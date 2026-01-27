🙅 «Держитесь подальше от США!» Блаттер советует фанатам не ехать на чемпионат мира

Бывший президент FIFA Йозеф Блаттер поддержал идею бойкотироваться чемпионат мира по футболу, который должен состояться этим летом в США.

«Могу дать фанатам лишь один совет: Держитесь подальше от США! Думаю, что Марк Пит (швейцарский адвокат, работавший в ООН по делам об отмывании денег и коррупции) полностью прав», – написал Блаттер в соцсетях.

Соответственно переходим к комментарию Пита: «Вы все равно посмотрите футболу лучше по телевизору. По прибытии в США фанаты должны ждать, что если они не понравятся чиновникам, то их посадят прямо на следующий рейс домой. Если им повезет.

Если государство находится в состоянии мятежа, то им не следует разрешать организовывать чемпионат мира по футболу. Это предусмотрено в уставах ФИФА, а также в кодексе прав человека. Есть много прецедентов. То же можно сказать и про ЧМ-2034. С точки соблюдения прав человека, Саудовская Аравия – худшая страна».