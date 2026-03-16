Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба

Жоана Лапорта переизбран на пост президента «Барселоны».

Жоан Лапорта победил на выборах президента «Барселоны».

Последний президент клуба опередил единственного конкурента – бизнесмена Виктора Фонта . После подсчета 100% бюллетеней Лапорта набрал 32934 голоса из 48480 (68,18%), Фонт – 14385 голосов (29,78%). 984 человека (2,04%) не стали выбирать ни одного из кандидатов.

Таким образом, Лапорта продолжит руководить «Барселоной» в течение следующих пяти лет – до 2031 года. Для 63-летнего функционера начинается третий период руководства клубом – Лапорта возглавлял «Барселону» с 2003 по 2010 год и с 2021 по 2026 год.

Формально новый срок Лапорты можно считать четвертым. В 2006 году суд после иска от одного из сосьо «Барселоны» постановил, что первый срок Лапорты, начавшийся в 2003-м, истек. Были назначены новые выборы, но они не состоялись – только Лапорта набрал нужное для регистрации число голосов. Так начался второй срок его правления, закончившийся в 2010-м.

Жоан Лапорта: «Не буду таким, как Путин или Мадуро. Не планирую баллотироваться в 3-й раз»