  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Интера» 2 ничьих, 2 поражения и 1 победа в 5 последних матчах. Сегодня – 1:1 с «Аталантой»
7

«Интер» выиграл лишь один из пяти последних матчей.

«Интер» не побеждает три матча подряд. 

Сегодня команда Кристиана Киву сыграла вничью с «Аталантой» в 29-м туре Серии А – 1:1. В пяти последних играх «нерадзурри» одержали одну победу, потерпели два поражения и два раза сыграли вничью. 

«Интер» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 68 очков. 22 марта он встретится с «Фиорентиной». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoАталанта
logoсерия А Италия
logoКристиан Киву
logoИнтер
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Победа на Юве поди?
Ответ Бегемотик
2 неназначенных 100% пенальти в 2 играх и засчитанный гол с фолом на защитнике. Всё понятно, Серии А нужна интрига.
Судейство в Италии отошло от принятого ФИФА характер. Сперва, в ответном голе Аталанты от легкого касания Думфриса тот улетел, да еще пытался ногами зацепиться за соперника, чтобы наверняка наприсовать фол. Но судья в поле это не принял за фол, и ВАР с ним согласился. А затем при верховой борьбе в штрафной Аталанты попали по ноге интеровцу, но пенальти хозяева не дождались. В РПЛ в обеих случаях фиксировали бы фол с закрытыми глазами. А СерияА похоже, как и АПЛ, наплевала на принятые предписания и судят в духе футбола, как в старые времена.
Ответ versus_
Просто в европе очень компетентные судью, которые ещё большие профи чем у нас....
Читайте новости футбола в любимой соцсети
