Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба
Жоан Лапорта победил на выборах президента «Барселоны».
Последний президент клуба опередил единственного конкурента – бизнесмена Виктора Фонта. После подсчета 100% бюллетеней Лапорта набрал 32934 голоса из 48480 (68,18%), Фонт – 14385 голосов (29,78%). 984 человека (2,04%) не стали выбирать ни одного из кандидатов.
Таким образом, Лапорта продолжит руководить «Барселоной» в течение следующих пяти лет – до 2031 года. Для 63-летнего функционера начинается третий период руководства клубом – Лапорта возглавлял «Барселону» с 2003 по 2010 год и с 2021 по 2026 год.
Формально новый срок Лапорты можно считать четвертым. В 2006 году суд после иска от одного из сосьо «Барселоны» постановил, что первый срок Лапорты, начавшийся в 2003-м, истек. Были назначены новые выборы, но они не состоялись – только Лапорта набрал нужное для регистрации число голосов. Так начался второй срок его правления, закончившийся в 2010-м.
Жоан Лапорта: «Не буду таким, как Путин или Мадуро. Не планирую баллотироваться в 3-й раз»
Плохой выбор подрядчика для реконструкции стадиона и ситуация с Barca Studio.
В остальном его действия - это попытка стабилизировать ситуацию, как то же взятия кредита на стадион и реструктуризацию долга накопленного при Барто. Или продажа части доходов от телетрансляций. Без этих действий, Барсу вероятно ждала бы участь хуже чем у Милана, потому что став середняком - ты теряешь много денег от коммерции и спонсоров, которые ты получал будучи на волне успеха. А в Барсе как и в Реале - это основа доходов.
Надеемся, что он найдёт управу на строительную компанию, занимающуюся стадионом и хотя бы пригрозит им штрафами за плохо сделанную работу.
Главное чтобы Барса продолжала развиваться дальше и радовать нас своими победами!
Лапорта за этот срок, да и за прошлый период президентства, показал что очень любит Барселону. Успехов ему!