Аллегри про 0:1 с «Лацио»: «После победы «Милана» над «Интером» многие заговорили о скудетто, но надо быть реалистами. Леау разозлился, потому что мог получать более точные пасы»

Массимилиано Аллегри высказался после поражения «Милана» от «Лацио».

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался после поражения от «Лацио» (0:1) в матче 29-го тура Серии А. 

«Мы знали, что матч будет трудным, тем более что болельщики вернулись на стадион, и для «Лацио» эта игра имела большое значение. Они очень мощно провели первый тайм. Нам нужно было действовать более организованно и допускать меньше ошибок. Соперник много двигался, а после перерыва начал сдавать. Мы добавили в интенсивности, стали больше идти вперед, но не сумели превратить это преимущество в гол. Таков футбол.

Сейчас нам обязательно нужно нажать кнопку перезагрузки. После победы над «Интером» многие начали говорить о скудетто, но в жизни нужно быть реалистами. Наша цель – попасть в Лигу чемпионов. Если мы забудем об этом, то рискуем разрушить все, что строили последние шесть месяцев.

Леау немного разозлился [во время замены], потому что у него было несколько моментов, где он мог получить более точный пас. Поэтому он был недоволен, но такие вещи случаются во время матчей. Все ребята хотели победить – прежде всего чтобы оторваться от преследователей, ведь «Ювентус» теперь всего в семи очках позади. Впереди длинный сезон, нам нужно сохранять концентрацию и лучше действовать в тех эпизодах, где мы ошиблись в первом тайме.

Я считаю, что в первой половине мы допустили слишком много технических ошибок и позволили сопернику проводить слишком много контратак. Даже до гола у них было несколько эпизодов, когда все наши игроки находились впереди мяча, а за спиной оставалось огромное пространство. Так пропускать нельзя. 

После перерыва мы прибавили и создали немало хороших ситуаций, но не сумели ими воспользоваться. Дело не в том, что мы ждали «Лацио». Просто сегодня мы позволили больше контратак, чем за весь остальной сезон», – сказал Аллегри в эфире DAZN.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
Вот Мистера Спалетти с самого начало сезона назначить бы, глядишь, боролись бы за Скудетто.
Чтобы получать более точные пасы - нужно открываться под передачи. А это тулово просто ходило весь матч пешком. Причём несколько раз было такое, что команда перехватила мяч, но тормозит атаку потому, что тулово пешочком прогуливается в офсайде.
Ответ MinkoffS
Чтобы получать более точные пасы - нужно открываться под передачи. А это тулово просто ходило весь матч пешком. Причём несколько раз было такое, что команда перехватила мяч, но тормозит атаку потому, что тулово пешочком прогуливается в офсайде.
Ну вчера я минимум раз пять видел, как он хорошо стартовал, а передачи не дожидался, прямо перед заменой два момента подряд было
Скажите кто нибудь Аллегрону, что если выиграт Скудетто, то в ЛЧ тоже попадаешь
Я конечно на Милан издалека смотрю (то есть или в нарезках, или в матчах с Юве), но никогда не понимал ни внимания к Леау, ни его ценника
Ответ mcjnun
Я конечно на Милан издалека смотрю (то есть или в нарезках, или в матчах с Юве), но никогда не понимал ни внимания к Леау, ни его ценника
В чемпионском сезоне Милана он был дюже хорош. В том числе в решающем матче последнего тура.
