  • Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба
Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба

Жоан Лапорта победил на выборах президента «Барселоны».

Последний президент клуба опередил единственного конкурента – бизнесмена Виктора Фонта. После подсчета 100% бюллетеней Лапорта набрал 32934 голоса из 48480 (68,18%), Фонт – 14385 голосов (29,78%). 984 человека (2,04%) не стали выбирать ни одного из кандидатов.

Таким образом, Лапорта продолжит руководить «Барселоной» в течение следующих пяти лет – до 2031 года. Для 63-летнего функционера начинается третий период руководства клубом – Лапорта возглавлял «Барселону» с 2003 по 2010 год и с 2021 по 2026 год.

Формально новый срок Лапорты можно считать четвертым. В 2006 году суд после иска от одного из сосьо «Барселоны» постановил, что первый срок Лапорты, начавшийся в 2003-м, истек. Были назначены новые выборы, но они не состоялись – только Лапорта набрал нужное для регистрации число голосов. Так начался второй срок его правления, закончившийся в 2010-м.

Жоан Лапорта: «Не буду таким, как Путин или Мадуро. Не планирую баллотироваться в 3-й раз»

Начнет говорить,что эспаньол не существует
Ответ Tamokhush
Комментарий скрыт
Ответ Tamokhush
Вы что, хотите как в Эспаньоле?
Лапорта сейчас более предпочтительный вариант, Фонт со своим возвращением Месси и купим Холланда - вообще оторван от реальности. И всё же замечу у Лапорты два реальных косяка:
Плохой выбор подрядчика для реконструкции стадиона и ситуация с Barca Studio.
В остальном его действия - это попытка стабилизировать ситуацию, как то же взятия кредита на стадион и реструктуризацию долга накопленного при Барто. Или продажа части доходов от телетрансляций. Без этих действий, Барсу вероятно ждала бы участь хуже чем у Милана, потому что став середняком - ты теряешь много денег от коммерции и спонсоров, которые ты получал будучи на волне успеха. А в Барсе как и в Реале - это основа доходов.
Надеемся, что он найдёт управу на строительную компанию, занимающуюся стадионом и хотя бы пригрозит им штрафами за плохо сделанную работу.
Ответ Тимур Рашидов
Да и Флику спокойнее будет работать и увереннее, что весьма немаловажно. Любая властная пертурбация могла вывести из равновесия команду, а кому это нужно?
Ответ Тимур Рашидов
Говорили бы об успешном успехе Лапорты, если бы не случилось пришествия Ямаля?
Отличная новость, хоть и предсказуемо)
Ответ Visca el Bara! Visca el Catalunya!
Комментарий скрыт
Ну, а кто, если не Лапорта? Хотите, чтобы было как при Нуньесе?
Ответ Артур Филоненко
При Нуньесе в целом было неплохо. Вот при Гаспаре… :)
Наверное это лучший выбор сейчас из всех возможных, несмотря на противоречивые чувства к нему.
Главное чтобы Барса продолжала развиваться дальше и радовать нас своими победами!
Сомнений особо не было
Лапорта за этот срок, да и за прошлый период президентства, показал что очень любит Барселону. Успехов ему!
Отличная новость! Лапорта уже давно делом доказывает, что он лучший Президент. А то, что постоянно болтает всякие глупости - да ради Бога! Зато весело)
Все на Каталонскую! Сплотимся же вокруг лидера "Барселоны"! Есть Лапорта - есть Барса! Нет Лапорты - нет Барсы! Ну а кто против, того объявить агентом Мадрида!
Ответ Nate
поправочка: все на Rambles
Очередная высосаная история закончилась.
