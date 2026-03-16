Аллегри про 0:1 с «Лацио»: «После победы «Милана» над «Интером» многие заговорили о скудетто, но надо быть реалистами. Леау разозлился, потому что мог получать более точные пасы»

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри высказался после поражения от «Лацио» (0:1) в матче 29-го тура Серии А.

«Мы знали, что матч будет трудным, тем более что болельщики вернулись на стадион, и для «Лацио» эта игра имела большое значение. Они очень мощно провели первый тайм. Нам нужно было действовать более организованно и допускать меньше ошибок. Соперник много двигался, а после перерыва начал сдавать. Мы добавили в интенсивности, стали больше идти вперед, но не сумели превратить это преимущество в гол. Таков футбол.

Сейчас нам обязательно нужно нажать кнопку перезагрузки. После победы над «Интером » многие начали говорить о скудетто, но в жизни нужно быть реалистами. Наша цель – попасть в Лигу чемпионов. Если мы забудем об этом, то рискуем разрушить все, что строили последние шесть месяцев.

Леау немного разозлился [во время замены], потому что у него было несколько моментов, где он мог получить более точный пас. Поэтому он был недоволен, но такие вещи случаются во время матчей. Все ребята хотели победить – прежде всего чтобы оторваться от преследователей, ведь «Ювентус » теперь всего в семи очках позади. Впереди длинный сезон, нам нужно сохранять концентрацию и лучше действовать в тех эпизодах, где мы ошиблись в первом тайме.

Я считаю, что в первой половине мы допустили слишком много технических ошибок и позволили сопернику проводить слишком много контратак. Даже до гола у них было несколько эпизодов, когда все наши игроки находились впереди мяча, а за спиной оставалось огромное пространство. Так пропускать нельзя.

После перерыва мы прибавили и создали немало хороших ситуаций, но не сумели ими воспользоваться. Дело не в том, что мы ждали «Лацио ». Просто сегодня мы позволили больше контратак, чем за весь остальной сезон», – сказал Аллегри в эфире DAZN.