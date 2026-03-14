  • «Уступаем «Зениту» в серии пенальти. Умярову прилетело локтем в лицо, второй желтой Соболеву, конечно, не было». «Спартак» о матче с петербуржцами
«Уступаем «Зениту» в серии пенальти. Умярову прилетело локтем в лицо, второй желтой Соболеву, конечно, не было». «Спартак» о матче с петербуржцами

Встреча 21-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Оба мяча были забиты с пенальти. Судил Сергей Карасев

Пресс-служба красно-белых вела репортаж в клубном телеграм-канале. 

«Умярову прилетело локтем в лицо от Соболева. Свистка и второй желтой, конечно же, не было», – написали красно-белые на 65-й минуте матча. 

«Кто бы мог подумать. Второй пенальти в наши ворота», – так канал отреагировал на 11-метровый в ворота «Спартака» за наступ Кристофера Ву на ногу Педро на 78-й минуте.  

«Уступаем «Зениту» в серии пенальти – 0:2», – написал «Спартак» в конце матча. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
0 ударов в створ за весь матч! Можно конечно и дальше верить в заговор, но статистика на лицо.
Ответ Слава_КПСС
Маска на лицо.
Комментарий скрыт
Легенды Южного Тушино с 0 ударов в створ опять стали жертвой заговора. Ну что ты будешь делать...
Бывают и такие удары не в створ, что поопаснее некоторых в створ. Но попадать, конечно, в створ надо было. Иначе не забить.
Ржу не могу,Спартак по моментам был лучше Зенита.Первый тайм вообще в одну калитку.Если бы не газпромовский судья Карасев как бы Вы выиграли? Моментов то не было как раз у Зенита
Я помню даже после семь - один находились индивиды которые вещали о заговоре и гнусном , продажном судействе . Что уж говорить о сегодняшне матче. В целом - Зенит был плох, но лучше чем Спартак.
Зенит вообще не был лучше. Просто кайфовое судейство и две ошибки игроков Спартака сделали результат.
Тут, на мой взгляд, такой парадокс: Зенит на победу не наиграл, но и Спартак тоже. По двум пенялям лично у меня вопросов нет - все по-делу. Итог на табло. Такое бывает - это футбол! Болеем за любимые команды дальше и с уважением относимся к соперникам - это же спорт, а мы все люди разумные...надеюсь))
О каком разуме ты говоришь, дружище? Тут одни эмоции без разума и совести.
Один по каждой новости скачет со статьёй трёх-летней давности, в котором за неакцентируемый наступ не дали пенальти, и требует, чтобы тут так же было.
Другой считает, что если Вендела удалили бы, то Спартак бы гарантированно выиграл.
Третий не понимает, что ВАР в жёлтые не вмешивается.
Разума тут особо не было и нет. А об уважении и говорить нечего. Откуда оно здесь может появиться, если разума нет. Духовное развитие не может быть в отсутствии интеллектуального.
про уважение это да, но всё-таки у зенита было два момента на гол у Спартака, это моё мнение
Спортс теряет форму, лет 5 назад на главной бы уже висела заранее подготовленная ностальгическая статья про Горлуковича, Самарони и победу над Литексом, чтоб огорчённые поклонники легенд Южного Тушино впали бы в сладкое забытие.
Комментарий скрыт
у Ву 6 нарушений без ЖК было, тоже Карасев прощал, что-то закомплексованные не стонут по этому поводу
Зато не уступаем по нытью, - поспешно добавила пресс-служба
красно белое нытье это лучшее что было в скучном матче
И вообще все это не по-настоящему, это симуляция и заговор
Это параллельная реальность. Было же видео
Интересно, почему они не удивляются тому, что Ву получил всего одну карточку, и ту - желтую. Но, да, этому удивляться невыгодно.
