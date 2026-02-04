  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» победил «Челси» (1:0) благодаря голу Хавертца на 97-й и вышел в финал Кубка английской лиги
239

«Арсенал» победил «Челси» (1:0) благодаря голу Хавертца на 97-й и вышел в финал Кубка английской лиги

«Арсенал» одолел «Челси» в ответном матче Кубка английской лиги.

«Арсенал» победил «Челси» (1:0) в ответном матче 1/2 финала полуфинала Кубка английской лиги (первая игра – 3:2).

Матч проходил на стадионе «Эмирейтс».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Единственный гол на 97-й минуте забил полузащитник хозяев Кай Хавертц.

«Арсенал» встретится в финале турнира с «Ман Сити» или «Ньюкаслом».

Кубок английской лиги. Полуфинал
3 февраля 20:00, Эмирейтс
Логотип домашней команды
Арсенал
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Челси
Матч окончен
  Хавертц
90’
+7’
87’
Гюсто   Ачимпонг
75’
Сантос   Гарначо
71’
Эстевао
Мадуэке   Троссард
69’
Дьокереш   Хавертц
69’
68’
Гюсто
60’
Делап   Палмер
60’
Хато   Эстевао
56’
Делап
Артета
53’
2тайм
Перерыв
Арсенал
Аррисабалага, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Эзе, Мартинелли, Дьокереш, Мадуэке
Запасные: Льюис-Скелли, Нергор, Уайт, Хавертц, Москера, Габриэл Жезус, Троссард, Райя, Калафьори
1тайм
Челси:
Санчес, Хато, Чалоба, Фофана, Кукурелья, Фернандес, Сантос, Кайседо, Гюсто, Жоао Педро, Делап
Запасные: Charlie Holland, Шерман-Лоу, Ачимпонг, Эстевао, Гиу, Палмер, Гарначо, Меука, Бадьяшиль
Подробнее

Статистика Кубка английской лиги

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12902 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЧелси
logoАрсенал
logoКубок английской лиги
онлайны
logoКай Хавертц
239 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все болельщиков Арсенала поздравляю с победой!
Ответ Эльшод Насыров
Все болельщиков Арсенала поздравляю с победой!
Комментарий скрыт
Забавляют «эксперты», которые ждали какой-то яркой игры от Арсенала. Зачем?

Челси надо было отыгрываться, им надо было забивать, но они кроме ударов из-за штрафной ничего не смогли даже создать. Катали себе мяч и всё. 14 ударов на 0.68 хГ, это что за отчаяние такое?)

Какие вопросы к Арсеналу? Спокойно провели тренировочный матч, еще и бонусом в конце забили и отдыхать, впереди зубастый Сандерленд.
Короче Арсенал вышел откатать нули ну если получится забить,а вот забил бы Челси раньше так хоть играть может начали бы, а так ... лучше бы спать пошел
Ответ jkov
Короче Арсенал вышел откатать нули ну если получится забить,а вот забил бы Челси раньше так хоть играть может начали бы, а так ... лучше бы спать пошел
челси не мог забить, не было моментов за всю игру
Ответ +Холмс+
челси не мог забить, не было моментов за всю игру
Били много, но не в ворота
Игра, которая показывает как важен первый матч.
Тут было понятно, что Арсенал засушит игру, имели полное право. А Челси просто не могли ничего создать. Не слежу за Челси, но Делап справа - это что-то похожее на Лорда Бендтнера слева ))
Скукотища. Арсенал откровенно не хотел, Челси абсолютно не мог.
Но финал есть финал, все равно приятно. Да и на гол посмотрели все же.
Ответ Амбассадор провинциальной тоски
Скукотища. Арсенал откровенно не хотел, Челси абсолютно не мог. Но финал есть финал, все равно приятно. Да и на гол посмотрели все же.
Комментарий скрыт
Ответ revodrok
Комментарий скрыт
Чел явно ноль в футболе, Бернли в шипе это Манчестер Сити в АПЛ, там у них были атакующие цифры которым даже Пеп позавидовал бы, ну и профан же ты)
Ну что ж, канониров с победой, удачи в финале.
арсенал спокойно, играючий прошел в финал, все потуги челси просто смех, какие то жалкие полумоменты.
арсики!будет тяжко,нонужна победа.
Ответ аполо
арсики!будет тяжко,нонужна победа.
Комментарий скрыт
Ответ SCHOKKKK
Комментарий скрыт
Вот ты уже 4 года пишешь здесь всякую чушь. И мне стало интересно: каков шанс, что человек за это время не разовьётся ни на каплю?
Нужно выпускать молодежку на этот матч, но к сожалению у Росеньора пока нет статуса для откровенного слива.
Чхать я хотел на этот кубок мусорки, если команда не попадет в ЛЧ. Все равно про кубок лиги забывают сразу после финала.
Я еще помню времена, когда на кубок лиги реально детей и вторые составы ставили.

Организаторы еще идиоты. Ну вот зачем ставить по 2 матча в полуфинале в самый разгар сезона. Всем этим командам еще в ЛЧ играть, в чемпионате, в кубке.
Почему нельзя на примере кубка Англии быстро сыграть 2 полуфинала и финал на Уэмбли🤡
Ответ Proper Chels
Нужно выпускать молодежку на этот матч, но к сожалению у Росеньора пока нет статуса для откровенного слива. Чхать я хотел на этот кубок мусорки, если команда не попадет в ЛЧ. Все равно про кубок лиги забывают сразу после финала. Я еще помню времена, когда на кубок лиги реально детей и вторые составы ставили. Организаторы еще идиоты. Ну вот зачем ставить по 2 матча в полуфинале в самый разгар сезона. Всем этим командам еще в ЛЧ играть, в чемпионате, в кубке. Почему нельзя на примере кубка Англии быстро сыграть 2 полуфинала и финал на Уэмбли🤡
Ну к волкам готовить основу неделю, это как то уже через чур. Три дня отдыха должно хватить.
А потом будет полегче: кубок, плюс откосили от ранней стадии ЛЧ.
Так что пусть выкладываются
Ответ Mediff
Ну к волкам готовить основу неделю, это как то уже через чур. Три дня отдыха должно хватить. А потом будет полегче: кубок, плюс откосили от ранней стадии ЛЧ. Так что пусть выкладываются
Так матч с волками важнее.
Вероятность перевернуть это противостояние минимальное, Артета снова основу выпустит.
Нужно фармить очки в АПЛ, как раз календарь позволяет.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челси» уступил «Арсеналу» – 2:3! Гарначо сделал дубль, у Дьокереша 1+1
14 января, 21:54
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
57 минут назад
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем