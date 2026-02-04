Матч окончен
«Арсенал» победил «Челси» (1:0) благодаря голу Хавертца на 97-й и вышел в финал Кубка английской лиги
«Арсенал» одолел «Челси» в ответном матче Кубка английской лиги.
«Арсенал» победил «Челси» (1:0) в ответном матче 1/2 финала полуфинала Кубка английской лиги (первая игра – 3:2).
Матч проходил на стадионе «Эмирейтс».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Единственный гол на 97-й минуте забил полузащитник хозяев Кай Хавертц.
«Арсенал» встретится в финале турнира с «Ман Сити» или «Ньюкаслом».
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12902 голоса
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
239 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Челси надо было отыгрываться, им надо было забивать, но они кроме ударов из-за штрафной ничего не смогли даже создать. Катали себе мяч и всё. 14 ударов на 0.68 хГ, это что за отчаяние такое?)
Какие вопросы к Арсеналу? Спокойно провели тренировочный матч, еще и бонусом в конце забили и отдыхать, впереди зубастый Сандерленд.
Тут было понятно, что Арсенал засушит игру, имели полное право. А Челси просто не могли ничего создать. Не слежу за Челси, но Делап справа - это что-то похожее на Лорда Бендтнера слева ))
Но финал есть финал, все равно приятно. Да и на гол посмотрели все же.
Чхать я хотел на этот кубок мусорки, если команда не попадет в ЛЧ. Все равно про кубок лиги забывают сразу после финала.
Я еще помню времена, когда на кубок лиги реально детей и вторые составы ставили.
Организаторы еще идиоты. Ну вот зачем ставить по 2 матча в полуфинале в самый разгар сезона. Всем этим командам еще в ЛЧ играть, в чемпионате, в кубке.
Почему нельзя на примере кубка Англии быстро сыграть 2 полуфинала и финал на Уэмбли🤡
А потом будет полегче: кубок, плюс откосили от ранней стадии ЛЧ.
Так что пусть выкладываются
Вероятность перевернуть это противостояние минимальное, Артета снова основу выпустит.
Нужно фармить очки в АПЛ, как раз календарь позволяет.