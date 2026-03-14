Еще чуть-чуть и «Валенсия» достроит «Ноу Месталью». Конец кризиса близок?
Как же мы соскучились по сильной «Валенсии»… Но есть надежда, что мы еще ее увидим.
Клуб показал, в каком состоянии находится «Ноу Месталья» – арена, строящаяся на месте легендарной «Местальи». Новый стадион будет вмещать больше 70 тысяч зрителей. Ввод в эксплуатацию – не раньше 2027-го.
Ситуация такова. В 2025-м «Валенсия» получила для строительства:
237 млн евро — облигации со сроком погашения 28 лет;
85 млн евро — 5-летний заем.