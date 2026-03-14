  • Карседо о 0:2 от «Зенита»: «Спартак» доминировал в 1-м тайме, но сложно делать это все 90 минут. Во 2-м тайме был пенальти, и мы проиграли»
Карседо о 0:2 от «Зенита»: «Спартак» доминировал в 1-м тайме, но сложно делать это все 90 минут. Во 2-м тайме был пенальти, и мы проиграли»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал поражение от «Зенита» в 21-м туре Мир РПЛ (0:2).

– Отсутствие номинальных центральных нападающих, а также Жедсона в основе. Почему?

– Задумку вы могли видеть по первому тайму. Мы доминировали, были лучше соперника, держали мяч. Заставляли его бегать. К сожалению, нам не повезло, мы не реализовали свои моменты. Во втором тайме был пенальти, и мы проиграли. По первому тайму мы не заслуживали такой результат.

Особенно в первом тайме мы действовали компактно. И показали то, что отрабатывали в течение недели. К сожалению, не смогли забить. Гол перед перерывом изменил ход игры. У Жедсона тоже был момент, если бы забил, игра пошла бы по другому сценарию. Закончилось как закончилось. Мы были лучше, но есть где прибавлять.

– С чем связано малое количество игрового времени Гарсии?

– У нас много игроков в составе. Мы сегодня играли с ложной девяткой, поэтому меньше шансов было выйти. Сейчас у нас будет плотный график. Доволен тем, как он работает, он получит шанс.

– Почему не смогли показать такую же игру во втором тайме, как в первом?

– Потому что «Зенит» – очень сильная команда. Доминировать все 90 минут очень сложно. Во втором тайме соперник создавал моменты. Мы сделали корректировки, чтобы изменить игру. Соперник тоже. Конечно, постараемся играть стабильнее. Но доминировать всегда невозможно, – сказал Карседо.

Источник: «Матч ТВ»
Как же противно, слушать было комменты матч тв, это просто жесть, особенно когда куни - жорж узнал что у дельфина могла быть вторая желтая, как он начал проворачивать свой язык, мастер
Ну, что сказать- спартаковец до мозга костей.....
Зачем вы заставляете себя из слушать ? Отключите звук, идите на стадион
Думаю, что за такие нарушения как у Литвинова с Сочи, у Солари с зенитом, надо просто штрафовать игроков. Есть же послематчевый разбор игр. Вот посадить Литвинова и Солари и задать вопрос --ЗАЧЕМ????? Зачем вы их держите в штрафной площади, когда ничего не угрожает, если сейчас за каждое дуновение в сторону соперника ставят пенальти?
Вот это просто тупость, в таких матчах хранить команду. Понимаю во дворе схватить но сейчас все под камерами
Потому что олени необучаемые особенно литвинов. На трансфер обоих надо. Сейчас с Варом такие пены моментально дают и на судью уже не свалить.
Вообще, так то тренер интересный. Сегодня явно было нестандартное решение. И первый тайм оправдал себя. Что ж. Поспешные выводы делать не нужно. Думаю, нужно подождать до зимнего перерыва.
Комментарий скрыт
Здесь упускается, что забили тоже много. 9 голов.
новый вид доминирования появился, похоже, без ударов в створ
Футбол у нас что ли в забитии голов заключается? ©
Отличный план на игру, классный состав, полностью доминировали в 1 тайме, но дебилизм Солари всё поломал.
«Спартак» провёл 5 замен, вышли легионеры, и НИКТО из них не усилил команду, скорее наоборот, поломалась схема, 2-3 игрока просто выпали.
Летом с этой группой стоит проститься.
Карседо приятно удивил.
Полностью согласен по всему вышесказанному. Спартак в первом тайме смотрелся лучше и компактнее, играя в весьма современный футбол и тольк откровенный идиотизм со стороны Солари привел к тому, что ушли на перерыв незаслуженно уступая. Зенит во втором тайме перестроился, стал поэнергичнее но это уже диктовал счет в их пользу, а этого просто не должно было случиться. К сожалению, мы в а пен во втором тайме тоже ничего путного предложит не смогли, но думаю это вопрос времени.
Согласен с вами.
Можно понять Карседо, который заменами хотел добавить движение, но не получилось ничего.
Меняет Мартинса и Зобнина, теряем доминирование в центре.
Угальде пропал, а Жедсон верен себе, КПД ниже плинтуса.
Солари вынудил идти вперёд, появились зоны, вот из-за чего «Зенит» смотрелся острее...
Карседо мне понравился тем, что хватило смелости Жедсона на лавку посадить, давно пора, Зобнин, как ни странно, играет просто лучше...
Доминанты без ударов в створ
А что тебя смущает? У Зенита был 1 и абсолютно безопасный. При этом Спартак владел мячом, больше входил в финальную треть. Да и удары, которые были не в створ - очень опасные.
У Зенита их 4, но да, ударов не было. Не додоминировали.
О, доминирование) А в чем? Зенит в первом тайме было до ужаса пресным, но как-то совсем уж без труда нейтрализовал все, что хотя бы в теории могло доставить проблемы Адамову. Доминация ради доминации какая-то.
Во втором Семак сделал хорошие замены, Зенит создал два очень хороших момента, а у Спартака на опасный момент тянул разве что удар Жедсона по рекламному щиту.
Плюс два чистых пенальти, которые Зенит реализовал.
Что такого показал Спартак, чтобы в комментариях так печалились, будто упущена верная победа.
Ноль ударов в створ и нарушения в своей штрафной. Вот и весь итог.
Я думаю, что "пресность" объясняется тем, что нужно было прессинг сломать. Что и получилось. Спартак уже во втором тайме устал так прессинговать сильно.

Обрати внимание, что Барко вообще ничего сделать не дали и нейтрализовали всю остроту у довольно хорошо атакующей команды.
По мне Спартак сам проиграл эту игру. + карась чуточку помог
Да уж !
Все по делу , как не крути …
Преимущество на табло не перенесешь , а оба пенальти бесспорные .
Комментарий скрыт
Мартинса зря поменял рано , он хорош был
Карседо точно был помощником у Эмери? Исходя из слов можно подумать, что у Артеты
