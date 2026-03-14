Карседо о 0:2 от «Зенита»: «Спартак» доминировал в 1-м тайме, но сложно делать это все 90 минут. Во 2-м тайме был пенальти, и мы проиграли»

Карседо: «Спартак» доминировал в 1-м тайме игры с «Зенитом».

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо прокомментировал поражение от «Зенита » в 21-м туре Мир РПЛ (0:2).

– Отсутствие номинальных центральных нападающих, а также Жедсона в основе. Почему?

– Задумку вы могли видеть по первому тайму. Мы доминировали, были лучше соперника, держали мяч. Заставляли его бегать. К сожалению, нам не повезло, мы не реализовали свои моменты. Во втором тайме был пенальти, и мы проиграли. По первому тайму мы не заслуживали такой результат.

Особенно в первом тайме мы действовали компактно. И показали то, что отрабатывали в течение недели. К сожалению, не смогли забить. Гол перед перерывом изменил ход игры. У Жедсона тоже был момент, если бы забил, игра пошла бы по другому сценарию. Закончилось как закончилось. Мы были лучше, но есть где прибавлять.

– С чем связано малое количество игрового времени Гарсии?

– У нас много игроков в составе. Мы сегодня играли с ложной девяткой, поэтому меньше шансов было выйти. Сейчас у нас будет плотный график. Доволен тем, как он работает, он получит шанс.

– Почему не смогли показать такую же игру во втором тайме, как в первом?

– Потому что «Зенит» – очень сильная команда. Доминировать все 90 минут очень сложно. Во втором тайме соперник создавал моменты. Мы сделали корректировки, чтобы изменить игру. Соперник тоже. Конечно, постараемся играть стабильнее. Но доминировать всегда невозможно, – сказал Карседо.