завтра улетят от Буде-Глимт.
Норвежцы аж треской подавились от охреневания увиденного.

И так постоянно. Вообще не понятно, как команда будет играть следующий матч.
Все реальцы прильнут к экранам.. 🤭
Матрасы сегодня шикарны. А есть идиоты, которые хотят отставки Симеоне из-за того, что с Барсой и Реалом не тянет
Ответ fc_a.m.
Матрасы сегодня шикарны. А есть идиоты, которые хотят отставки Симеоне из-за того, что с Барсой и Реалом не тянет
Я один из этих идиотов )
По одному матчу судить глупо. Надо смотреть по сезону. Так-то сливок тоже 6-2 обыграли. Однако на 9 очков отстают от них.
Ответ Pamir88
Я один из этих идиотов ) По одному матчу судить глупо. Надо смотреть по сезону. Так-то сливок тоже 6-2 обыграли. Однако на 9 очков отстают от них.
Денег у Реала с Барселоной в 2 раза больше. Благодаря стабильности Симеоне у матрасов есть новый стадион и третий бюджет в Ла Лиге. Уберут - и будет шторм, причем многолетний. Кто-то помнит, что Севилья лет 10 была 4 командой Испании? Уже думаю нет. И таких примеров миллион. От добра добра не ищут.
Реал Сосьедад угодал с тренером
Пеллегрино Матарраццо, как команда поменялась при нём. И видно что игроки поверили тренеру, появился характер и он смог реанимировать и Турриентеса, Сучича, Одриассола и подпускпет молодежь из второй команда. На данный момент он топ
Ответ Турку Финляндия *
Реал Сосьедад угодал с тренером Пеллегрино Матарраццо, как команда поменялась при нём. И видно что игроки поверили тренеру, появился характер и он смог реанимировать и Турриентеса, Сучича, Одриассола и подпускпет молодежь из второй команда. На данный момент он топ
Комментарий удален пользователем
Ответ Oba Bongo
Комментарий удален пользователем
Серхио Франсиско не имел опыта в профессиональном футболе. Думали что это будет второй Иманоль, но не получилось. Хотя отзовы о нем хорошие
Казалось бы самая интригующая пара, но атлеты вынесли соперника в одну калитку.
А морской реал когда и с кем играет?
А с кем Реал играет?😆
Календарь легче простого в феврале, можно и основу выпустить, не перетрудятся
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
57 минут назад
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем