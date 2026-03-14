«Уступаем «Зениту» в серии пенальти. Умярову прилетело локтем в лицо, второй желтой Соболеву, конечно, не было». «Спартак» о матче с петербуржцами

«Спартак» о 0:2 с «Зенитом»: уступаем в серии пенальти.

«Спартак» был недоволен судейством по ходу матча с «Зенитом ».

Встреча 21-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Оба мяча были забиты с пенальти. Судил Сергей Карасев .

Пресс-служба красно-белых вела репортаж в клубном телеграм-канале.

«Умярову прилетело локтем в лицо от Соболева . Свистка и второй желтой, конечно же, не было », – написали красно-белые на 65-й минуте матча.

«Кто бы мог подумать. Второй пенальти в наши ворота», – так канал отреагировал на 11-метровый в ворота «Спартака » за наступ Кристофера Ву на ногу Педро на 78-й минуте.

«Уступаем «Зениту» в серии пенальти – 0:2», – написал «Спартак» в конце матча.