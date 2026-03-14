«Интер» и «Аталанта» сыграли вничью – 1:1. Крстович ответил на гол Эспозито

«Интер» играет с «Аталантой» в Серии А.

В субботу в рамках 29-го тура Серии А «Интер» дома не смог обыграть «Аталанту» (1:1).

Игра проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Франческо Эспозито открыл счет на 26-й минуте, Никола Крстович сравнял на 82-й.

Серия А Италия. 29 тур
14 марта 14:00, Сан-Сиро
Интер
1 - 1
Аталанта
90’
+5’
де Кетеларе
Киву
85’
Киву
83’
82’
  Крстович
Аканджи   де Врей
80’
Барелла   Фраттези
76’
76’
де Рон   де Кетеларе
Эспозито   Бонни
65’
Димарко   Луис Энрике
65’
65’
Колашинац   Хин
65’
Залевски   Сулемана
Карлос Аугусто
59’
52’
Самарджич   Эдерсон
51’
Скамакка   Крстович
Сучич   Мхитарян
46’
2тайм
Перерыв
  Эспозито
26’
21’
Колашинац
Сучич
21’
Интер
Зоммер, Карлос Аугусто, Аканджи, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Барелла, Думфрис, Эспозито, М. Тюрам
Запасные: Жозеп Мартинес, Бастони, Мхитарян, Лавелли, Ачерби, Качмарски, Луис Энрике, де Врей, Дармиан, Диуф, Фраттези, Бонни, Ди Дженнаро
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Залевски, Самарджич, Бернаскони, Пашалич, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка
Запасные: Баккер, Сулемана, Спортьелло, Белланова, Муса, Крстович, Коссуну, Аханор, Эдерсон, де Кетеларе, Росси, Хин
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Почему не назначили пенальти за удар по ноге Фратези, объяните мне далёкому от футбола?! Как и почему?
Почему не назначили пенальти за удар по ноге Фратези, объяните мне далёкому от футбола?! Как и почему?
Это эталлоное итальянское судейство....
Беппе тупанет, если не продаст днарей Бонни и Тюрама. Таким нулинам не место в топ-клубе.
Дюмфрис гонит что ли ?🤣🤣
ладно еще первый гол бергамов,тут уже интер сам виноват что лучше свои моменты не реализовывал не ведя с явным преимуществом,и что касается фола на фратези в штрафной бергамов какой то абсурд это чистый удар по ноге
пешком чемпионства не выигрываются, у этой команды вообще нет характера
Дуффи клоун.
Киву клоун, хрена ли вы там спорите без толку.
Поймали на ошибке) Хотя Интер продолжает играть в унылый кивубол)
Просто жесть, еще и чистый пенальти не дал на Фраттези, на какой по.ойке нашли судью?
Всё, багаж Индзаги закончился, и румын поплыл⁉️🤔
Даже при чемпионстве надо менять киву на кого то более грамотно. Игра одни слёзы
Рекомендуем
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». 2:1 – Кунья и Каземиро забили с пасов Бруну. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
«Барселона» – «Севилья». 1:0 – Рафинья забил с пенальти на 9-й! Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Бруну отдал 15-й и 16-й ассисты в сезоне АПЛ и побил рекорд «МЮ», установленный Бекхэмом
6 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» сыграл 1:1 с «Ахматом», «Пари НН» разгромил «Крылья»
7 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Осасуной»
19 минут назадLive
Шерки о современных футболистах, чья игра доставляет удовольствие: «Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Шерки. Настоящих артистов мало. Моя цель – вернуть в моду футбол старой школы»
21 минуту назад
Быстров согласен, что «Спартак» становится середняком: «Дзюба – это путь в никуда. Заболотный сидит же на заменах, он чем-то помогает?»
40 минут назад
Александр Мостовой: «Талалаев уже гавкался с людьми, его надо сильно наказать. Зачем выбивать мяч? Вопиющий случай. То, что он сделал, – ужас, так нельзя»
50 минут назад
Месси и все футболисты Аргентины и Испании были готовы сыграть в Финалиссиме (Фабрицио Романо)
52 минуты назад
Тер Стегену не разрешили проголосовать на выборах президента «Барсы» – его не нашли в списках избирателей. Вратарь ждал больше 10 минут, но проблему не решили
сегодня, 13:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» – 3:0. Олусегун, Вешнер Тичич и Лесовой забили
7 минут назад
Черчесов об удалении Исмаэла: «Слова «проблема» в моем лексиконе нет, есть ситуация, которую нужно решать. Когда игрока нет, выйдет другой в следующем матче»
10 минут назад
Педро о возможном вызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Приму приглашение с распростертыми объятиями. Работаю, чтобы обратить на себя внимание тренера»
21 минуту назад
«Рубин» – «Локомотив». Батраков и Кузяев играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
34 минуты назад
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» и «Волга» сыграли вничью
39 минут назад
Андрей Канчельскис: «Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов»
сегодня, 14:32
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» против «Майнца»
сегодня, 14:30Live
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Гавром», «Ренн» примет «Лилль»
сегодня, 14:00Live
Вратарь «Баварии» Ульрайх порвал приводящую мышцу бедра в матче с «Байером». 37-летний голкипер играл впервые за 1,5 года
сегодня, 13:07
«Акрон» в большинстве спасся в игре с «Ахматом» – 1:1. Дзюба сравнял на 84-й, Мелкадзе тоже забил, Исмаэла удалили на 49-й
сегодня, 12:58
Рекомендуем