«Уступаем «Зениту» в серии пенальти. Умярову прилетело локтем в лицо, второй желтой Соболеву, конечно, не было». «Спартак» о матче с петербуржцами
«Спартак» был недоволен судейством по ходу матча с «Зенитом».
Встреча 21-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Оба мяча были забиты с пенальти. Судил Сергей Карасев.
Пресс-служба красно-белых вела репортаж в клубном телеграм-канале.
«Умярову прилетело локтем в лицо от Соболева. Свистка и второй желтой, конечно же, не было», – написали красно-белые на 65-й минуте матча.
«Кто бы мог подумать. Второй пенальти в наши ворота», – так канал отреагировал на 11-метровый в ворота «Спартака» за наступ Кристофера Ву на ногу Педро на 78-й минуте.
«Уступаем «Зениту» в серии пенальти – 0:2», – написал «Спартак» в конце матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Один по каждой новости скачет со статьёй трёх-летней давности, в котором за неакцентируемый наступ не дали пенальти, и требует, чтобы тут так же было.
Другой считает, что если Вендела удалили бы, то Спартак бы гарантированно выиграл.
Третий не понимает, что ВАР в жёлтые не вмешивается.
Разума тут особо не было и нет. А об уважении и говорить нечего. Откуда оно здесь может появиться, если разума нет. Духовное развитие не может быть в отсутствии интеллектуального.